Générateur de Liste de Contrôle d'Intégration avec Avatar : Simplifiez l'Accueil des Nouveaux Recrues
Créez des plans d'intégration engageants et personnalisés pour les nouvelles recrues. Nos avatars IA automatisent la formation, rendant l'intégration des employés fluide.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les professionnels des RH et les responsables d'équipe, expliquant comment utiliser un générateur de liste de contrôle d'intégration pour créer des plans d'intégration personnalisés. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et épuré avec un narrateur amical et informatif, guidant les spectateurs à travers les étapes de génération d'une liste de contrôle sur mesure. Mettez en avant la simplicité d'utilisation de la fonction de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script et sa puissante génération de voix off pour produire rapidement ces guides essentiels.
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux spécialistes de l'apprentissage et du développement et aux généralistes RH, démontrant comment transformer des documents obsolètes en expériences vidéo captivantes. L'esthétique visuelle doit être énergique et positive, avec des coupes rapides entre des graphiques animés et des séquences vidéo pertinentes, le tout sur une musique de fond entraînante. Mettez en avant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les sous-titres automatiques pour garantir l'accessibilité et l'impact de vos matériaux d'intégration mis à jour.
Concevez une vidéo tutorielle de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les administrateurs RH, illustrant la facilité de création de formulaires de liste de contrôle d'intégration des employés complets à l'aide de modèles alimentés par l'IA. Cette vidéo nécessite un style visuel convivial et étape par étape avec une voix calme et rassurante, guidant les utilisateurs dans la personnalisation de leurs listes de contrôle. Mettez en avant les modèles et scènes flexibles de HeyGen et sa capacité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect, garantissant que la vidéo finale soit superbe sur n'importe quelle plateforme.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement et la Rétention de la Formation avec l'IA.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation d'intégration des employés en utilisant des vidéos dynamiques alimentées par l'IA.
Créez Plus de Cours et Atteignez Plus d'Apprenants dans le Monde Entier.
Développez et distribuez des modules d'intégration étendus et des plans personnalisés plus efficacement à toutes les nouvelles recrues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration IA engageantes pour les nouvelles recrues ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos d'intégration IA hautement engageantes avec des avatars IA réalistes à partir d'un simple script, transformant le contenu standard en expériences captivantes pour les nouvelles recrues. Cela garantit un parcours d'intégration mémorable et personnalisé, améliorant l'intégration des employés.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de l'image de marque pour les vidéos d'intégration des employés ?
Oui, HeyGen offre des contrôles complets de personnalisation de l'image de marque, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques dans vos modèles alimentés par l'IA pour une expérience d'intégration des employés cohérente et professionnelle. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
Quels avantages HeyGen offre-t-il pour automatiser la formation d'intégration ?
HeyGen simplifie considérablement le processus de diffusion de la formation d'intégration en permettant la création rapide et la mise à jour de contenu vidéo avec des avatars IA, conduisant à des plans d'intégration personnalisés plus efficaces et évolutifs. Vous pouvez automatiser la diffusion du contenu de formation d'intégration, économisant ainsi un temps précieux pour les RH.
HeyGen peut-il aider à générer ou mettre à jour les matériaux de liste de contrôle d'intégration ?
Bien que HeyGen se concentre principalement sur la création de vidéos IA, ses modèles vidéo polyvalents et sa facilité de mise à jour du contenu peuvent compléter vos matériaux de liste de contrôle d'intégration existants en ajoutant des composants visuels dynamiques. Cela simplifie la mise à jour des matériaux d'intégration et fournit des explications vidéo engageantes pour chaque étape.