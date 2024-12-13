Déverrouillez la Croissance avec un Créateur de Vidéos Explicatives pour Dispositifs Médicaux avec Avatar

Simplifiez les explications complexes des dispositifs médicaux et boostez les ventes en créant des vidéos époustouflantes avec des avatars AI réalistes.

Développez une vidéo de démonstration technique concise d'une minute ciblant les ingénieurs médicaux et les chercheurs, présentant les fonctionnalités principales d'un nouvel appareil de diagnostic. Le style visuel doit être très détaillé avec des diagrammes et des schémas interactifs, accompagnés d'une voix off générée par l'IA claire et autoritaire, rendant l'information complexe accessible en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un module de formation de 90 secondes sur un dispositif médical destiné au nouveau personnel clinique et aux étudiants, illustrant l'installation étape par étape et la manipulation correcte d'un instrument chirurgical spécialisé. Employez un style visuel et audio calme et instructif avec des indices textuels à l'écran, en utilisant efficacement les Modèles & scènes de HeyGen et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour guider les apprenants tout au long du processus.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative détaillée d'une minute et 30 secondes pour les administrateurs de soins de santé et les investisseurs potentiels, simplifiant la technologie avancée derrière un dispositif médical implantable innovant. L'approche visuelle doit être propre et professionnelle, incorporant des infographies et une voix off rassurante et informative, enrichie de sous-titres pour une portée mondiale, en tirant parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels convaincants.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour les professionnels du marketing dans l'industrie des dispositifs médicaux, mettant en avant la polyvalence d'un générateur de vidéos explicatives AI pour créer rapidement du contenu multiplateforme. Le style visuel et audio doit être rapide et engageant, soulignant le redimensionnement & les exports d'aspect-ratio de HeyGen et la facilité de transformer un script en une vidéo soignée en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour divers formats de médias sociaux et de présentations.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour Dispositifs Médicaux avec Avatar

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes sur les dispositifs médicaux en utilisant des avatars AI et une édition intelligente basée sur les scènes pour simplifier les informations complexes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script détaillé, transformant les explications complexes des dispositifs médicaux en contenu clair et concis prêt pour notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script. Cela pose les bases d'une vidéo explicative convaincante.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI professionnel pour être votre présentateur. Nos avatars AI donnent vie à votre script, délivrant votre message avec clarté et une touche humaine, rendant votre contenu plus engageant et accessible.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle
Améliorez votre vidéo avec notre fonctionnalité avancée de génération de voix off, créant une narration au son naturel directement à partir de votre script. Cela garantit que votre vidéo explicative sur les dispositifs médicaux est claire, professionnelle et facile à comprendre.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Revoyez votre vidéo explicative complète sur les dispositifs médicaux, en effectuant les ajustements finaux. Utilisez nos options de redimensionnement & d'exports d'aspect-ratio pour générer une vidéo de haute qualité prête pour les vidéos de démonstration de produits, la formation ou le marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez l'Éducation sur les Dispositifs Médicaux

.

Produisez rapidement un contenu éducatif diversifié pour les dispositifs médicaux, élargissant la portée aux apprenants du monde entier avec des vidéos explicatives de haute qualité avec avatar AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'IA avancée pour créer des vidéos explicatives convaincantes sur les dispositifs médicaux ?

HeyGen utilise des avatars AI sophistiqués et une technologie de voix AI pour transformer des scripts en vidéos explicatives professionnelles sur les dispositifs médicaux. Notre plateforme vous permet de générer des acteurs AI réalistes avec une génération de voix off précise, simplifiant le processus complexe de création vidéo.

HeyGen peut-il simplifier le processus de production pour des vidéos de formation détaillées sur les dispositifs médicaux ?

Absolument, l'interface intuitive de HeyGen et l'édition basée sur les scènes simplifient la création de formations détaillées sur les dispositifs médicaux. Les utilisateurs peuvent facilement convertir du texte en vidéo à partir d'un script en utilisant une variété de modèles & scènes, rendant les explications complexes claires et efficaces.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen propose-t-il pour améliorer la clarté des vidéos de démonstration de produits médicaux ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes comme les sous-titres automatiques pour s'assurer que chaque détail est compris. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque, intégrer des médias de notre vaste bibliothèque/stock, et utiliser le redimensionnement & les exports d'aspect-ratio pour une présentation parfaite sur toutes les plateformes.

Comment HeyGen peut-il garantir l'exactitude et la présentation professionnelle dans le contenu éducatif sur les dispositifs médicaux ?

Les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off précise sont conçus pour simplifier les explications complexes des dispositifs médicaux avec une précision maximale. Cela garantit que toutes vos vidéos de démonstration de produits et votre contenu éducatif maintiennent un haut niveau de professionnalisme et de clarté.

