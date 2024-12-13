Produisez une vidéo de bienvenue de 60 secondes pour les nouvelles recrues, destinée aux départements RH et aux équipes d'acquisition de talents, montrant comment créer des vidéos d'intégration personnalisées avec l'IA qui reflètent l'image de marque de votre entreprise. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec des avatars IA diversifiés guidant les nouveaux employés à travers leurs premières étapes, accompagnés d'une voix off claire et amicale. Utilisez les avatars IA de HeyGen et les riches modèles et scènes pour simplifier ce processus, en faisant en sorte que chaque nouvel employé se sente valorisé dès le premier jour.

