Créateur de Guide d'Intégration avec Avatars : Simplifiez la Formation des Employés
Automatisez et personnalisez l'intégration de vos nouvelles recrues avec des avatars AI engageants, garantissant une expérience de formation cohérente et professionnelle.
Découvrez comment automatiser la formation d'intégration avec une vidéo dynamique et informative de 60 secondes alimentée par l'AI pour les propriétaires de petites entreprises, en utilisant des graphiques animés engageants, un ton amical, et la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement des guides complets pour les nouvelles recrues.
Imaginez une vidéo soignée et personnalisée de 30 secondes destinée aux formateurs d'entreprise, conçue pour personnaliser le contenu pour l'intégration des employés, mettant en avant des avatars AI diversifiés, un discours naturel, et exploitant la personnalisation flexible des avatars de HeyGen pour que les nouveaux membres de l'équipe se sentent vraiment bienvenus.
Améliorez les expériences vidéo engageantes de votre main-d'œuvre mondiale avec une vidéo inclusive et professionnelle de 90 secondes pour les entreprises internationales, démontrant des capacités multilingues, une image de marque cohérente, et utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une traduction fluide et une communication claire à travers différentes régions.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Rapidement des Guides d'Intégration avec des Avatars AI.
Générez rapidement des vidéos d'intégration professionnelles et cohérentes, transformant les scripts en contenu engageant avec des avatars alimentés par l'AI.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Nouvelles Recrues.
Améliorez l'expérience d'intégration avec un contenu vidéo AI engageant, conduisant à une meilleure compréhension et à des taux de rétention plus élevés pour les nouvelles recrues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer l'expérience d'intégration pour les nouvelles recrues ?
HeyGen permet aux équipes RH de créer des expériences vidéo engageantes en utilisant des avatars AI pour les nouvelles recrues, transformant les vidéos d'intégration traditionnelles. Cette plateforme de création vidéo AI aide à personnaliser le contenu, rendant le processus d'intégration plus percutant et mémorable.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme de création vidéo AI efficace pour les équipes RH ?
HeyGen permet aux équipes RH d'automatiser la formation d'intégration avec des avatars AI réalistes et des capacités de texte à vidéo, assurant une cohérence de la marque. Sa plateforme intuitive rend la création de vidéo à partir de scripts efficace, économisant un temps et des ressources considérables.
HeyGen peut-il personnaliser les avatars AI et le contenu pour des besoins d'intégration diversifiés ?
Oui, HeyGen offre une personnalisation flexible des avatars, vous permettant d'adapter les avatars AI et de personnaliser le contenu pour répondre aux exigences spécifiques d'intégration pour divers rôles ou forces de travail mondiales. Cela garantit une expérience cohérente mais sur mesure à travers l'organisation.
HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour les forces de travail mondiales dans les vidéos d'intégration AI ?
Absolument. HeyGen prend en charge la traduction des vidéos et la génération de discours naturel dans plusieurs langues, ce qui en fait un choix idéal pour créer des vidéos d'intégration AI inclusives pour les forces de travail mondiales. Il offre également des sous-titres automatiques pour une accessibilité améliorée.