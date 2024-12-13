Générateur d'Assistant d'Intégration d'Avatar : Boostez le Succès des Nouveaux Recrues

Créez du contenu d'intégration personnalisé pour les employés en utilisant des avatars AI avancés, réduisant considérablement le temps de configuration pour les équipes RH.

Créez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les aspirants influenceurs des réseaux sociaux et les créateurs de marques personnelles. Cette vidéo doit démontrer visuellement le processus sans effort de conception d'un 'avatar personnel' unique en utilisant la fonctionnalité 'AI avatars' de HeyGen, intégrant des 'Modèles & scènes' dynamiques pour personnaliser leur identité numérique. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des transitions fluides et une 'Génération de voix off' énergique et amicale qui encourage les spectateurs à libérer leur créativité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique engageante de 45 secondes destinée aux nouveaux employés des agences créatives, les introduisant au concept de 'générateur d'assistant d'intégration d'avatar'. Utilisez la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour expliquer des flux de travail complexes, soutenus par des visuels pertinents de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock'. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais accueillant, accompagné d'une voix claire et informative pour guider le public à travers leurs premières étapes, assurant une intégration fluide et efficace dans leurs nouveaux rôles.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo marketing percutante de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises montrant comment les 'humains numériques' peuvent révolutionner leur présence en ligne. Cette vidéo doit tirer parti des 'AI avatars' de HeyGen pour présenter les fonctionnalités du produit avec un style visuel sophistiqué et soigné, enrichi par des 'Sous-titres/légendes' pour l'accessibilité sur toutes les plateformes. L'audio doit être confiant et persuasif, se concentrant sur la capacité de l'avatar à engager les audiences et à livrer des 'matériaux marketing' clairs de manière efficace.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les équipes RH et les formateurs d'entreprise, illustrant comment créer des 'parcours d'apprentissage personnalisés' en utilisant un 'Agent vidéo AI'. La vidéo doit utiliser les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour configurer rapidement un module de formation interactif, en utilisant la 'Génération de voix off' pour délivrer des instructions engageantes. L'esthétique visuelle doit être propre et accessible, rendant les informations complexes facilement digestibles, avec un ton audio encourageant et soutenant pour motiver les employés.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Assistant d'Intégration d'Avatar

Rationalisez votre processus d'intégration des employés en créant des assistants vidéo engageants et personnalisés avec AI, améliorant l'expérience des nouveaux recrues et assurant un démarrage en douceur.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Assistant AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes ou créez un humain numérique personnalisé pour représenter votre assistant d'intégration, assurant une présence professionnelle et engageante.
2
Step 2
Rédigez Votre Script d'Intégration
Saisissez facilement votre contenu d'intégration et vos messages de bienvenue. Notre plateforme utilise une technologie avancée de Texte en vidéo à partir de script pour donner vie à vos mots avec des voix off naturelles.
3
Step 3
Améliorez avec le Branding
Personnalisez votre assistant vidéo en appliquant les contrôles de Branding de votre entreprise, y compris les logos, les couleurs et les scènes de fond, pour maintenir une identité d'entreprise cohérente.
4
Step 4
Générez Votre Assistant Vidéo
Produisez votre vidéo d'intégration AI finale, complète avec des Sous-titres/légendes automatiques. Exportez facilement la vidéo dans divers ratios d'aspect pour une intégration transparente dans vos systèmes RH ou plateformes de partage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Personnalisez les Expériences de Bienvenue

Déployez un assistant d'intégration d'avatar AI pour délivrer des messages de bienvenue personnalisés et des vidéos inspirantes sur la culture d'entreprise aux nouveaux employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des avatars AI uniques pour mon contenu ?

HeyGen permet aux utilisateurs de concevoir et personnaliser des avatars AI réalistes, servant d'humains numériques ou d'avatars personnels pour divers projets créatifs. Vous pouvez personnaliser votre avatar en utilisant diverses fonctionnalités et même télécharger vos propres photos pour générer un look personnalisé.

Quel contenu vidéo créatif puis-je générer en utilisant la plateforme HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez transformer du texte en vidéo à partir d'un script, générant du contenu engageant comme des matériaux marketing, des vidéos de formation ou des présentations interactives. Profitez des modèles préconstruits, des scènes et du soutien de la bibliothèque de médias pour produire des vidéos de qualité studio efficacement.

HeyGen prend-il en charge la localisation vidéo multilingue pour des audiences mondiales ?

Absolument, HeyGen facilite la maîtrise multilingue, vous permettant de localiser et doubler votre contenu avec des avatars AI et des voix off dans plus de 70 langues. Cette capacité garantit que vos messages personnalisés résonnent efficacement avec des audiences mondiales diverses, augmentant l'engagement des spectateurs.

HeyGen peut-il simplifier l'ensemble du processus de génération vidéo pour des projets créatifs ?

Oui, HeyGen offre une solution de génération vidéo de bout en bout, simplifiant la création de contenu visuel de haute qualité. De la sélection de modèles d'avatars personnalisables à l'ajout de sous-titres/légendes automatiques et à la gestion du redimensionnement des ratios d'aspect, HeyGen facilite la conception de vidéos professionnelles.

