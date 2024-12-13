Ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, cette vidéo de 30 secondes doit être une publicité promotionnelle dynamique et rapide, utilisant un avatar AI pour transmettre rapidement un message clé. Le style visuel doit comporter des coupes rapides et des graphismes vibrants, complétés par une musique entraînante et une voix off claire et énergique générée directement grâce aux capacités de génération de voix off de HeyGen. L'objectif est de démontrer à quel point les "vidéos d'avatar AI" peuvent facilement renforcer la présence en ligne et améliorer le "contenu des réseaux sociaux".

