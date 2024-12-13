Tarification abordable pour le créateur d'annonces RP avec avatar AI

Générez rapidement des annonces RP captivantes en transformant un texte en vidéo pour renforcer la présence de votre marque.

Créez une vidéo de 30 secondes, dynamique, pour les professionnels du marketing et les chefs de produit, montrant la facilité de lancement d'un nouveau produit ou service. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec un avatar AI délivrant un message concis et convaincant. Mettez en avant la capacité de HeyGen à "transformer un texte en vidéo" pour créer des "annonces de marque" percutantes avec des "vidéos personnalisées d'avatar AI". L'audio doit être clair et enthousiaste, soulignant l'innovation.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes à destination des propriétaires de petites entreprises et des communicateurs d'entreprise, illustrant comment "générer rapidement des vidéos" pour des mises à jour internes ou des communications externes. Le design visuel doit être épuré et simple, avec un avatar AI amical expliquant le processus. Soulignez l'efficacité de la "création de contenu vidéo" en utilisant la "génération de voix off" de HeyGen pour produire rapidement un résultat de haute qualité. L'audio doit être professionnel et facile à comprendre.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une présentation soignée de 60 secondes destinée aux agences de relations publiques et aux départements de communication d'entreprise. Un "avatar AI" délivre élégamment un message complexe de "créateur d'annonces RP", démontrant la puissance d'une communication claire et percutante. Le style visuel doit être autoritaire, complété par les "sous-titres/légendes" de HeyGen pour une accessibilité accrue. L'audio doit être net, articulé et transmettre une gravité significative.
Exemple de Prompt 3
Créez une courte vidéo dynamique de 20 secondes pour les créateurs de contenu, les éducateurs et les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant en avant la création rapide de tutoriels engageants ou de clips pour les réseaux sociaux. L'esthétique visuelle doit être moderne et accessible, utilisant un "avatar AI personnalisé" interagissant avec des éléments de la "bibliothèque de médias/soutien de stock". Le processus de "création de contenu vidéo" est rapide et intuitif, rendant l'audio énergique et amical, parfait pour capter l'attention.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur d'annonces RP avec avatar

Créez rapidement des annonces RP professionnelles et engageantes avec des vidéos d'avatar AI personnalisées, parfaitement adaptées au message de votre marque.

1
Step 1
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou créez un avatar AI personnalisé pour être le visage professionnel de votre annonce.
2
Step 2
Ajoutez votre script d'annonce
Collez votre script d'annonce RP. Notre technologie de synthèse vocale le convertira en un discours naturel pour votre avatar.
3
Step 3
Appliquez des améliorations visuelles
Améliorez votre vidéo avec des éléments de marque, des scènes de fond et des médias de notre bibliothèque pour des annonces polies et de marque.
4
Step 4
Téléchargez votre vidéo
Finalisez votre production vidéo professionnelle et téléchargez-la en haute résolution, prête pour une distribution immédiate sur tous vos canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite client

.

Élevez la réputation de votre marque en créant des vidéos AI engageantes pour mettre en avant des témoignages clients authentiques et des histoires de réussite.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo avec l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer facilement des vidéos en utilisant des avatars AI avancés, transformant des scripts en contenu vidéo professionnel sans montage complexe.

Puis-je créer des vidéos personnalisées d'avatar AI avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de développer des avatars AI personnalisés et de générer des vidéos d'avatar AI personnalisées, garantissant que votre avatar AI parlant correspond parfaitement à votre marque ou message.

Quels types de contenu vidéo HeyGen peut-il produire ?

HeyGen est polyvalent, capable de produire du contenu vidéo de haute qualité pour des campagnes marketing, des présentations engageantes, des tutoriels informatifs et des annonces de marque professionnelles.

HeyGen propose-t-il une diversité d'acteurs vocaux AI et d'options linguistiques ?

Oui, HeyGen offre une large sélection d'acteurs vocaux AI et prend en charge plus de 100 langues grâce à ses capacités avancées de synthèse vocale, assurant une large attractivité pour votre contenu vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo