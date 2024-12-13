Générateur d'Explications de Politiques d'Avatar : Simplifiez la Conformité

Stimulez l'engagement dans la formation aux politiques et simplifiez les explications complexes avec des avatars AI réalistes.

Imaginez une vidéo de 45 secondes destinée aux nouveaux et anciens employés, conçue pour simplifier les explications de politiques complexes telles qu'une nouvelle directive de télétravail. Cette vidéo explicative professionnelle mais amicale utilise un avatar AI pour délivrer les points clés, avec des visuels clairs et une voix chaleureuse et autoritaire. En tirant parti de la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, ainsi que de ses avatars AI et de la génération précise de voix off, les communications internes sont à la fois facilement compréhensibles et très engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les équipes marketing et les chefs de produit, démontrant comment annoncer des mises à jour cruciales de la politique produit. Cette vidéo dynamique et moderne devrait utiliser les modèles et scènes étendus de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour offrir des visuels propres et engageants, complétés par une musique de fond entraînante et une voix d'avatar AI concise et énergique. Les sous-titres sont essentiels pour l'accessibilité, s'assurant que chaque message piloté par un avatar numérique résonne efficacement avec le public pour une création vidéo engageante.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation complète de 90 secondes pour les responsables de la conformité et les départements de formation, axée sur une nouvelle réglementation de la protection des données générée par un générateur d'explications de politiques d'avatar. La présentation informative et structurée devrait présenter un avatar AI expliquant clairement la politique, avec des textes en surbrillance à l'écran et une voix calme et claire. En utilisant les avatars AI de HeyGen et les fonctionnalités de transformation de texte en vidéo à partir d'un script, combinées au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes, cela aide à stimuler l'engagement dans la formation aux politiques à travers l'organisation.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo invitante de 30 secondes pour les équipes de service client et les clients externes expliquant une politique de retour conviviale avec des explications personnalisées. Cette vidéo engageante et accueillante doit incorporer des contrôles de marque spécifiques avec un avatar personnalisé, délivrant le message dans une voix amicale et personnalisée. Les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off, associés à des modèles et scènes professionnels, permettent une touche humaine, simplifiant les informations complexes en un format facilement digestible et visuellement attrayant.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Explications de Politiques d'Avatar

Transformez sans effort des documents de politique complexes en explications vidéo engageantes et alimentées par l'AI pour votre équipe, améliorant la compréhension et la conformité.

1
Step 1
Entrez Votre Script de Politique
Saisissez votre texte de politique ou explication détaillée. Notre système utilise ce script pour générer un dialogue parlé convaincant pour l'avatar AI de votre choix.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI et une Voix
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'avatars AI professionnels pour être votre présentateur. Associez-les à une voix appropriée, générée automatiquement à partir de votre script.
3
Step 3
Personnalisez avec des Éléments de Marque
Intégrez le logo de votre organisation, les couleurs de la marque et d'autres éléments visuels pour garantir que l'explication vidéo conserve un aspect cohérent et professionnel.
4
Step 4
Produisez et Distribuez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'explication de politique personnalisée et exportez-la dans divers formats. Partagez-la facilement sur toutes les plateformes de communication interne pour informer votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez la Communication Interne des Politiques

Distribuez efficacement des explications cohérentes de politiques d'avatar à tous les employés, garantissant une compréhension et une conformité généralisées sans effort considérable.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il la création d'avatars AI personnalisés pour un contenu vidéo engageant ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer des avatars numériques professionnels, y compris des avatars personnalisés, qui apportent une touche humaine unique à vos vidéos. Ces avatars AI peuvent être adaptés pour améliorer la création de vidéos engageantes à travers divers types de contenu, simplifiant le processus de création de récits vidéo dynamiques.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI intuitif pour des besoins de création de contenu diversifiés ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos dynamiques en utilisant des capacités avancées de transformation de texte en vidéo, ce qui en fait un générateur de vidéos AI intuitif pour tous vos besoins de création de contenu. De la création d'explications personnalisées à des vidéos explicatives complètes, HeyGen rationalise efficacement le processus de production vidéo.

Puis-je intégrer l'identité visuelle de ma marque lors de la création de vidéos avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser les vidéos avec le style visuel spécifique de votre marque, y compris les logos et couleurs personnalisés. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque, offrant des améliorations visuelles qui résonnent avec votre public.

Comment les modèles de HeyGen simplifient-ils la création de communications internes et d'explications de politiques ?

HeyGen propose une large gamme de modèles préconstruits, rendant facile la création de communications internes claires et engageantes, y compris des explications de politiques complètes. Ces modèles, combinés avec des avatars AI et la génération de voix off, simplifient considérablement le processus d'un générateur d'explications de politiques d'avatar.

