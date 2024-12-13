Générateur d'Avatar : Créez des Avatars AI Époustouflants Instantanément

Créez instantanément des vidéos marketing engageantes et personnalisées avec vos avatars AI sur mesure, grâce à notre capacité avancée de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

Imaginez une vidéo de mise à jour produit de 45 secondes par mois, destinée aux professionnels avertis en technologie et aux clients potentiels, où un avatar AI élégant et moderne avec une voix off confiante présente les dernières fonctionnalités d'une solution logicielle. Le style visuel est épuré et professionnel avec des graphiques animés engageants, utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour synthétiser le discours et les visuels de l'avatar de manière transparente, annonçant de nouvelles fonctionnalités pour un générateur d'avatar.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing personnalisée de 30 secondes, destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer leur présence sur les réseaux sociaux, mettant en scène un avatar AI amical et dynamique expliquant une offre à durée limitée. Le style audio est enjoué et conversationnel, et la vidéo utilise habilement le redimensionnement des formats et les exports de HeyGen pour s'adapter à diverses plateformes sociales, démontrant des options créatives de personnalisation d'avatar.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative éducative de 60 secondes, conçue pour les apprenants en ligne et la formation interne en entreprise, mettant en vedette un avatar vidéo parlant et informé disséquant une tendance complexe de l'industrie. Le style visuel est clair et autoritaire avec des transitions bien rythmées, amélioré par les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la compréhension, soulignant l'efficacité de la génération de texte en vidéo.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'annonce de service client de 20 secondes, adaptée aux clients existants nécessitant des mises à jour rapides, où un avatar AI rassurant et efficace délivre une réponse FAQ brève ou une alerte de service. Le style audio est concis et amical, tirant parti des avatars AI de HeyGen pour une représentation de marque cohérente à travers tous les points de contact client, rendant la mise à jour interactive.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Mise à Jour Mensuelle d'Avatar

Produisez sans effort des vidéos de mise à jour mensuelle professionnelles en utilisant des avatars AI, transformant le texte en contenu visuel engageant rapidement et efficacement.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI et Script
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou concevez votre persona numérique unique, puis collez simplement votre script de mise à jour mensuelle pour commencer le processus de génération de texte en vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo en sélectionnant parmi divers modèles et scènes, garantissant que votre mise à jour mensuelle s'aligne avec l'esthétique et le message de votre marque.
3
Step 3
Générez et Affinez l'Audio
Générez un audio naturel pour votre avatar en utilisant une génération de voix off avancée, garantissant clarté et ton qui correspondent parfaitement à votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Mise à Jour
Exportez votre vidéo de mise à jour mensuelle complétée, en choisissant le format et la résolution souhaités, prête pour un partage fluide à travers tous vos canaux de communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Communication Interne et la Formation

Améliorez l'engagement des employés et la rétention des connaissances avec des mises à jour vidéo régulières et captivantes pilotées par l'AI pour la formation et la communication interne.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing personnalisées ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos marketing personnalisées en exploitant la technologie des avatars AI, transformant les scripts en contenu visuel engageant. Cela simplifie la création de présentations vidéo diversifiées et percutantes pour diverses campagnes.

HeyGen peut-il produire des vidéos de type 'talking head' de haute qualité avec des avatars AI réalistes ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la création de vidéos de type 'talking head' de qualité studio mettant en vedette des avatars AI réalistes avec un discours naturel et une synchronisation labiale précise. Notre technologie avancée garantit des présentations vidéo professionnelles et engageantes pour tout usage.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour personnaliser les avatars AI et les vidéos dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant de personnaliser les avatars AI et les modèles de vidéo pour maintenir la cohérence de la marque. Vous pouvez intégrer des logos, des schémas de couleurs spécifiques et choisir parmi divers avatars pour aligner votre identité de marque.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour la génération de texte en vidéo ?

HeyGen accélère la génération de texte en vidéo, permettant aux entreprises de créer rapidement et de manière rentable du contenu vidéo professionnel pour des présentations et les réseaux sociaux. Cette capacité permet de faire évoluer la production vidéo sans compromettre la qualité.

