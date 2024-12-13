Créateur de Microlearning avec Avatar : Créez un Contenu Engagé

Améliorez l'engagement et la compréhension des apprenants en utilisant des avatars AI pour des expériences d'apprentissage numérique personnalisées et percutantes.

Créez une vidéo convaincante de 30 secondes destinée aux professionnels occupés et aux formateurs d'entreprise, montrant comment le créateur de microlearning avec avatar simplifie l'intégration. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant un style audio de discours naturel pour mettre en avant comment les avatars AI de HeyGen améliorent l'engagement des apprenants.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes ciblant les éducateurs et les créateurs de cours en ligne, démontrant la puissance des avatars AI pour l'eLearning afin de livrer des vidéos personnalisées. Les visuels doivent être lumineux et accueillants, accompagnés d'une voix off claire, soulignant la facilité de convertir un script en une vidéo complète grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les départements RH, illustrant comment les solutions de microlearning peuvent améliorer significativement l'efficacité en termes de temps et de coûts. Adoptez une esthétique visuelle moderne et efficace avec une voix professionnelle, mettant en avant la rapidité et la simplicité de création de modules de formation avec les modèles et scènes disponibles de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les professionnels du marketing, explorant les possibilités créatives d'un générateur d'avatars AI pour des campagnes diversifiées. Le style visuel doit être vibrant et personnalisable, accompagné d'une narration entraînante, pour souligner comment les capacités de génération de voix off de HeyGen soutiennent une personnalisation étendue des avatars pour un message de marque unique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Microlearning avec Avatar

Transformez sans effort votre contenu d'apprentissage en vidéos de microlearning engageantes en utilisant des avatars AI, augmentant l'engagement et la rétention des apprenants.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Commencez par choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes qui représentent le mieux votre marque ou votre message, prêts à délivrer votre contenu.
2
Step 2
Collez Votre Script d'Apprentissage
Utilisez simplement notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script en collant votre contenu de microlearning, et notre système le convertira automatiquement en une voix off au son naturel.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et du Branding
Personnalisez votre vidéo en choisissant parmi des modèles préconçus ou en ajoutant des arrière-plans personnalisés, des éléments de marque et des sous-titres pour un aspect soigné.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Microlearning
Produisez rapidement des vidéos de microlearning de haute qualité avec diverses options de redimensionnement et d'exportation de format, prêtes à être distribuées et à captiver votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Sujets Complexes

.

Transformez des informations complexes en modules de microlearning facilement digestibles, rendant l'éducation spécialisée plus accessible et compréhensible avec des avatars AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu de microlearning avec des avatars AI ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos de "microlearning" engageantes en utilisant des "avatars AI" avancés et la technologie de "synthèse vocale". Cela permet une "efficacité en termes de temps et de coûts" dans la production de matériaux d'"apprentissage numérique" qui augmentent considérablement l'"engagement des apprenants".

Puis-je personnaliser les avatars AI pour des vidéos personnalisées dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de "personnalisation d'avatar", vous permettant de créer des "avatars AI" uniques qui résonnent parfaitement avec votre marque et votre public cible. Cela est crucial pour développer des "vidéos personnalisées" qui améliorent l'expérience d'apprentissage globale et son impact.

Quels avantages les avatars AI offrent-ils pour la formation en entreprise et les plateformes d'eLearning ?

Les avatars AI de HeyGen révolutionnent la "formation en entreprise" en fournissant un "contenu interactif" de haute qualité et des "vidéos personnalisées" de manière cohérente. Ils améliorent considérablement l'"engagement des apprenants" et simplifient la création de contenu dans divers scénarios de "plateformes d'eLearning".

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur d'avatars AI efficace pour la production vidéo ?

HeyGen est un "générateur d'avatars AI" efficace qui intègre les capacités de "texte-à-vidéo à partir de script" et de "discours naturel" pour simplifier la production vidéo. Son interface intuitive et ses "modèles" variés en font un puissant "outil de création vidéo" pour générer du contenu de qualité professionnelle de manière efficace.

