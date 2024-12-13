Créateur de Vidéos d'Intégration par Avatar : Vidéos AI Rapides et Engagantes

Simplifiez la création de vidéos et gagnez du temps en transformant vos scripts en vidéos d'intégration soignées grâce au texte en vidéo.

Créez une vidéo de bienvenue de 60 secondes pour les nouveaux employés, mettant en avant la culture d'entreprise avec des visuels modernes et dynamiques et une voix off amicale et entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les membres clés de l'équipe et simplifier l'expérience d'intégration initiale, en créant une vidéo d'intégration engageante qui booste le moral.




Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes destinée aux nouveaux employés apprenant à naviguer leur première semaine, en mettant l'accent sur une esthétique propre et professionnelle avec un son clair. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement un environnement d'apprentissage dynamique, permettant aux utilisateurs de personnaliser votre vidéo pour diverses orientations spécifiques aux départements.
Exemple de Prompt 2
Produisez une pièce promotionnelle de 30 secondes pour les responsables RH, mettant en avant l'efficacité d'un créateur de vidéos d'intégration par avatar pour créer des vidéos d'intégration à grande échelle. Le style visuel doit être élégant et marqué, avec une voix off polie et cohérente générée directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, démontrant comment fournir du contenu vidéo personnalisé de haute qualité sans effort.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer la rétention des employés, avec un style visuel dynamique qui communique la facilité d'utilisation et une voix off énergique et naturelle. Cette vidéo doit illustrer comment augmenter l'engagement et fournir du contenu vidéo authentique et alimenté par l'IA pour les modules de formation, en tirant parti des capacités robustes de génération de voix off de HeyGen pour une voix de marque cohérente.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration par Avatar

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes pour les employés. Transformez le texte en contenu visuel dynamique avec des avatars AI professionnels pour accueillir efficacement les nouveaux employés.

1
Step 1
Commencez avec un Modèle
Commencez par sélectionner un modèle d'intégration professionnel pour lancer rapidement et efficacement votre processus de création vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et adaptez-les pour représenter l'identité unique de votre marque pour votre contenu d'intégration des employés.
3
Step 3
Générez la Vidéo à partir du Script
Collez simplement votre script dans l'éditeur, et notre plateforme convertira automatiquement votre texte en une vidéo soignée avec des voix off naturelles.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois finalisée, exportez votre vidéo d'intégration de haute qualité dans les ratios d'aspect préférés, prête pour une distribution fluide à vos nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Nouveaux Employés avec la Culture d'Entreprise

Créez des vidéos motivantes mettant en vedette des avatars AI pour présenter la culture d'entreprise, les valeurs et les messages de leadership, faisant en sorte que les nouveaux employés se sentent valorisés et inspirés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et une technologie avancée de texte en vidéo. Vous pouvez facilement transformer votre script en une vidéo soignée pour les nouveaux employés, garantissant une expérience cohérente et personnalisée pour chaque employé.

HeyGen est-il adapté aux équipes RH cherchant à simplifier la création de vidéos pour la formation à l'intégration ?

Absolument ! HeyGen est conçu pour une expérience conviviale, permettant aux équipes RH de simplifier la création de vidéos pour la formation à l'intégration. Vous pouvez commencer rapidement avec des modèles d'intégration professionnels et personnaliser facilement votre vidéo pour maintenir la cohérence de la marque et offrir des expériences vidéo engageantes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour créer des intégrations personnalisées à grande échelle ?

HeyGen se distingue comme une plateforme vidéo AI en utilisant du contenu vidéo authentique et alimenté par l'IA pour produire des expériences d'intégration vidéo personnalisées de haute qualité. Nos avatars AI et capacités de texte en vidéo vous permettent de générer du contenu soigné efficacement, vous permettant de créer des intégrations vidéo à grande échelle sans compromettre la qualité.

HeyGen peut-il aider à personnaliser mes vidéos d'intégration avec des éléments créatifs uniques ?

Oui, HeyGen offre des outils robustes pour personnaliser vos vidéos d'intégration avec divers éléments créatifs. Vous pouvez choisir parmi des modèles et scènes professionnels, incorporer des contrôles de marque comme des logos et des couleurs, et ajuster les détails du script pour vous assurer que votre contenu vidéo authentique et alimenté par l'IA reflète véritablement la culture de votre entreprise.

