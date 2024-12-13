Créateur de Vidéos avec Narration par Avatar : Créez des Vidéos AI Engagantes

Transformez sans effort des scripts en vidéos professionnelles de qualité studio grâce à notre puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo de lancement de produit énergique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle. Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec des graphismes en mouvement vibrants et des transitions rapides, accompagnés d'une bande sonore contemporaine et entraînante. Utilisez un avatar AI amical comme porte-parole numérique pour présenter les principaux avantages, en veillant à ce que la narration soit claire et enthousiaste, afin de capter l'attention et susciter l'intérêt pour la nouvelle offre.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les étudiants ou les nouveaux utilisateurs d'un concept complexe. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle épurée et minimaliste avec des infographies animées et des superpositions de texte faciles à lire, complétées par une voix off calme et amicale qui simplifie le sujet. Ce sera un moyen efficace d'exploiter un générateur de texte en vidéo AI, transformant un script détaillé en une leçon visuelle engageante en utilisant les modèles prêts à l'emploi de HeyGen pour un rendu soigné.
Exemple de Prompt 2
Produisez une annonce engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée à un public général, peut-être pour une vente flash ou un rappel d'événement. Le style visuel doit être lumineux et attrayant avec des montages rapides et des animations de texte accrocheuses, accompagnés d'une musique de fond tendance et entraînante. Déployez un avatar AI parlant pour délivrer le message concis directement, en veillant à utiliser la fonction de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen pour l'optimiser pour diverses plateformes comme Instagram Reels et TikTok.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de communication interne professionnelle de 45 secondes pour les employés de l'entreprise, introduisant une nouvelle politique RH ou une mise à jour de l'entreprise. Le style visuel doit être clair et corporatif, avec des graphismes professionnels et des animations subtiles, dans un ton sérieux mais accessible. Une approche de création de vidéo avec narration par avatar personnalisé doit délivrer le message avec une voix autoritaire mais chaleureuse, en exploitant la génération de voix off de HeyGen pour garantir un audio cohérent et de haute qualité dans toutes les annonces internes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos avec Narration par Avatar

Transformez sans effort votre texte en vidéos engageantes mettant en scène des avatars AI réalistes qui narrent votre message avec précision et impact.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Commencez par choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes ou créez un avatar personnalisé pour représenter votre marque et votre message.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script
Collez votre script texte, et notre AI générera automatiquement une voix off au son naturel et synchronisera parfaitement les lèvres avec l'avatar choisi.
3
Step 3
Améliorez Votre Scène
Élevez votre vidéo en ajoutant des visuels de fond, de la musique et des éléments de marque en utilisant notre riche bibliothèque multimédia et nos modèles.
4
Step 4
Générez et Exportez
Produisez votre vidéo de narration par avatar de haute qualité dans divers formats d'aspect et téléchargez-la pour un partage immédiat sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Apprentissage

Diffusez des contenus de formation et des cours percutants en utilisant la narration par avatar AI, améliorant l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing créatives avec des avatars AI ?

HeyGen permet aux créateurs de produire des vidéos de qualité studio en utilisant des avatars AI parlants et des avatars personnalisés, parfaits pour des vidéos marketing engageantes. Ses fonctionnalités robustes incluent des voix off professionnelles et une large gamme de modèles, garantissant que votre contenu se démarque.

Quelle est la capacité principale de HeyGen en tant que générateur de vidéos AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme le texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos dynamiques avec des avatars AI à partir d'un simple script. Cette plateforme innovante simplifie la production vidéo, la rendant accessible et efficace pour divers besoins de communication.

HeyGen peut-il créer des versions multilingues de vidéos ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de versions multilingues pour vos vidéos avec avatars AI, rendant votre contenu accessible à l'échelle mondiale. Vous pouvez facilement générer des voix off dans plusieurs langues, garantissant que votre message atteigne efficacement un public plus large.

À quelle vitesse puis-je créer une vidéo avec narration par avatar en utilisant HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez rapidement produire des vidéos de narration par avatar de haute qualité, transformant votre texte en présentations engageantes avec un avatar AI comme porte-parole vidéo. L'interface intuitive et les modèles prêts à l'emploi simplifient l'ensemble du processus de création, économisant un temps considérable.

