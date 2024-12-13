Imaginez une vidéo publicitaire promotionnelle de 30 secondes, spécialement conçue pour les propriétaires de petites entreprises dans le marketing et le commerce électronique, mettant en avant un produit tout neuf. Son style visuel doit être lumineux et énergique, avec des coupes rapides montrant les caractéristiques du produit, le tout sur une musique de fond entraînante et une voix off claire et enthousiaste. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les avantages clés, en exploitant pleinement la capacité de texte à vidéo à partir de script pour une création de contenu simplifiée.

