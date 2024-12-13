Créez une vidéo captivante de 45 secondes présentant un nouveau produit technologique révolutionnaire aux passionnés de technologie et aux premiers adoptants. Le style visuel doit être élégant, moderne et high-tech, mettant en valeur le produit avec des graphiques animés dynamiques, tandis qu'une voix AI confiante et claire délivre le message clé. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour agir en tant que porte-parole numérique sophistiqué, générant une vidéo soignée directement à partir de votre script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour créer cette annonce RP engageante.

