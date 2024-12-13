Générateur de Liste de Contrôle d'Intégration avec Avatar : Simplifiez l'Accueil des Nouveaux Recrues

Créez des plans d'intégration engageants et personnalisés pour les nouvelles recrues. Nos avatars IA automatisent la formation, rendant l'intégration des employés fluide.

Produisez une vidéo de bienvenue de 60 secondes pour les nouvelles recrues, destinée aux départements RH et aux équipes d'acquisition de talents, montrant comment créer des vidéos d'intégration personnalisées avec l'IA qui reflètent l'image de marque de votre entreprise. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec des avatars IA diversifiés guidant les nouveaux employés à travers leurs premières étapes, accompagnés d'une voix off claire et amicale. Utilisez les avatars IA de HeyGen et les riches modèles et scènes pour simplifier ce processus, en faisant en sorte que chaque nouvel employé se sente valorisé dès le premier jour.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les professionnels des RH et les responsables d'équipe, expliquant comment utiliser un générateur de liste de contrôle d'intégration pour créer des plans d'intégration personnalisés. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et épuré avec un narrateur amical et informatif, guidant les spectateurs à travers les étapes de génération d'une liste de contrôle sur mesure. Mettez en avant la simplicité d'utilisation de la fonction de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script et sa puissante génération de voix off pour produire rapidement ces guides essentiels.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux spécialistes de l'apprentissage et du développement et aux généralistes RH, démontrant comment transformer des documents obsolètes en expériences vidéo captivantes. L'esthétique visuelle doit être énergique et positive, avec des coupes rapides entre des graphiques animés et des séquences vidéo pertinentes, le tout sur une musique de fond entraînante. Mettez en avant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les sous-titres automatiques pour garantir l'accessibilité et l'impact de vos matériaux d'intégration mis à jour.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les administrateurs RH, illustrant la facilité de création de formulaires de liste de contrôle d'intégration des employés complets à l'aide de modèles alimentés par l'IA. Cette vidéo nécessite un style visuel convivial et étape par étape avec une voix calme et rassurante, guidant les utilisateurs dans la personnalisation de leurs listes de contrôle. Mettez en avant les modèles et scènes flexibles de HeyGen et sa capacité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect, garantissant que la vidéo finale soit superbe sur n'importe quelle plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Liste de Contrôle d'Intégration avec Avatar

Transformez efficacement vos listes de contrôle d'intégration en expériences vidéo engageantes et personnalisées avec des avatars alimentés par l'IA pour un parcours fluide des nouvelles recrues.

1
Step 1
Créez Votre Liste de Contrôle d'Intégration
Utilisez des modèles alimentés par l'IA pour structurer facilement votre liste de contrôle d'intégration complète, détaillant chaque tâche des nouvelles recrues.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars IA pour représenter votre marque et transmettre votre message d'intégration de manière amicale et professionnelle.
3
Step 3
Générez Votre Contenu Vidéo
Saisissez vos éléments de liste de contrôle sous forme de script, et notre fonction de texte en vidéo le transformera en une vidéo engageante avec une voix off professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Intégrez Sans Effort
Téléchargez votre vidéo d'intégration IA terminée dans divers formats et intégrez-la dans votre SIRH ou vos plateformes d'intégration existantes pour une expérience fluide des nouvelles recrues.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Élevez les Audiences avec des Vidéos Motivantes

.

Créez des vidéos de bienvenue engageantes avec des avatars IA pour inspirer les nouvelles recrues et transmettre efficacement la culture de l'entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration IA engageantes pour les nouvelles recrues ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos d'intégration IA hautement engageantes avec des avatars IA réalistes à partir d'un simple script, transformant le contenu standard en expériences captivantes pour les nouvelles recrues. Cela garantit un parcours d'intégration mémorable et personnalisé, améliorant l'intégration des employés.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de l'image de marque pour les vidéos d'intégration des employés ?

Oui, HeyGen offre des contrôles complets de personnalisation de l'image de marque, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques dans vos modèles alimentés par l'IA pour une expérience d'intégration des employés cohérente et professionnelle. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour automatiser la formation d'intégration ?

HeyGen simplifie considérablement le processus de diffusion de la formation d'intégration en permettant la création rapide et la mise à jour de contenu vidéo avec des avatars IA, conduisant à des plans d'intégration personnalisés plus efficaces et évolutifs. Vous pouvez automatiser la diffusion du contenu de formation d'intégration, économisant ainsi un temps précieux pour les RH.

HeyGen peut-il aider à générer ou mettre à jour les matériaux de liste de contrôle d'intégration ?

Bien que HeyGen se concentre principalement sur la création de vidéos IA, ses modèles vidéo polyvalents et sa facilité de mise à jour du contenu peuvent compléter vos matériaux de liste de contrôle d'intégration existants en ajoutant des composants visuels dynamiques. Cela simplifie la mise à jour des matériaux d'intégration et fournit des explications vidéo engageantes pour chaque étape.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo