Générateur de Vidéos Narrées par Avatar : Créez des Vidéos AI Engagantes
Générez facilement des vidéos d'avatars AI époustouflantes, faisant ressortir votre contenu avec des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une publicité dynamique de 30 secondes adaptée aux spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, mettant en avant une offre à durée limitée avec un style rapide et visuellement attrayant, complété par une voix off amicale et persuasive générée par HeyGen. Ce projet de création vidéo convaincant utilise les "Modèles & scènes" étendus et la robuste "Génération de voix off" pour produire rapidement un contenu publicitaire hautement personnalisé et efficace.
Développez une vidéo pédagogique complète de 60 secondes, parfaite pour les éducateurs ou les formateurs d'entreprise, avec un style visuel clair et informatif, des graphiques simples et une voix calme et autoritaire, enrichie par les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour l'accessibilité. Cette vidéo éducative générée, enrichie par la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen, décompose efficacement des sujets complexes en vidéos d'avatars AI faciles à comprendre.
Produisez un message de salutation personnalisé de 15 secondes destiné aux créateurs de contenu sur les plateformes de formats courts, utilisant un style tendance et visuellement dynamique avec une bande sonore moderne et un texte à l'écran engageant. Cette vidéo animée met en avant le "Redimensionnement & exportation de format d'image" de HeyGen pour un affichage optimal sur la plateforme et permet une expérience d'"avatar AI personnalisé" véritablement captivante pour attirer instantanément l'attention du public.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes en utilisant des avatars AI pour narrer votre message et capter l'attention du public.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux avec une narration par avatar AI pour renforcer votre présence en ligne et l'interaction avec votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je créer un avatar AI personnalisé qui représente vraiment ma marque avec HeyGen ?
HeyGen vous permet de concevoir et de générer votre avatar AI personnalisé, donnant vie à votre marque avec un contenu vidéo parlant professionnel. Vous pouvez personnaliser entièrement votre avatar AI pour garantir une présence unique à l'écran pour vos vidéos.
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que générateur de texte en vidéo pour créer des vidéos explicatives engageantes ?
HeyGen transforme votre script en vidéos explicatives dynamiques sans effort en utilisant la technologie de générateur de vidéos AI. Il vous suffit de taper votre texte, et HeyGen créera une vidéo parlante professionnelle avec une synchronisation labiale réaliste et une voix off générée.
Puis-je transformer mes photos existantes en vidéos parlantes avec le générateur d'avatars AI de HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de convertir vos photos en vidéos parlantes, donnant vie à vos images et histoires. Utilisez le générateur d'avatars AI pour animer vos photos choisies avec une narration engageante et une synchronisation labiale réaliste.
Comment HeyGen soutient-il la personnalisation et l'efficacité dans la génération de vidéos ?
HeyGen offre de vastes options de personnalisation et une large sélection de modèles pour rationaliser votre processus de génération de vidéos. Vous pouvez adapter chaque aspect de votre vidéo AI, des contrôles de marque au script, garantissant des résultats uniques et professionnels.