Votre Générateur de Vidéos Promotionnelles d'Avatar

Transformez instantanément votre texte en vidéos marketing captivantes et contenu pour les réseaux sociaux avec notre fonctionnalité avancée de texte en vidéo à partir de script.

Ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, cette vidéo de 30 secondes doit être une publicité promotionnelle dynamique et rapide, utilisant un avatar AI pour transmettre rapidement un message clé. Le style visuel doit comporter des coupes rapides et des graphismes vibrants, complétés par une musique entraînante et une voix off claire et énergique générée directement grâce aux capacités de génération de voix off de HeyGen. L'objectif est de démontrer à quel point les "vidéos d'avatar AI" peuvent facilement renforcer la présence en ligne et améliorer le "contenu des réseaux sociaux".

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité marketing soignée de 45 secondes pour les professionnels du marketing et les créateurs de contenu, mettant en avant l'efficacité de la transformation de scripts écrits en visuels captivants. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et corporatif avec du texte animé engageant et une musique de fond subtile. Elle doit montrer à quel point la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen peut livrer des "publicités marketing" sophistiquées, en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour un rendu professionnel.
Exemple de Prompt 2
Pour les responsables de marque et les entrepreneurs numériques, imaginez une pièce promotionnelle de 60 secondes qui prône la personnalisation et le branding unique. Cette vidéo doit posséder une esthétique visuelle moderne et élégante, mettant en avant divers styles d'un "générateur d'avatar AI" et des arrière-plans issus de la bibliothèque multimédia/support de stock de HeyGen. L'audio doit consister en une narration confiante et claire, illustrant la profondeur de la personnalisation et de la "customisation" disponibles pour créer une identité de marque distincte.
Exemple de Prompt 3
Développez un clip instructif amical de 30 secondes pour les éducateurs et les créateurs de cours en ligne, démontrant la puissance des "avatars parlants" pour un engagement renforcé. Le style visuel doit être épuré, avec une interaction directe face caméra d'un avatar AI sur des graphismes éducatifs simples, typiques d'un "générateur de vidéo AI" efficace. Pour assurer l'accessibilité et renforcer les points clés, la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen doit être affichée de manière proéminente, rendant le contenu facilement digestible et engageant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Promotionnelles d'Avatar

Créez facilement des vidéos promotionnelles engageantes avec des avatars AI. Générez du contenu dynamique efficacement pour capter l'attention de votre audience et mettre en valeur votre marque.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou créez votre propre jumeau numérique pour représenter votre marque dans votre vidéo promotionnelle.
2
Step 2
Collez Votre Script
Collez votre script promotionnel, et le générateur de texte en vidéo créera automatiquement des voix off réalistes, parfaitement synchronisées avec votre avatar AI choisi.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Appliquez vos couleurs de marque, logos, et sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes en utilisant des contrôles de branding intuitifs pour renforcer votre message promotionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo promotionnelle d'avatar de haute qualité dans divers ratios d'aspect, prête pour votre contenu sur les réseaux sociaux, publicités marketing, ou autres plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Mettez en avant des témoignages et études de cas avec des vidéos générées par AI convaincantes qui renforcent la confiance et la crédibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'avatar AI captivantes ?

HeyGen simplifie la création de "vidéos d'avatar AI" dynamiques pour divers objectifs, des "publicités marketing" engageantes au "contenu des réseaux sociaux" captivant. Sa plateforme intuitive sert de puissant "générateur de vidéos promotionnelles d'avatar", permettant aux utilisateurs de produire du contenu visuel de haute qualité efficacement.

Quelles options de personnalisation sont disponibles lors de l'utilisation de HeyGen en tant que générateur d'avatar AI ?

HeyGen offre de vastes options de "customisation" pour vos besoins de "générateur d'avatar AI", y compris une large gamme de "modèles", des "avatars parlants" diversifiés, et des "voix off" sophistiquées. Cela vous permet d'adapter le contenu précisément à l'identité et au message uniques de votre marque.

HeyGen propose-t-il la génération de texte en vidéo avec des avatars parlants réalistes ?

Oui, HeyGen excelle en tant que "générateur de texte en vidéo", transformant sans effort les scripts en vidéos professionnelles avec des "avatars parlants" réalistes. Avec une "synchronisation labiale" avancée et des "voix off" naturelles, votre message est délivré de manière claire et engageante.

HeyGen peut-il optimiser le contenu vidéo AI pour différentes plateformes de réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen, en tant que "générateur de vidéo AI" avancé, permet une optimisation facile de votre "contenu des réseaux sociaux" sur diverses plateformes. Vous pouvez ajuster les ratios d'aspect et vous assurer que vos "publicités marketing" sont parfaites partout, en maintenant la cohérence et l'impact de la marque.

