Créateur de Formation à la Sécurité avec Avatars : Améliorez la Sécurité au Travail avec l'AI

Créez des vidéos de formation à la sécurité au travail engageantes avec des avatars AI, garantissant une qualité professionnelle et un engagement accru des apprenants.

Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux nouveaux employés de la ligne de fabrication, en mettant l'accent sur les procédures essentielles de formation à la sécurité au travail. Le style visuel doit être réaliste et professionnel, avec des avatars AI démontrant la manipulation correcte des équipements, accompagnés d'une génération de voix off claire et concise pour assurer la compréhension.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de mise à jour d'une minute pour les superviseurs expérimentés et les responsables de production, expliquant les récents changements apportés aux vidéos de formation à la sécurité pour les matériaux dangereux. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour présenter efficacement les informations clés, complétée par un style visuel informatif avec des sous-titres à l'écran pour mettre en évidence les protocoles de sécurité critiques.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo guide rapide de 45 secondes pour les responsables de la sécurité dans les installations de fabrication spécialisées, illustrant comment personnaliser des cours engageants pour des machines uniques. Utilisez des modèles personnalisables et tirez parti de la bibliothèque de médias/stock pour obtenir un style visuel moderne et adaptable, présentant des directives de sécurité spécifiques avec un ton audio amical et instructif.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de présentation de 2 minutes pour les professionnels des RH et de la formation et du développement dans les grands groupes de fabrication, en mettant l'accent sur les avantages du déploiement évolutif des vidéos de formation à la sécurité AI sur plusieurs sites. La vidéo doit avoir un style visuel autoritaire et professionnel, utilisant des avatars AI pour représenter une main-d'œuvre diversifiée et démontrant comment le redimensionnement des formats et les exportations facilitent une large distribution.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Sécurité en Fabrication avec Avatars

Transformez rapidement des protocoles de sécurité complexes en vidéos engageantes et professionnelles dirigées par des avatars AI, garantissant que votre équipe reçoit une formation à la sécurité en fabrication cohérente et percutante.

1
Step 1
Créez Votre Script de Sécurité
Commencez par rédiger vos "scripts" de formation à la sécurité en fabrication. Notre fonctionnalité puissante de "texte en vidéo à partir de script" transformera votre contenu écrit en narration dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur Avatar AI
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'"avatars AI" pour délivrer votre message de sécurité, offrant un visage cohérent et professionnel pour vos "vidéos de formation à la sécurité AI".
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Visuels
Personnalisez votre vidéo en utilisant les "contrôles de branding (logo, couleurs)" pour ajouter votre logo et vos couleurs d'entreprise. Améliorez votre contenu avec des visuels pour des "cours véritablement engageants".
4
Step 4
Exportez et Déployez la Formation
Redimensionnez et exportez facilement vos vidéos de formation complètes dans les formats préférés. Elles sont maintenant prêtes pour un "déploiement évolutif" dans votre organisation ou une intégration avec un LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures de Sécurité Complexes

Utilisez des vidéos AI pour simplifier les protocoles de sécurité en fabrication complexes et les instructions techniques, les rendant facilement compréhensibles pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité AI ?

La plateforme HeyGen simplifie le processus de création vidéo en permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos professionnelles utilisant des avatars AI réalistes. Cette capacité de transformation de texte en vidéo réduit considérablement le temps de production pour des formations à la sécurité au travail engageantes.

Quelles options de personnalisation technique HeyGen offre-t-il pour le branding dans le contenu de formation à la sécurité ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, vos couleurs et des modèles spécifiques dans vos vidéos de formation à la sécurité AI. Cela garantit la cohérence et le professionnalisme de tous vos cours engageants.

Les vidéos de formation à la sécurité générées par HeyGen peuvent-elles être facilement intégrées dans les plateformes LMS existantes ?

Oui, HeyGen prend en charge le déploiement évolutif de vos vidéos de formation à la sécurité grâce à diverses options d'exportation, les rendant compatibles avec la plupart des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS). Cela facilite un engagement large des apprenants au sein de votre organisation.

Quelles fonctionnalités AI avancées contribuent à la qualité professionnelle des vidéos de HeyGen ?

Le moteur créatif sophistiqué de HeyGen permet des avatars AI réalistes et une génération précise de voix off à partir de vos scripts. Ces capacités techniques garantissent que vos vidéos de formation à la sécurité maintiennent un haut niveau de qualité professionnelle.

