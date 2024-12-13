Générateur de Micro-apprentissage par Avatar : Créez des Cours Engagés Rapidement

Créez une vidéo éducative d'une minute pour les professionnels de la formation et du développement, détaillant l'efficacité technique d'un générateur de micro-apprentissage par avatar pour une création de contenu rapide. Cette vidéo doit présenter un avatar AI professionnel délivrant des informations claires dans un style visuel propre et corporatif, démontrant comment les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off simplifient le développement de modules prêts pour l'intégration LMS.

Exemple de Prompt 1
Concevez un tutoriel de 45 secondes pour les concepteurs pédagogiques, démontrant comment HeyGen facilite la conversion rapide de 'texte en vidéo à partir d'un script', en mettant l'accent sur l'intégration fluide de sa fonctionnalité de sous-titres/légendes. Utilisez un style visuel dynamique et pédagogique avec des exemples clairs à l'écran, soulignant comment cette capacité technique soutient la création rapide de 'packages SCORM' et assure l'accessibilité grâce aux légendes automatiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une démonstration d'une minute et demie pour les responsables de formation mondiaux, illustrant les avantages techniques de la fonctionnalité de 'support multilingue' de HeyGen pour l'extension des 'vidéos de formation' à travers des équipes diversifiées. Le style visuel doit être professionnel et à thème mondial, présentant différents avatars AI délivrant du contenu dans diverses langues grâce à une génération de voix off fluide, soulignant l'efficacité de la plateforme.
Exemple de Prompt 3
Développez une présentation d'une minute pour les créateurs de contenu e-learning, démontrant comment la 'bibliothèque multimédia/support de stock' de HeyGen combinée avec les 'Modèles & scènes' peut transformer des 'leçons concises' en vidéos percutantes de 'qualité 4K'. Le style visuel doit être net et engageant, avec des séquences de stock dynamiques et des modèles professionnels qui soulignent la facilité technique de produire du contenu micro-apprentissage soigné.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Micro-apprentissage par Avatar

Produisez rapidement du contenu d'apprentissage engageant et concis en utilisant des avatars AI avancés et des outils intuitifs pour améliorer la rétention des connaissances.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter vos instructeurs ou personnages. Cette fonctionnalité puissante vous permet de créer du contenu de micro-apprentissage engageant sans avoir besoin de présentateurs réels.
2
Step 2
Saisissez Votre Script
Tapez ou collez votre contenu de formation. Notre capacité de texte en vidéo à partir d'un script animera automatiquement votre avatar choisi pour délivrer votre message, transformant votre texte en leçons visuelles captivantes.
3
Step 3
Améliorez avec le Branding
Maintenez une identité de marque cohérente en utilisant les contrôles de branding. Ajoutez facilement votre logo d'entreprise, vos couleurs préférées et d'autres éléments visuels pour aligner vos vidéos de micro-apprentissage avec votre style corporatif.
4
Step 4
Générez et Publiez Votre Vidéo
Produisez votre vidéo de micro-apprentissage finale avec facilité. Incluez automatiquement des sous-titres/légendes pour améliorer l'accessibilité et la rétention des connaissances, rendant vos leçons concises prêtes à être partagées sur n'importe quelle plateforme.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI à partir d'un script ?

HeyGen permet aux utilisateurs de convertir facilement des scripts textuels en vidéos grâce à une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Vous pouvez créer du contenu engageant avec des avatars AI, une génération de voix off précise et des sous-titres automatiques, simplifiant ainsi votre processus de production.

Puis-je personnaliser les avatars AI et les éléments visuels dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant de personnaliser les avatars AI et les éléments vidéo pour maintenir la cohérence de votre marque. Vous pouvez également utiliser notre bibliothèque multimédia robuste pour enrichir vos vidéos générées par AI.

Quel support multilingue HeyGen offre-t-il pour le contenu mondial ?

HeyGen prend en charge la création de contenu dans plusieurs langues pour vous aider à atteindre efficacement un public mondial. Notre plateforme propose un support multilingue avancé, y compris des sous-titres/légendes automatiques et diverses options de voix off AI, garantissant une large accessibilité pour vos vidéos de micro-apprentissage AI.

HeyGen prend-il en charge les exportations vidéo de haute qualité et l'intégration LMS ?

Oui, HeyGen assure une sortie professionnelle en prenant en charge des vidéos de qualité 4K pour des expériences visuelles nettes. Vous pouvez également optimiser vos vidéos avec un redimensionnement du format d'image et faciliter une distribution fluide avec l'intégration LMS, faisant de HeyGen un outil vidéo AI complet pour la formation et le développement.

