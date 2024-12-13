Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les donateurs potentiels et les membres de la communauté, présentant une jeune association caritative locale et sa mission principale. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour offrir une présentation chaleureuse et amicale, en employant des couleurs vives et un style audio inspirant. La vidéo doit expliquer comment l'association répond à un besoin spécifique de la communauté et encourager l'engagement des spectateurs, en tirant parti de la capacité de conversion de texte en vidéo pour une création de contenu efficace.

