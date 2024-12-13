Créateur de Mises à Jour Mensuelles par Avatar : Créez des Vidéos Professionnelles Instantanément

Générez facilement des mises à jour personnalisées pour les investisseurs avec des avatars AI réalistes, délivrant des messages clairs et cohérents chaque mois.

Créez une vidéo d'une minute, dynamique et professionnelle, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux marketeurs, démontrant comment HeyGen simplifie la création de contenu. Le style visuel doit être épuré et moderne, mettant en avant divers modèles et avatars AI en action, avec une voix off claire et amicale. Cette vidéo mettra en lumière la facilité avec laquelle il est possible de générer des vidéos marketing engageantes en utilisant le générateur d'avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script, transformant les idées écrites en visuels soignés sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo formelle et fiable de 2 minutes ciblant les fondateurs de start-up et les analystes financiers, illustrant l'efficacité de la création de mises à jour pour les investisseurs avec HeyGen. Le style visuel doit être élégant et axé sur les données, intégrant des graphiques professionnels et des transitions fluides, accompagnés d'une génération de voix off confiante. Cette pièce détaillera spécifiquement comment l'Avatar Investor Update Maker rationalise les rapports financiers, permettant une communication claire et concise, améliorée par la fonctionnalité robuste de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative et dynamique de 90 secondes pour les équipes de contenu et les créateurs d'e-learning, présentant HeyGen comme la plateforme ultime de création vidéo AI pour augmenter la production. L'approche visuelle doit être vibrante et pédagogique, démontrant des flux de travail efficaces et l'utilisation de la bibliothèque de médias/support de stock pour des visuels diversifiés, avec une voix énergique. Cette vidéo mettra en avant la capacité de HeyGen à créer du contenu en masse, soulignant comment les équipes peuvent produire rapidement de nombreux modules de formation ou clips d'information, avec redimensionnement et exportation des formats pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo amicale et personnalisée de 75 secondes destinée aux chefs de produit et aux équipes de réussite client, démontrant la puissance d'un créateur de mises à jour mensuelles par avatar. Le style visuel doit être moderne et engageant, avec des rapports vidéo personnalisés livrés par des avatars AI, accompagnés d'une voix chaleureuse et invitante. Ce prompt explorera comment HeyGen permet la création de mises à jour personnalisées et récurrentes pour les parties prenantes ou les clients, en utilisant des avatars AI et la génération de voix off pour améliorer la communication et renforcer les relations.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Mises à Jour Mensuelles par Avatar

Créez sans effort des mises à jour mensuelles professionnelles et engageantes avec des avatars AI, transformant votre texte en messages vidéo convaincants pour les parties prenantes.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour personnaliser votre vidéo de mise à jour mensuelle, assurant un présentateur qui correspond à votre message.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script de Mise à Jour
Collez simplement votre texte de mise à jour mensuelle, et notre fonctionnalité de texte en vidéo générera des voix off naturelles et une synchronisation labiale pour l'avatar choisi.
3
Step 3
Appliquez Vos Éléments de Branding
Renforcez l'identité de votre marque en appliquant des logos et des couleurs personnalisés directement à votre vidéo, assurant la cohérence de la marque dans toutes vos communications.
4
Step 4
Générez avec des Sous-titres Automatiques
Produisez votre vidéo avec des sous-titres automatiques, rendant vos mises à jour personnalisées accessibles et engageantes pour tous les spectateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Communications d'Affaires à Fort Impact

.

Créez efficacement des communications vidéo soignées et des annonces avec des avatars AI, parfaites pour des diffusions mensuelles internes ou externes en temps opportun.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen crée-t-il des vidéos AI à partir d'un script ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur d'avatars AI pour transformer vos scripts écrits en vidéos engageantes. Nos avatars AI réalistes synchronisent parfaitement les lèvres avec la narration générée par synthèse vocale, simplifiant ainsi tout votre processus de création vidéo.

HeyGen peut-il aider à la création de contenu en masse pour le marketing ?

Absolument. HeyGen soutient la création efficace de contenu en masse, vous permettant de générer plusieurs rapports vidéo personnalisés ou diverses versions à partir d'un seul modèle. Cette fonctionnalité est idéale pour augmenter votre portée vidéo et maintenir un message cohérent.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la localisation vidéo ?

HeyGen offre des capacités techniques robustes pour la localisation, y compris le support de plusieurs langues dans la synthèse vocale et la génération de voix off. Nos avatars AI peuvent transmettre votre message avec précision, assurant une portée mondiale et une communication efficace.

Comment puis-je appliquer l'identité de ma marque en utilisant la plateforme vidéo de HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque préférées et vos polices personnalisées dans vos vidéos AI, renforçant la cohérence et la reconnaissance à travers tout votre contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo