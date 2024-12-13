Créateur de Vidéos Promotionnelles avec Avatars pour des Vidéos AI Époustouflantes

Boostez l'engagement avec des publicités vidéo promotionnelles créées à l'aide d'avatars AI réalistes pour des campagnes percutantes.

Imaginez une vidéo publicitaire promotionnelle de 30 secondes, spécialement conçue pour les propriétaires de petites entreprises dans le marketing et le commerce électronique, mettant en avant un produit tout neuf. Son style visuel doit être lumineux et énergique, avec des coupes rapides montrant les caractéristiques du produit, le tout sur une musique de fond entraînante et une voix off claire et enthousiaste. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les avantages clés, en exploitant pleinement la capacité de texte à vidéo à partir de script pour une création de contenu simplifiée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de produit de 45 secondes, idéale pour les éducateurs en ligne ou les formateurs d'entreprise, détaillant méticuleusement un service ou un logiciel complexe. L'esthétique doit être propre et professionnelle, avec une narration calme et des textes à l'écran bien visibles pour renforcer les points d'apprentissage. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour livrer le script, en veillant à ce que les sous-titres soient automatiquement intégrés pour une accessibilité maximale, créant ainsi une vidéo d'avatar AI percutante.
Exemple de Prompt 2
Créez un contenu captivant de 15 secondes pour les réseaux sociaux, parfait pour engager un public plus jeune pour une marque de style de vie. Cette vidéo nécessite un style visuel dynamique et tendance, incorporant des montages rapides et une musique de fond moderne et accrocheuse. Employez les divers modèles et scènes de HeyGen pour un assemblage rapide de la vidéo, avec un avatar parlant pour se connecter directement avec le public, précisément adapté avec un redimensionnement et des exports pour divers plateformes.
Exemple de Prompt 3
Formulez une vidéo d'annonce d'entreprise de 60 secondes, destinée aux investisseurs et aux professionnels de l'industrie, dévoilant une étape importante de l'entreprise. La présentation visuelle doit transmettre de l'autorité et une esthétique vidéo d'avatar de qualité studio professionnel, soutenue par une narration confiante et claire et une musique de fond subtile et inspirante. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des séquences B-roll pertinentes, et utilisez le générateur de vidéo AI pour produire une présentation sophistiquée avec un avatar AI réaliste comme porte-parole central.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos promotionnelles avec avatars

Transformez votre stratégie marketing en créant des vidéos promotionnelles percutantes avec des avatars AI réalistes et un contenu dynamique, conçus pour capter l'attention et élever votre marque.

1
Step 1
Choisissez votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour représenter votre marque. Ces avatars parlants donnent vie à votre message, assurant une présence captivante pour votre vidéo promotionnelle.
2
Step 2
Créez votre Script
Écrivez ou collez votre script de vidéo promotionnelle. Utilisez notre scriptwriter AI pour affiner votre message, assurant une communication claire qui résonne avec votre public cible.
3
Step 3
Personnalisez votre Vidéo
Améliorez votre vidéo avec de la musique de fond, des scènes dynamiques et des éléments de marque. Exploitez les options de personnalisation pour aligner parfaitement la vidéo avec l'identité visuelle de votre campagne.
4
Step 4
Générez et Partagez
D'un simple clic, votre générateur de vidéos AI rendra votre vidéo promotionnelle de haute qualité. Téléchargez facilement, partagez sur les plateformes de réseaux sociaux et amplifiez votre portée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès Client

Développez des vidéos persuasives de succès client avec des avatars AI pour renforcer la confiance et démontrer la valeur de vos produits ou services.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la production vidéo créative ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos d'avatars AI engageantes pour divers besoins créatifs, des publicités vidéo promotionnelles au contenu pour les réseaux sociaux. Il offre de nombreuses options de personnalisation pour garantir que votre vision créative unique soit réalisée avec une qualité professionnelle.

Qu'est-ce qui rend les avatars AI de HeyGen réalistes et expressifs ?

HeyGen propose des avatars AI hautement réalistes avec une synchronisation labiale parfaite, des expressions faciales naturelles et des gestes, garantissant une narration authentique et expressive. Les utilisateurs peuvent également utiliser le clonage de voix pour des voix off personnalisées, ajoutant une profondeur émotionnelle à leur contenu.

HeyGen peut-il aider à créer des publicités vidéo promotionnelles convaincantes ?

Absolument, HeyGen sert d'outil exceptionnel pour la création de vidéos promotionnelles avec avatars, simplifiant la création de publicités vidéo promotionnelles percutantes et de contenu pour les réseaux sociaux. Son scriptwriter AI intégré et ses modèles professionnels simplifient le processus pour des stratégies efficaces de marketing et de commerce électronique.

Comment HeyGen soutient-il les divers besoins de création de contenu ?

HeyGen soutient la création de contenu diversifiée grâce à sa plateforme polyvalente, permettant la génération facile de divers contenus pour les réseaux sociaux et de vidéos UGC. Avec un support pour plus de 70 langues et des fonctionnalités comme URL to Video, il permet une réutilisation efficace du contenu et une création de contenu en masse pour des audiences mondiales.

