Créez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les aspirants influenceurs des réseaux sociaux et les créateurs de marques personnelles. Cette vidéo doit démontrer visuellement le processus sans effort de conception d'un 'avatar personnel' unique en utilisant la fonctionnalité 'AI avatars' de HeyGen, intégrant des 'Modèles & scènes' dynamiques pour personnaliser leur identité numérique. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des transitions fluides et une 'Génération de voix off' énergique et amicale qui encourage les spectateurs à libérer leur créativité.

Générer une Vidéo