Créez une vidéo d'une minute, dynamique et professionnelle, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux marketeurs, démontrant comment HeyGen simplifie la création de contenu. Le style visuel doit être épuré et moderne, mettant en avant divers modèles et avatars AI en action, avec une voix off claire et amicale. Cette vidéo mettra en lumière la facilité avec laquelle il est possible de générer des vidéos marketing engageantes en utilisant le générateur d'avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script, transformant les idées écrites en visuels soignés sans effort.

