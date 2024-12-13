Générateur de Vidéos avec Avatar : Créez des Vidéos IA Captivantes

Générez des vidéos captivantes avec des avatars IA réalistes et donnez vie à vos idées instantanément grâce à notre capacité d'avatars IA.

Imaginez une vidéo didactique de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs, montrant à quelle vitesse ils peuvent créer du contenu captivant. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des couleurs vives et accueillantes, accompagné d'une voix off amicale et claire. Cette vidéo démontrera la puissance d'un générateur de vidéos avec avatar, en soulignant la facilité avec laquelle on peut produire des vidéos professionnelles en utilisant des avatars IA réalistes, générés grâce à la fonctionnalité puissante d'avatars IA de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo inspirante de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs en ligne, illustrant la transformation sans effort de texte en histoires visuelles captivantes. Le style visuel doit être dynamique et stimulant, avec des transitions fluides et une palette de couleurs vibrante, accompagnée d'une narration encourageante et entraînante. Elle mettra en avant l'efficacité d'un générateur IA de texte en vidéo, montrant comment des vidéos de qualité studio peuvent être produites en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen et en convertissant directement les scripts en vidéo.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative de 60 secondes pour les responsables de marque et les agences digitales cherchant des moyens innovants de représenter leurs clients. Cette vidéo doit adopter un style visuel d'entreprise élégant et sophistiqué avec des animations subtiles et une voix off autoritaire et confiante. Elle démontrera les vastes fonctionnalités de personnalisation disponibles avec un générateur d'avatars IA, permettant aux marques d'intégrer leurs éléments de marque uniques de manière transparente, tout en assurant l'accessibilité avec les sous-titres automatiques de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle rapide de 30 secondes ciblant les gestionnaires de réseaux sociaux et les entreprises de commerce électronique désireuses d'augmenter l'engagement. Le style visuel doit être rapide et énergique, avec des coupes rapides, des graphismes modernes et une bande sonore pop vibrante complétant une voix off amicale et enthousiaste. Cette vidéo mettra en avant l'impact des vidéos d'avatars IA pour les campagnes marketing, montrant à quel point il est facile de créer du contenu engageant en utilisant la bibliothèque multimédia complète de HeyGen et la génération intuitive de voix off.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos avec Avatar

Créez facilement des vidéos d'avatars IA captivantes et réalistes à partir de texte, en tirant parti de l'IA puissante de HeyGen pour un contenu professionnel et personnalisé en quelques minutes.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar IA
Commencez par choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA réalistes, ou créez votre propre clone IA personnalisé, posant ainsi les bases de votre persona vidéo.
2
Step 2
Créez Votre Script
Saisissez votre texte ou script souhaité, et regardez notre générateur IA de texte en vidéo préparer votre message pour une diffusion fluide.
3
Step 3
Personnalisez la Voix et les Visuels
Améliorez votre vidéo en générant une voix off naturelle et en ajoutant des éléments de marque comme des logos et de la musique de fond pour répondre à vos besoins et utiliser les fonctionnalités de personnalisation.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Qualité Studio
Finalisez votre création en choisissant votre format d'image préféré et en exportant votre vidéo générée par IA, prête pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et Apprentissage Améliorés

.

Élevez vos programmes de formation et contenus éducatifs avec des vidéos dynamiques d'avatars IA, améliorant l'engagement et la rétention.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos IA de HeyGen favorise-t-il la création de contenu créatif ?

Le générateur de vidéos IA de pointe de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer facilement des idées en vidéos d'avatars IA captivantes. Vous pouvez créer des personas d'avatar uniques, stimulant l'innovation et l'efficacité dans votre stratégie de contenu créatif.

HeyGen peut-il convertir du texte en vidéo avec des voix off réalistes ?

Absolument ! HeyGen est un puissant générateur IA de texte en vidéo qui produit des vidéos de qualité studio. Il dispose d'une technologie avancée de synchronisation labiale et de voix off variées pour donner vie à vos scripts avec des avatars IA réalistes.

Quelles fonctionnalités de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les avatars IA et le branding ?

HeyGen propose des fonctionnalités de personnalisation étendues, vous permettant d'adapter les avatars IA à vos besoins spécifiques et d'intégrer vos éléments de marque uniques. Profitez de modèles professionnels pour créer des vidéos de qualité studio qui s'alignent parfaitement avec votre identité visuelle.

Comment HeyGen peut-il améliorer les efforts marketing avec des vidéos générées par IA ?

HeyGen améliore considérablement le marketing en permettant la production rapide de contenu vidéo IA de haute qualité à grande échelle. Vous pouvez atteindre des audiences mondiales avec le support de plusieurs langues, en faisant un outil inestimable pour des campagnes diversifiées.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo