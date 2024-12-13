Générateur de Vidéos d'Annonce d'Avatar : Lancez vos Produits Plus Rapidement
Créez des vidéos d'annonce convaincantes pour de nouveaux produits en utilisant des avatars AI pour obtenir des résultats plus rapides et réduire les coûts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une publicité vidéo dynamique de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de générer des publicités vidéo captivantes. Visuellement, cela doit être énergique et dynamique, utilisant une variété de modèles et de scènes personnalisables de la bibliothèque. L'audio doit comporter une voix off enthousiaste, démontrant les capacités du Générateur Vidéo AI de HeyGen pour atteindre une création vidéo évolutive pour des campagnes marketing efficaces.
Concevez une vidéo personnalisée de 60 secondes pour que les équipes de vente l'envoient comme salutations uniques aux clients ou pour les RH lors de l'intégration, en mettant l'accent sur une connexion authentique. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, utilisant un avatar AI personnalisé qui dégage de l'accessibilité, associé à des voix expressives pour une communication authentique. Cette vidéo doit mettre en avant la capacité de HeyGen à créer et déployer des avatars AI avec génération de voix off naturelle, rendant la communication personnalisée percutante.
Créez une vidéo d'annonce concise de 15 secondes pour les réseaux sociaux à destination des créateurs de contenu, illustrant une création de contenu rapide et percutante. Cette vidéo doit être rapide et visuellement attrayante, tirant parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et du redimensionnement dynamique des formats d'image et des exports. L'audio doit être percutant et clair, avec des sous-titres/captions automatiques pour assurer une portée maximale pour les annonces sur les réseaux sociaux générées via la Création Vidéo AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicités d'annonce de produit performantes.
Développez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour annoncer de nouveaux produits et fonctionnalités, augmentant efficacement la portée du marché et l'engagement des clients.
Lancements de produits engageants sur les réseaux sociaux.
Créez des vidéos courtes captivantes pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'annoncer efficacement les mises à jour, lancements et promotions de produits.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce époustouflantes ?
HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos de qualité studio pour toute annonce. En exploitant des avatars AI avancés et une riche bibliothèque de modèles de conception, vous pouvez transformer du texte en publicités vidéo captivantes et en supports marketing qui résonnent avec votre audience.
Puis-je personnaliser les avatars AI dans HeyGen pour mes projets créatifs ?
Absolument ! HeyGen propose un générateur d'avatars AI robuste qui permet la création d'avatars AI personnalisés. Vous pouvez personnaliser votre alter ego numérique pour qu'il s'aligne parfaitement avec votre marque, garantissant que vos vidéos présentent des avatars AI uniques et réalistes avec des voix expressives.
Quel type de contenu créatif puis-je produire avec le générateur vidéo AI de HeyGen ?
Avec le générateur vidéo AI de HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de contenus créatifs, y compris des vidéos de salutations personnalisées, des vidéos d'histoire de marque, des publicités vidéo et des annonces sur les réseaux sociaux. Les créations dynamiques de la plateforme et l'éditeur glisser-déposer rendent la création vidéo évolutive simple et efficace.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour convertir du texte en vidéo ?
HeyGen utilise des capacités sophistiquées d'éditeur texte-à-vidéo, transformant votre script en contenu vidéo captivant avec des avatars AI réalistes. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres/captions automatiques, choisir parmi diverses voix expressives, et intégrer vos propres médias pour produire des vidéos de qualité studio.