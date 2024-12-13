Créez une vidéo de 45 secondes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour accroître la sensibilisation et déconstruire les stigmatisations courantes en matière de santé mentale, en ciblant spécifiquement les jeunes adultes sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être empathique et chaleureux, mettant en scène des avatars AI diversifiés dans des situations quotidiennes et familières avec un éclairage doux, complété par une voix off apaisante et encourageante générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, assurant un message réconfortant et accessible.

