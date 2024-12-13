Imaginez une vidéo didactique de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs, montrant à quelle vitesse ils peuvent créer du contenu captivant. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des couleurs vives et accueillantes, accompagné d'une voix off amicale et claire. Cette vidéo démontrera la puissance d'un générateur de vidéos avec avatar, en soulignant la facilité avec laquelle on peut produire des vidéos professionnelles en utilisant des avatars IA réalistes, générés grâce à la fonctionnalité puissante d'avatars IA de HeyGen.

