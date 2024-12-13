Générateur de Vidéos Narrées par Avatar : Créez des Vidéos AI Engagantes

Générez facilement des vidéos d'avatars AI époustouflantes, faisant ressortir votre contenu avec des avatars AI réalistes.

Imaginez une vidéo explicative vibrante de 45 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, où un avatar AI amical et professionnel présente leur dernier produit avec un style visuel lumineux et énergique, accompagné d'une musique de fond entraînante. Cette vidéo captivante utilise les "avatars AI" de HeyGen et les fonctionnalités "Texte en vidéo à partir de script" pour transmettre efficacement les principaux avantages, rendant les idées complexes simples et engageantes pour le public.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité dynamique de 30 secondes adaptée aux spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, mettant en avant une offre à durée limitée avec un style rapide et visuellement attrayant, complété par une voix off amicale et persuasive générée par HeyGen. Ce projet de création vidéo convaincant utilise les "Modèles & scènes" étendus et la robuste "Génération de voix off" pour produire rapidement un contenu publicitaire hautement personnalisé et efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo pédagogique complète de 60 secondes, parfaite pour les éducateurs ou les formateurs d'entreprise, avec un style visuel clair et informatif, des graphiques simples et une voix calme et autoritaire, enrichie par les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour l'accessibilité. Cette vidéo éducative générée, enrichie par la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen, décompose efficacement des sujets complexes en vidéos d'avatars AI faciles à comprendre.
Exemple de Prompt 3
Produisez un message de salutation personnalisé de 15 secondes destiné aux créateurs de contenu sur les plateformes de formats courts, utilisant un style tendance et visuellement dynamique avec une bande sonore moderne et un texte à l'écran engageant. Cette vidéo animée met en avant le "Redimensionnement & exportation de format d'image" de HeyGen pour un affichage optimal sur la plateforme et permet une expérience d'"avatar AI personnalisé" véritablement captivante pour attirer instantanément l'attention du public.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Narrées par Avatar

Transformez sans effort votre texte en vidéos engageantes avec un avatar AI réaliste et une voix synthétisée, donnant vie à vos histoires en quelques minutes.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes ou créez votre propre avatar personnalisé pour représenter votre marque ou message. Cette fonctionnalité garantit que votre vidéo a un présentateur professionnel et engageant.
2
Step 2
Collez Votre Script
Collez simplement votre texte souhaité dans l'éditeur de script. La plateforme utilise la technologie de texte en vidéo à partir de script pour préparer votre avatar à une narration naturelle et synchronisée, éliminant le besoin d'enregistrement manuel.
3
Step 3
Choisissez une Voix
Améliorez votre narration en sélectionnant parmi une large gamme d'options de voix AI ou en utilisant le clonage de voix pour créer un son unique. La génération de voix off de haute qualité assure une livraison claire et percutante de votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Après avoir examiné la performance de votre avatar, exportez facilement votre vidéo de narration terminée. La plateforme offre diverses options de redimensionnement et d'exportation de format d'image, garantissant que votre contenu est parfaitement optimisé pour tout canal.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation & l'Éducation

Améliorez les résultats d'apprentissage et la rétention des stagiaires en transformant les supports éducatifs en vidéos interactives avec narration par avatar AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer un avatar AI personnalisé qui représente vraiment ma marque avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de concevoir et de générer votre avatar AI personnalisé, donnant vie à votre marque avec un contenu vidéo parlant professionnel. Vous pouvez personnaliser entièrement votre avatar AI pour garantir une présence unique à l'écran pour vos vidéos.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que générateur de texte en vidéo pour créer des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen transforme votre script en vidéos explicatives dynamiques sans effort en utilisant la technologie de générateur de vidéos AI. Il vous suffit de taper votre texte, et HeyGen créera une vidéo parlante professionnelle avec une synchronisation labiale réaliste et une voix off générée.

Puis-je transformer mes photos existantes en vidéos parlantes avec le générateur d'avatars AI de HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de convertir vos photos en vidéos parlantes, donnant vie à vos images et histoires. Utilisez le générateur d'avatars AI pour animer vos photos choisies avec une narration engageante et une synchronisation labiale réaliste.

Comment HeyGen soutient-il la personnalisation et l'efficacité dans la génération de vidéos ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation et une large sélection de modèles pour rationaliser votre processus de génération de vidéos. Vous pouvez adapter chaque aspect de votre vidéo AI, des contrôles de marque au script, garantissant des résultats uniques et professionnels.

