Une vidéo explicative de 60 secondes est nécessaire pour les professionnels des RH, illustrant comment le Générateur de Vidéos d'Intégration d'Avatar révolutionne l'intégration des employés. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec un avatar AI amical expliquant les avantages, accompagné d'une voix off confiante et claire. Cette vidéo démontrera efficacement la puissance des avatars AI de HeyGen pour créer des premières impressions cohérentes et engageantes pour les nouvelles recrues.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo tutorielle engageante de 45 secondes destinée aux responsables de la formation et du développement, illustrant comment les avatars AI peuvent transformer la diffusion des formations essentielles pour les nouvelles recrues. Le style visuel doit être moderne et interactif, utilisant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des scènes dynamiques qui mettent en avant les informations clés de l'intégration, accompagnées d'une narration professionnelle et amicale. Cela permet aux managers de créer rapidement des formations efficaces pour les employés.
Exemple de Prompt 2
En mettant en avant la simplicité de création de vidéos d'intégration convaincantes, une pièce promotionnelle de 30 secondes doit cibler les propriétaires de petites entreprises. Le style visuel doit être lumineux et convivial, utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour démontrer la création rapide de contenu, soutenue par une voix off dynamique et encourageante. Cette vidéo vise à montrer à quel point il est facile d'améliorer la rétention des employés avec un contenu de qualité professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo démonstrative concise de 60 secondes pour les professionnels des RH et les départements de formation et développement, mettant en avant l'efficacité du générateur de vidéos AI de HeyGen pour des programmes de formation des employés évolutifs. Le style visuel et audio doit être très soigné et informatif, avec des avatars AI diversifiés délivrant le contenu avec une génération de voix off impeccable, transmettant efficacement des informations complexes. Cela démontre comment la technologie avancée de transformation de texte en vidéo simplifie la production de contenu.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Guide d'Intégration d'Avatar

Rationalisez l'expérience de vos nouvelles recrues avec des vidéos d'intégration engageantes alimentées par l'AI, rendant les informations complexes claires et mémorables pour chaque employé.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo d'Intégration
Commencez par saisir votre script. Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être le visage professionnel et amical de votre guide d'intégration, offrant une introduction captivante pour les nouvelles recrues.
2
Step 2
Personnalisez avec des Modèles et de la Marque
Choisissez parmi une variété de modèles personnalisables pour structurer rapidement votre vidéo d'intégration. Personnalisez-la davantage en ajoutant l'identité visuelle de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour assurer une identité visuelle cohérente.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Utilisez la génération avancée de voix off pour donner vie à votre script avec un son naturel. Améliorez l'accessibilité et la compréhension pour tous les employés en ajoutant facilement des sous-titres et des légendes automatiques à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour les Nouvelles Recrues
Une fois perfectionnées, exportez facilement vos vidéos d'intégration professionnelles en utilisant le redimensionnement flexible des ratios d'aspect. Partagez votre guide sur diverses plateformes pour accueillir et informer efficacement vos nouveaux employés.

Diffusez des Vidéos de Bienvenue et de Culture Impactantes

Générez du contenu vidéo inspirant et motivant pour communiquer efficacement les valeurs de l'entreprise et favoriser un environnement positif et accueillant pour les nouveaux employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre processus d'intégration des employés ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et une technologie de transformation de texte en vidéo pour transformer votre intégration des employés. Créez des vidéos d'intégration engageantes de manière efficace, garantissant que les nouvelles recrues reçoivent une formation complète et cohérente dès le premier jour.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les Vidéos d'Intégration d'Avatar avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos besoins en Générateur de Vidéos d'Intégration d'Avatar. Utilisez nos modèles personnalisables, intégrez vos éléments de marque comme les logos et les couleurs, et incorporez vos propres médias pour personnaliser chaque aspect de votre contenu de formation des employés.

Comment les professionnels des RH bénéficient-ils de la création de vidéos d'intégration avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de vidéos pour les professionnels des RH et les responsables de la formation et du développement grâce à son générateur de vidéos AI intuitif. Convertissez facilement du texte en vidéo avec une génération de voix off naturelle, réduisant considérablement le temps et les efforts traditionnellement consacrés à la production de matériel de formation de haute qualité pour les employés.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour une formation cohérente des employés à travers une organisation ?

HeyGen assure la cohérence de la formation des employés en utilisant des avatars AI robustes et une technologie de transformation de texte en vidéo. Cela permet aux professionnels des RH de générer rapidement des vidéos et des guides d'intégration uniformes, offrant une expérience standardisée pour toutes les nouvelles recrues de manière efficace.

