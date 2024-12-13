Générateur d'Annonce de Produit Avatar : Lancez Plus Vite

Créez facilement des annonces de produit engageantes et de qualité studio en utilisant notre capacité de Texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo d'annonce de produit de 45 secondes ciblant les fondateurs de startups technologiques et les responsables marketing, montrant à quel point il est facile de générer un "générateur d'annonce de produit avatar". Le style visuel doit être élégant et moderne, avec un avatar AI présentant avec assurance de nouvelles fonctionnalités, accompagné d'une voix off professionnelle mais enthousiaste. Mettez en avant la fonctionnalité "AI avatars" de HeyGen pour une création sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, illustrant la puissance d'un "Agent Vidéo AI" pour transformer le texte en visuels captivants. Le style visuel doit être lumineux et engageant, utilisant des transitions de scène variées et un ton audio amical et entraînant. Soulignez la capacité de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" pour une production de contenu rapide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une annonce de 60 secondes polie pour les réseaux sociaux, destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux stratèges de marque, mettant en vedette un "avatar AI réaliste" en tant que porte-parole persuasif de la marque. La présentation visuelle doit être de haute fidélité et professionnelle, soutenue par une "Génération de voix off" confiante et autoritaire qui résonne avec le public. Démontrez l'intégration transparente d'une personne numérique dans le message de la marque.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle concise de 40 secondes pour les entreprises de commerce électronique et les chefs de produit, axée sur la création de "vidéos de qualité studio" pour de nouvelles "vidéos d'annonce de produit" sans effort. L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, avec une livraison audio claire et concise. Mettez en avant l'efficacité des "Modèles & scènes" de HeyGen pour lancer la production.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Annonce de Produit Avatar

Créez facilement des vidéos d'annonce de produit de qualité studio en utilisant des avatars AI réalistes et une technologie puissante de texte en vidéo, délivrant votre message avec clarté et impact.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le visage de votre annonce de produit, assurant une persona numérique professionnelle et engageante.
2
Step 2
Collez Votre Script
Collez simplement votre script d'annonce de produit, et notre AI le convertira en vidéo avec une voix off synchronisée, donnant vie à votre message à travers l'avatar choisi.
3
Step 3
Personnalisez Votre Branding
Améliorez votre vidéo en appliquant le logo et les couleurs de votre marque grâce à nos contrôles de branding intuitifs, assurant un look cohérent et professionnel pour vos vidéos de qualité studio.
4
Step 4
Générez Avec Sous-titres
Produisez votre vidéo finale d'annonce de produit, incluant automatiquement des sous-titres/captions professionnels pour l'accessibilité, la rendant prête pour un partage facile et des annonces sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant le Succès du Produit avec l'AI

.

Mettez en avant l'impact du produit et les témoignages en utilisant des vidéos engageantes alimentées par l'AI, mettant en vedette des personas numériques réalistes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une persona numérique unique pour ma marque ?

HeyGen vous permet de concevoir un avatar AI hautement réaliste, servant de persona numérique unique ou de porte-parole de marque pour votre contenu. Notre générateur d'avatar AI avancé garantit que votre avatar personnalisé représente authentiquement l'identité de votre marque.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire des vidéos d'annonce de produit de qualité studio ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles de qualité studio pour les annonces de produit avec une facilité exceptionnelle. Exploitez notre Agent Vidéo AI pour transformer vos scripts en vidéos d'annonce de produit engageantes, simplifiant considérablement votre processus de production vidéo.

HeyGen peut-il transformer mon script écrit en une vidéo d'avatar AI dynamique ?

Oui, HeyGen est spécialisé dans la conversion de votre script écrit en vidéos d'avatar AI captivantes instantanément. Notre technologie sophistiquée de Texte en vidéo à partir de script, combinée à un moteur vocal multilingue, donne vie à votre contenu avec un avatar AI réaliste.

Comment HeyGen soutient-il la création d'annonces engageantes pour les réseaux sociaux ?

HeyGen propose un puissant générateur d'annonce de produit avatar spécialement conçu pour créer un impact sur les réseaux sociaux. Produisez facilement de courtes vidéos d'annonce de produit percutantes avec sous-titres/captions automatiques pour augmenter l'engagement sur les plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo