Générateur d'Annonces RP avec Avatar : Créez des Vidéos Impactantes

Générez facilement des vidéos d'annonces RP époustouflantes avec des avatars AI. Partagez rapidement vos nouvelles sur tous les réseaux sociaux.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes présentant un nouveau produit technologique révolutionnaire aux passionnés de technologie et aux premiers adoptants. Le style visuel doit être élégant, moderne et high-tech, mettant en valeur le produit avec des graphiques animés dynamiques, tandis qu'une voix AI confiante et claire délivre le message clé. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour agir en tant que porte-parole numérique sophistiqué, générant une vidéo soignée directement à partir de votre script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour créer cette annonce RP engageante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes pour les investisseurs, partenaires commerciaux et employés, célébrant une étape importante de l'entreprise ou un partenariat stratégique. Le style visuel et audio doit être professionnel et motivant, avec un avatar AI personnalisé vêtu de vêtements de marque, délivrant une vidéo d'histoire de marque authentique. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour définir le ton parfait et enrichir le message avec une génération de voix off riche, garantissant une annonce RP mémorable et percutante.
Exemple de Prompt 2
Concevez une annonce vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les abonnés et les clients potentiels à propos d'un événement ou d'une campagne à venir. Le style visuel doit être dynamique et énergique, incorporant des coupes rapides et un texte à l'écran vibrant, complété par un avatar parlant amical et personnalisé. Employez les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour optimiser la vidéo générée pour diverses plateformes sociales, assurant une portée et un engagement maximum.
Exemple de Prompt 3
Développez une publicité persuasive de 15 secondes conçue pour les équipes marketing et les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant les avantages d'une nouvelle fonctionnalité. Le style visuel et audio doit être direct et percutant, avec un avatar AI réaliste expliquant succinctement la proposition de valeur. Intégrez le support de bibliothèque de médias/stock pour des visuels de fond convaincants et exploitez les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages marketing puissants, garantissant que vos vidéos d'avatar AI captent l'attention et stimulent les conversions.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Annonces RP avec Avatar

Créez des annonces RP captivantes facilement en utilisant des Avatars AI. Transformez votre texte en un porte-parole vidéo dynamique pour une communication engageante.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour être votre porte-parole numérique. Trouvez le visage et le style parfaits pour représenter efficacement l'annonce de votre marque.
2
Step 2
Collez Votre Script d'Annonce RP
Collez simplement votre texte RP préparé dans l'éditeur. Notre plateforme convertira automatiquement votre script en une voix off naturelle en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
3
Step 3
Personnalisez Votre Présentation Vidéo
Améliorez votre vidéo avec des modèles préconstruits, de la musique de fond, et intégrez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour un look professionnel.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Annonce
Produisez votre vidéo d'avatar AI de haute qualité et téléchargez-la dans divers formats d'aspect, prête à être partagée immédiatement sur les réseaux sociaux et autres canaux grâce au redimensionnement et aux exports de rapport d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Histoires de Succès via Vidéo AI

.

Transformez les histoires de succès de vos clients en vidéos d'Avatar AI convaincantes, renforçant la réputation de votre marque grâce à des messages RP puissants et authentiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à générer des annonces RP percutantes avec des avatars AI ?

HeyGen vous permet de créer des annonces RP convaincantes en utilisant des avatars AI réalistes et un éditeur de texte-à-vidéo puissant. Transformez facilement vos messages marketing en vidéos engageantes, idéales pour toute annonce sur les réseaux sociaux ou communiqué de presse.

Puis-je créer un avatar AI personnalisé pour ma marque avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de concevoir un avatar AI personnalisé qui représente véritablement votre marque. Cet avatar parlant personnalisé agit comme votre porte-parole numérique, assurant la cohérence et renforçant votre image de marque personnelle à travers tout le contenu vidéo.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace pour créer des vidéos d'avatar AI ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de génération de vidéos avec son éditeur de texte-à-vidéo intuitif et sa vaste bibliothèque de modèles préconstruits. Cette plateforme de génération de vidéos de bout en bout permet à quiconque de créer rapidement des vidéos d'avatar AI professionnelles.

Au-delà des annonces, quel autre contenu vidéo créatif HeyGen peut-il produire ?

HeyGen est polyvalent pour divers contenus vidéo créatifs, y compris des présentations de produits dynamiques, des vidéos d'histoire de marque engageantes, et même des vidéos de vœux personnalisés. C'est aussi un excellent outil pour générer des publicités de style Contenu Généré par les Utilisateurs (CGU) et d'autres messages marketing.

