Créez des Vidéos d'Instruction en Pharmacie avec des Avatars IA

Générez facilement des instructions claires et conformes en pharmacie. Transformez vos scripts en vidéos engageantes grâce à notre capacité avancée de Texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo de 45 secondes sur les consignes de sécurité en pharmacie pour les nouveaux techniciens en pharmacie et les patients, mettant en vedette un avatar IA engageant. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des voix off IA claires et rassurantes qui expliquent les directives de manipulation et de stockage des médicaments. Cette vidéo vise à renforcer les initiatives de "Créateur de Vidéos de Sécurité en Pharmacie", rendant l'information complexe accessible et mémorable grâce à la capacité des "avatars IA" de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo éducative concise de 30 secondes expliquant comment utiliser correctement un nouvel inhalateur pour l'asthme. Ciblez cette vidéo pour les patients de tous âges, en utilisant un style visuel amical et animé avec une narration claire "Texte en vidéo à partir de script". Assurez-vous que les "Sous-titres/légendes" sont bien visibles pour soutenir la compréhension, faisant de cette vidéo une pièce idéale pour des "vidéos d'instruction" pour des publics divers.
Exemple de Prompt 2
Développez un module éducatif complet de 60 secondes sur les procédures de préparation stérile pour les étudiants en pharmacie. Cet exemple de "Créateur de Vidéos d'Instruction avec Avatar" devrait employer un style visuel scientifique détaillé avec des séquences animées précises provenant d'une "Bibliothèque de médias/soutien de stock", accompagné d'une voix off formelle et informative. L'objectif est de fournir des "vidéos de formation" méticuleuses qui renforcent les meilleures pratiques.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 50 secondes pour les propriétaires de pharmacies et les responsables de la conformité, mettant en évidence les aspects clés de la confidentialité des données et des procédures "Conformes à la HIPAA" dans la gestion des dossiers des patients. Le style visuel et audio doit être autoritaire et digne de confiance, avec des graphiques nets et un ton sérieux. Exploitez le "Redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" pour assurer la compatibilité sur diverses plateformes numériques, démontrant efficacement une solution "Créateur de Vidéos IA" efficace pour la formation critique à la conformité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Instruction avec Avatar en Pharmacie

Créez facilement des vidéos d'instruction professionnelles et conformes pour l'éducation en pharmacie et des patients en utilisant des avatars IA et des capacités avancées de génération de vidéos.

1
Step 1
Créez Votre Script
Saisissez votre contenu d'instruction et regardez notre plateforme convertir le texte en vidéo à partir de script, formant la base claire et concise de votre matériel éducatif pour les patients.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar IA
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour représenter visuellement vos professionnels de la pharmacie ou éducateurs, assurant une présence engageante et digne de confiance dans vos vidéos.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Alimentées par l'IA
Générez un discours naturel pour votre avatar en utilisant des Voix Off Alimentées par l'IA, assurant une livraison professionnelle et cohérente de vos instructions cruciales en pharmacie.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Utilisez la Génération de Vidéos de Bout en Bout pour produire des vidéos d'instruction de haute qualité et conformes, prêtes à être partagées sans effort sur tous vos canaux d'éducation des patients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation du Personnel en Pharmacie

.

Utilisez des avatars IA pour créer des vidéos de formation engageantes et mémorables, augmentant considérablement l'engagement et la rétention pour le personnel de pharmacie et les protocoles de sécurité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il faciliter l'éducation des patients ou la formation à la sécurité ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes d'éducation des patients et de formation à la sécurité en utilisant des avatars IA et du texte en vidéo à partir de script. Son moteur créatif simplifie la production de vidéos d'instruction essentielles pour les environnements de santé, garantissant un message clair et cohérent.

Quelles sont les principales capacités de HeyGen pour créer des avatars IA et des vidéos ?

HeyGen offre une plateforme de génération de vidéos de bout en bout, avec des avatars IA réalistes qui transforment les scripts en vidéos de haute qualité. Cela inclut des voix off alimentées par l'IA, des sous-titres/légendes automatiques et des modèles personnalisables, rendant la création de vidéos professionnelles accessible.

HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos de formation en santé conformes à la HIPAA ?

Oui, HeyGen est conçu pour être conforme à la HIPAA, ce qui en fait un créateur de vidéos IA idéal pour l'éducation et la formation en santé. Il fournit des outils sécurisés pour créer du contenu sensible, aidant les organisations à maintenir la confidentialité des données et les normes réglementaires tout en produisant des vidéos d'instruction essentielles.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos d'instruction ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'instruction en fournissant des modèles personnalisables et un moteur créatif intuitif pour la génération de vidéos de bout en bout. Les utilisateurs peuvent facilement convertir du texte en vidéo à partir de script, ajouter des voix off alimentées par l'IA et utiliser des avatars IA pour produire rapidement des vidéos de formation professionnelles.

