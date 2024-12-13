Élevez vos Démos avec notre Générateur de Démonstrations Produit par Avatar
Automatisez des démonstrations produit époustouflantes avec nos avatars AI réalistes, augmentant l'engagement des équipes marketing.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez un message vidéo personnalisé engageant de 30 secondes destiné aux créateurs de contenu, montrant comment ils peuvent utiliser des Avatars AI Personnalisés pour la prospection client. Adoptez une esthétique visuelle amicale et accueillante et un ton audio chaleureux et conversationnel, généré efficacement grâce à la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour un délai d'exécution rapide.
Produisez une publicité vidéo dynamique de 45 secondes en plusieurs langues ciblant les entreprises s'étendant sur les marchés internationaux. Cette publicité doit utiliser des visuels vibrants et accrocheurs et une voix claire et persuasive, assurant une accessibilité mondiale grâce à la fonctionnalité robuste de sous-titres/captions de HeyGen pour des audiences diversifiées.
Développez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes pour les entreprises cherchant une création vidéo automatisée et efficace pour les communications internes ou la formation. Le style visuel doit être cohérent et soigné, accompagné d'une voix claire et autoritaire, en utilisant les modèles et scènes polyvalents de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque sur toutes les productions.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicités Produit Performantes.
Créez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour vos démonstrations produit, augmentant l'efficacité et la portée marketing.
Démos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez des vidéos de démonstration produit dynamiques et courtes pour les plateformes sociales afin de capter l'attention de l'audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de démonstration produit et de contenu explicatif ?
Le Générateur d'Avatars AI de HeyGen vous permet de créer des vidéos de démonstration produit et explicatives engageantes en utilisant des avatars AI réalistes. Vous pouvez exploiter des avatars AI personnalisés pour présenter votre produit avec des visuels cohérents et soignés, augmentant l'engagement sans tournage traditionnel.
Quels types d'avatars AI puis-je utiliser dans HeyGen pour ma création vidéo ?
HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI, allant d'une bibliothèque complète d'options standard à la possibilité de concevoir votre propre avatar, y compris des avatars AI réalistes et personnalisés. Ces avatars parlants peuvent être personnalisés avec divers costumes et arrière-plans pour répondre à tous les besoins de création vidéo.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de génération vidéo à partir d'un script ?
HeyGen simplifie la création vidéo automatisée en transformant le texte en vidéo à partir d'un script avec une facilité exceptionnelle, intégrant la génération de voix off naturelle. Cela permet aux créateurs de contenu de produire des vidéos de haute qualité efficacement sans montage complexe.
HeyGen peut-il aider les équipes marketing à personnaliser et à étendre leur contenu vidéo ?
Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux équipes marketing de maintenir la cohérence de la marque sur tout le contenu vidéo multilingue. Vous pouvez étendre votre création vidéo et livrer des messages vidéo personnalisés, en exploitant divers avatars AI pour un impact maximal.