Imaginez une vidéo de 45 secondes destinée aux nouveaux et anciens employés, conçue pour simplifier les explications de politiques complexes telles qu'une nouvelle directive de télétravail. Cette vidéo explicative professionnelle mais amicale utilise un avatar AI pour délivrer les points clés, avec des visuels clairs et une voix chaleureuse et autoritaire. En tirant parti de la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, ainsi que de ses avatars AI et de la génération précise de voix off, les communications internes sont à la fois facilement compréhensibles et très engageantes.

Générer une Vidéo