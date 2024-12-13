Générateur d'Explainer pour Associations : Boostez Votre Cause avec la Vidéo

Créez des vidéos explicatives convaincantes qui connectent avec les donateurs en utilisant des avatars AI avancés.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les donateurs potentiels et les membres de la communauté, présentant une jeune association caritative locale et sa mission principale. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour offrir une présentation chaleureuse et amicale, en employant des couleurs vives et un style audio inspirant. La vidéo doit expliquer comment l'association répond à un besoin spécifique de la communauté et encourager l'engagement des spectateurs, en tirant parti de la capacité de conversion de texte en vidéo pour une création de contenu efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de recrutement dynamique de 30 secondes visant à inspirer de nouveaux bénévoles à rejoindre une cause vitale. Cette vidéo explicative doit comporter des montages rapides, une musique de fond motivante et une voix off claire générée via la génération de voix off de HeyGen, mettant en avant l'impact positif immédiat du bénévolat. Visuellement, utilisez un style vibrant et orienté vers l'action, en vous appuyant sur les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des séquences percutantes.
Exemple de Prompt 2
Pour les abonnés et soutiens existants, une mise à jour informative mais engageante de 60 secondes sur les réseaux sociaux est nécessaire, détaillant les progrès et les aspirations futures d'une campagne spécifique d'une association. Un avatar AI personnalisé doit ancrer le récit, assurant la cohérence de la marque, tandis que les sous-titres de HeyGen sont clairement affichés pour l'accessibilité. Le style visuel doit être professionnel mais accessible, et la vidéo doit être optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Ciblant les partenaires d'entreprise potentiels, une vidéo soignée de 40 secondes est requise pour mettre en valeur la proposition de valeur unique et l'impact prouvé d'une association. Cette pièce de campagne marketing doit employer une esthétique visuelle corporative et digne de confiance, complétée par une voix off AI professionnelle. La bibliothèque de médias/stock de HeyGen doit être utilisée pour des visuels de fond de haute qualité, avec un avatar AI présentant avec assurance les réalisations clés et les avantages du partenariat.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Explainer pour Associations avec Avatars

Créez des vidéos explicatives percutantes pour votre association avec des avatars AI, transformant les scripts en histoires visuelles engageantes sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Explainer
Rédigez votre message pour transmettre clairement l'histoire de votre association, en utilisant le générateur de script pour structurer efficacement votre contenu pour une vidéo explicative.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Parcourez notre générateur d'avatars AI pour choisir un avatar AI qui représente le mieux la voix et la mission de votre association, assurant un porte-parole engageant et relatable pour votre vidéo.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Améliorez la création de votre vidéo associative en ajoutant des visuels, en intégrant une voix off AI et en appliquant des contrôles de branding pour aligner avec l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Générez et Partagez
Finalisez votre projet, générant des vidéos explicatives de haute qualité prêtes à être publiées et partagées sur toutes vos plateformes numériques pour atteindre un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Connectez avec les Audiences

Créez des vidéos puissantes et émotionnelles en utilisant des avatars AI pour motiver les donateurs, les bénévoles et diffuser efficacement votre mission.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les campagnes de sensibilisation des associations ?

HeyGen est un générateur avancé d'explainers pour associations qui utilise des avatars AI et la technologie de conversion de texte en vidéo pour créer des campagnes de sensibilisation convaincantes. Cette plateforme puissante simplifie la création de vidéos pour les associations, permettant aux organisations de raconter leurs histoires efficacement sans nécessiter une expérience approfondie en montage vidéo.

Quelles capacités offre le générateur d'avatars AI de HeyGen pour du contenu personnalisé ?

Le générateur d'avatars AI de HeyGen offre de vastes options de personnalisation d'avatars, permettant aux utilisateurs de créer des identités numériques uniques pour diverses applications. Que ce soit pour des campagnes marketing, des cours d'e-learning ou des communications internes, ces avatars AI donnent vie à un contenu vidéo personnalisé.

HeyGen peut-il aider les entreprises à produire rapidement des vidéos pour les réseaux sociaux et le marketing ?

Absolument. HeyGen est conçu pour une création de vidéos rapide et évolutive, ce qui le rend idéal pour les campagnes sur les réseaux sociaux et le marketing. Avec son éditeur intuitif de glisser-déposer et une riche sélection de modèles vidéo, les utilisateurs peuvent rapidement générer des ressources prêtes à être publiées.

Comment HeyGen convertit-il un script en une vidéo professionnelle avec voix off AI ?

HeyGen transforme votre script écrit en une vidéo de haute qualité en utilisant ses capacités avancées de conversion de texte en vidéo et une voix off AI intégrée. Ce processus inclut des sous-titres automatiques et prend en charge plusieurs langues, assurant une communication claire et percutante pour tout message.

