Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée aux responsables RH et aux professionnels de la formation et du développement, montrant comment les avatars IA peuvent simplifier les processus d'intégration. Le style visuel doit être professionnel et encourageant, avec un ton audio clair et informatif. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour générer facilement un contenu d'intégration cohérent et de haute qualité, ainsi que l'utilisation d'avatars ressemblant à des humains pour engager les nouvelles recrues dès le premier jour.

Générer une Vidéo