Créez une vidéo marketing convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises lançant un nouveau produit numérique. Cette vidéo doit présenter un avatar AI professionnel et réaliste délivrant les principaux avantages et appels à l'action, tout en maintenant un style visuel moderne et énergique avec une voix off claire et engageante. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour produire efficacement cette publicité percutante pour votre solution de 'générateur de vidéos marketing avec avatar'.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Concevez un contenu dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les marketeurs des réseaux sociaux cherchant à augmenter l'engagement. La vidéo doit être visuellement attrayante avec des coupes rapides, une musique de fond entraînante et un texte audacieux à l'écran, démontrant la facilité de création de campagnes captivantes. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen ainsi que le redimensionnement et l'exportation des formats pour adapter rapidement cette vitrine énergique de 'Modèles Vidéo' sur diverses plateformes.
Produisez une vidéo explicative informative mais amicale de 60 secondes pour les startups technologiques introduisant une nouvelle fonctionnalité SaaS. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un ton accessible dans la voix off et des sous-titres synchronisés pour assurer la clarté. Mettez en avant la facilité de création de vidéos 'Avatar Personnalisé' en utilisant les fonctionnalités de génération de voix off et de sous-titres/captions de HeyGen pour expliquer des concepts complexes de manière abordable, démontrant la puissance d'un 'Générateur de Vidéos AI'.
Créez une vidéo promotionnelle inspirante de 20 secondes conçue pour les créateurs de cours en ligne cherchant à attirer plus d'étudiants. La vidéo doit comporter des visuels vibrants, un message encourageant délivré par un avatar AI dynamique, et une musique de fond subtile pour instaurer une ambiance optimiste. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et ses outils intuitifs de création d'avatars AI pour générer cette pièce engageante, prouvant que la technologie 'Générateur de Vidéos AI à partir de Texte' rend la production vidéo sans effort.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Marketing avec Avatar

Créez facilement des vidéos marketing engageantes avec des avatars AI réalistes et des outils d'édition puissants, transformant votre message en contenu percutant.

Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes ou créez-en un personnalisé pour représenter votre marque. Notre Générateur d'Avatars AI donne vie à votre porte-parole numérique.
Step 2
Entrez Votre Script Marketing
Collez simplement votre script marketing, et notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script synchronisera le discours de l'avatar AI avec des voix off au son naturel.
Step 3
Affinez avec l'Éditeur Vidéo AI
Améliorez votre vidéo avec notre éditeur vidéo AI intuitif. Personnalisez les arrière-plans, ajoutez des éléments de marque et incorporez des médias de notre bibliothèque complète.
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois votre vidéo marketing perfectionnée, utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats pour la générer dans des formats optimisés pour toute plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Témoignages Clients Convaincants

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos puissantes avec avatar AI qui renforcent la confiance et démontrent efficacement la valeur aux clients potentiels.

Comment HeyGen peut-il améliorer la génération de mes vidéos marketing créatives ?

Le Générateur de Vidéos AI de pointe de HeyGen vous permet de produire des vidéos marketing avec avatar convaincantes grâce à des avatars AI réalistes. Transformez facilement vos concepts créatifs en contenu percutant conçu pour capter l'attention du public et mener des campagnes réussies.

Puis-je développer des avatars AI personnalisés avec HeyGen pour ma marque ?

Oui, HeyGen prend en charge la création avancée d'avatars AI, vous permettant de concevoir et de personnaliser des acteurs AI uniques qui incarnent parfaitement l'identité ou le message spécifique de votre marque. Cette fonctionnalité offre une flexibilité inégalée pour générer un visage qui correspond à votre vision créative.

Quel type de contenu diversifié le Générateur de Vidéos AI de HeyGen peut-il m'aider à créer ?

Le puissant Générateur de Vidéos AI de HeyGen est polyvalent, permettant la création d'une large gamme de contenus créatifs, y compris du contenu dynamique pour les réseaux sociaux, des vidéos produits captivantes et des animations explicatives engageantes. Utilisez notre vaste bibliothèque de modèles vidéo et ajoutez des voix off professionnelles pour des résultats polis et de haute qualité.

HeyGen propose-t-il un Générateur de Vidéos AI à partir de Texte pour une production de contenu efficace ?

Absolument, HeyGen propose un Générateur de Vidéos AI à partir de Texte intuitif qui transforme sans effort vos scripts écrits en contenu vidéo convaincant. Notre éditeur vidéo AI sophistiqué simplifie l'ensemble du processus de production, rendant la création de vidéos de haute qualité accessible et efficace.

