Créateur de Vidéos Promotionnelles avec Avatars pour des Vidéos AI Époustouflantes
Boostez l'engagement avec des publicités vidéo promotionnelles créées à l'aide d'avatars AI réalistes pour des campagnes percutantes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de produit de 45 secondes, idéale pour les éducateurs en ligne ou les formateurs d'entreprise, détaillant méticuleusement un service ou un logiciel complexe. L'esthétique doit être propre et professionnelle, avec une narration calme et des textes à l'écran bien visibles pour renforcer les points d'apprentissage. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour livrer le script, en veillant à ce que les sous-titres soient automatiquement intégrés pour une accessibilité maximale, créant ainsi une vidéo d'avatar AI percutante.
Créez un contenu captivant de 15 secondes pour les réseaux sociaux, parfait pour engager un public plus jeune pour une marque de style de vie. Cette vidéo nécessite un style visuel dynamique et tendance, incorporant des montages rapides et une musique de fond moderne et accrocheuse. Employez les divers modèles et scènes de HeyGen pour un assemblage rapide de la vidéo, avec un avatar parlant pour se connecter directement avec le public, précisément adapté avec un redimensionnement et des exports pour divers plateformes.
Formulez une vidéo d'annonce d'entreprise de 60 secondes, destinée aux investisseurs et aux professionnels de l'industrie, dévoilant une étape importante de l'entreprise. La présentation visuelle doit transmettre de l'autorité et une esthétique vidéo d'avatar de qualité studio professionnel, soutenue par une narration confiante et claire et une musique de fond subtile et inspirante. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des séquences B-roll pertinentes, et utilisez le générateur de vidéo AI pour produire une présentation sophistiquée avec un avatar AI réaliste comme porte-parole central.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Promotionnelles à Fort Impact.
Produisez rapidement des publicités vidéo promotionnelles convaincantes avec des avatars AI qui captent l'attention et stimulent les conversions pour vos campagnes.
Engagez les Audiences sur les Réseaux Sociaux.
Créez facilement du contenu captivant pour les réseaux sociaux en utilisant des avatars AI pour booster l'engagement et développer votre présence en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la production vidéo créative ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos d'avatars AI engageantes pour divers besoins créatifs, des publicités vidéo promotionnelles au contenu pour les réseaux sociaux. Il offre de nombreuses options de personnalisation pour garantir que votre vision créative unique soit réalisée avec une qualité professionnelle.
Qu'est-ce qui rend les avatars AI de HeyGen réalistes et expressifs ?
HeyGen propose des avatars AI hautement réalistes avec une synchronisation labiale parfaite, des expressions faciales naturelles et des gestes, garantissant une narration authentique et expressive. Les utilisateurs peuvent également utiliser le clonage de voix pour des voix off personnalisées, ajoutant une profondeur émotionnelle à leur contenu.
HeyGen peut-il aider à créer des publicités vidéo promotionnelles convaincantes ?
Absolument, HeyGen sert d'outil exceptionnel pour la création de vidéos promotionnelles avec avatars, simplifiant la création de publicités vidéo promotionnelles percutantes et de contenu pour les réseaux sociaux. Son scriptwriter AI intégré et ses modèles professionnels simplifient le processus pour des stratégies efficaces de marketing et de commerce électronique.
Comment HeyGen soutient-il les divers besoins de création de contenu ?
HeyGen soutient la création de contenu diversifiée grâce à sa plateforme polyvalente, permettant la génération facile de divers contenus pour les réseaux sociaux et de vidéos UGC. Avec un support pour plus de 70 langues et des fonctionnalités comme URL to Video, il permet une réutilisation efficace du contenu et une création de contenu en masse pour des audiences mondiales.