Générateur d'Assistant d'Intégration d'Avatar : Boostez le Succès des Nouveaux Recrues
Créez du contenu d'intégration personnalisé pour les employés en utilisant des avatars AI avancés, réduisant considérablement le temps de configuration pour les équipes RH.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo didactique engageante de 45 secondes destinée aux nouveaux employés des agences créatives, les introduisant au concept de 'générateur d'assistant d'intégration d'avatar'. Utilisez la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour expliquer des flux de travail complexes, soutenus par des visuels pertinents de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock'. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais accueillant, accompagné d'une voix claire et informative pour guider le public à travers leurs premières étapes, assurant une intégration fluide et efficace dans leurs nouveaux rôles.
Développez une vidéo marketing percutante de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises montrant comment les 'humains numériques' peuvent révolutionner leur présence en ligne. Cette vidéo doit tirer parti des 'AI avatars' de HeyGen pour présenter les fonctionnalités du produit avec un style visuel sophistiqué et soigné, enrichi par des 'Sous-titres/légendes' pour l'accessibilité sur toutes les plateformes. L'audio doit être confiant et persuasif, se concentrant sur la capacité de l'avatar à engager les audiences et à livrer des 'matériaux marketing' clairs de manière efficace.
Créez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les équipes RH et les formateurs d'entreprise, illustrant comment créer des 'parcours d'apprentissage personnalisés' en utilisant un 'Agent vidéo AI'. La vidéo doit utiliser les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour configurer rapidement un module de formation interactif, en utilisant la 'Génération de voix off' pour délivrer des instructions engageantes. L'esthétique visuelle doit être propre et accessible, rendant les informations complexes facilement digestibles, avec un ton audio encourageant et soutenant pour motiver les employés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation d'Intégration.
Utilisez des avatars AI pour offrir une formation d'intégration engageante et cohérente, augmentant significativement l'engagement et la rétention des nouveaux recrues.
Échelle de Création de Contenu d'Intégration.
Générez une multitude de cours d'intégration personnalisés avec des agents vidéo AI, atteignant efficacement tous les nouveaux recrues à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des avatars AI uniques pour mon contenu ?
HeyGen permet aux utilisateurs de concevoir et personnaliser des avatars AI réalistes, servant d'humains numériques ou d'avatars personnels pour divers projets créatifs. Vous pouvez personnaliser votre avatar en utilisant diverses fonctionnalités et même télécharger vos propres photos pour générer un look personnalisé.
Quel contenu vidéo créatif puis-je générer en utilisant la plateforme HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez transformer du texte en vidéo à partir d'un script, générant du contenu engageant comme des matériaux marketing, des vidéos de formation ou des présentations interactives. Profitez des modèles préconstruits, des scènes et du soutien de la bibliothèque de médias pour produire des vidéos de qualité studio efficacement.
HeyGen prend-il en charge la localisation vidéo multilingue pour des audiences mondiales ?
Absolument, HeyGen facilite la maîtrise multilingue, vous permettant de localiser et doubler votre contenu avec des avatars AI et des voix off dans plus de 70 langues. Cette capacité garantit que vos messages personnalisés résonnent efficacement avec des audiences mondiales diverses, augmentant l'engagement des spectateurs.
HeyGen peut-il simplifier l'ensemble du processus de génération vidéo pour des projets créatifs ?
Oui, HeyGen offre une solution de génération vidéo de bout en bout, simplifiant la création de contenu visuel de haute qualité. De la sélection de modèles d'avatars personnalisables à l'ajout de sous-titres/légendes automatiques et à la gestion du redimensionnement des ratios d'aspect, HeyGen facilite la conception de vidéos professionnelles.