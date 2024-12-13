Créez une vidéo explicative de produit convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux marketeurs B2B, montrant comment un créateur de vidéos marketing avec avatar peut simplifier leur création de contenu. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des graphismes nets pour mettre en avant les principaux avantages, accompagné d'une voix off confiante et amicale générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, avec un avatar AI diversifié pour transmettre le message clairement et efficacement.

