Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo explicative de produit concise de 30 secondes destinée aux utilisateurs existants d'un logiciel, mettant en avant une nouvelle mise à jour de fonctionnalité. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des animations nettes et une voix off dynamique et informative. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier rapidement la création de vidéos, en veillant à ce que tous les détails techniques soient transmis de manière claire et facile à comprendre.
Produisez une vidéo promotionnelle de 45 secondes ciblant les professionnels des RH et les responsables de la formation et du développement, mettant en avant l'efficacité et les économies réalisées grâce à l'utilisation d'un générateur de vidéos d'intégration par avatar. L'esthétique doit être élégante et professionnelle, avec une voix confiante et autoritaire transmettant le professionnalisme. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour démontrer à quelle vitesse des vidéos d'intégration percutantes peuvent être développées sans ressources de production étendues.
Créez une vidéo d'intégration localisée de 90 secondes pour les nouveaux employés internationaux, fournissant des informations introductives essentielles dans plusieurs langues. L'approche visuelle doit être globalement inclusive et claire, avec un ton de soutien et d'encouragement. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une diffusion claire et précise dans un environnement multilingue, aidant à localiser efficacement les supports d'intégration pour des équipes diversifiées.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez le Contenu d'Intégration & la Portée Globale.
Exploitez les avatars AI pour produire rapidement des vidéos d'intégration diversifiées, assurant un message cohérent et une accessibilité mondiale pour les nouveaux employés.
Améliorez l'Engagement dans la Formation des Employés.
Utilisez des vidéos engageantes avec des avatars AI pour captiver les nouveaux employés, améliorant la rétention des connaissances et rendant l'intégration plus efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration engageantes ?
HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, rationalisant la production de vidéos d'intégration engageantes. Il vous permet de transformer du texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes, éliminant le besoin de processus d'édition complexes et réduisant considérablement le temps de création.
Quelles capacités offre HeyGen pour une intégration personnalisée des employés ?
HeyGen exploite des avatars AI puissants pour créer des expériences d'intégration personnalisées pour les employés. Ces têtes parlantes peuvent délivrer des messages cohérents et de marque à travers divers modules de formation, rendant le processus d'apprentissage plus interactif et efficace pour les nouveaux employés.
HeyGen peut-il être utilisé pour générer des vidéos de formation sans compétences étendues en production vidéo ?
Absolument. HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, permettant à quiconque de créer des vidéos AI professionnelles pour la formation, les explications de produits, et plus encore, sans compétences préalables en montage vidéo. Sa plateforme intuitive propose des modèles personnalisables, des capacités de texte en vidéo, et la génération de voix off pour simplifier l'ensemble du processus.
Quels types de contenu peuvent être créés avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?
Le générateur de vidéos AI polyvalent de HeyGen prend en charge la création d'une large gamme de contenus, y compris des vidéos d'intégration engageantes, des formations complètes pour les employés, et des vidéos explicatives de produits dynamiques. Les utilisateurs peuvent exploiter des avatars AI, divers modèles, et la fonctionnalité de texte en vidéo pour produire efficacement du contenu personnalisé de haute qualité.