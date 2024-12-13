Générateur de Sécurité de Fabrication par Avatar pour des Vidéos de Formation Efficaces

Créez rapidement des vidéos de formation à la sécurité engageantes avec une conversion puissante de texte-en-vidéo à partir de script.

Générez une vidéo de formation à la sécurité d'une minute destinée aux nouveaux employés de fabrication, démontrant les protocoles essentiels d'utilisation des machines dans un environnement de fabrication réaliste. La vidéo doit présenter un avatar AI amical guidant les spectateurs à travers les étapes cruciales, en utilisant une conversion texte-en-vidéo claire à partir du script pour les instructions et une génération de voix off professionnelle pour assurer la compréhension. Le style visuel doit être lumineux et engageant, avec un ton audio rassurant, visant à rendre les vidéos de formation à la sécurité plus accessibles et efficaces pour les responsables RH.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les superviseurs de fabrication, mettant en avant les récentes mises à jour des procédures de manipulation des matériaux dangereux pour assurer la conformité et le bien-être des travailleurs. Cette vidéo doit utiliser des modèles personnalisables pour une présentation visuelle concise, associée à un texte dynamique à l'écran pour souligner les changements clés, économisant un temps considérable lors des mises à jour de politique. Le style visuel doit être direct et informatif, utilisant une voix off professionnelle mais urgente pour transmettre l'importance du rôle du Générateur de Formation à la Sécurité par Avatar dans le maintien des normes de sécurité.
Exemple de Prompt 2
Produisez un module d'apprentissage en ligne de 90 secondes destiné aux travailleurs de la chaîne de production, axé sur l'utilisation sécurisée et les procédures d'arrêt d'urgence pour une machine spécifique de l'usine. La vidéo doit tirer parti des avatars AI de HeyGen pour démontrer les actions étape par étape de manière claire et instructive, augmentée par des sous-titres pour l'accessibilité dans un environnement de fabrication bruyant. Un style visuel propre et schématique avec une narration calme et autoritaire garantira que ce contenu de générateur de sécurité de fabrication par avatar éduque et renforce efficacement les pratiques de sécurité critiques.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'information d'entreprise de 2 minutes pour les équipes de direction et de R&D, abordant les considérations éthiques et les normes de sécurité impliquées dans le déploiement de nouvelles machines alimentées par l'IA dans le secteur de la fabrication. La vidéo doit présenter un avatar AI expert exposant des informations complexes de manière réfléchie et engageante, en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer les concepts avec des visuels pertinents. Le style visuel doit être sophistiqué et d'entreprise, complété par un ton audio sérieux mais réfléchi, démontrant comment un générateur de vidéo AI peut communiquer efficacement des normes éthiques et de sécurité complexes liées à l'IA.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Sécurité de Fabrication par Avatar

Générez rapidement et efficacement des vidéos de formation à la sécurité convaincantes pour votre équipe de fabrication avec des outils alimentés par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation à la sécurité. Notre fonctionnalité "Texte-en-vidéo à partir de script" transformera instantanément votre texte en une ébauche vidéo préliminaire, posant les bases de vos vidéos de sécurité engageantes.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour représenter vos instructeurs de sécurité. Ces présentateurs réalistes délivreront votre message avec clarté, rendant votre formation à la sécurité en fabrication plus relatable et percutante.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre formation avec un audio de haute qualité. Notre capacité de "Génération de voix off" vous permet de choisir parmi diverses voix et langues, assurant une narration claire et engageante pour chaque segment de votre cours de sécurité.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Engagée
Finalisez vos "vidéos de formation à la sécurité" en appliquant des contrôles de marque et en effectuant facilement des "redimensionnements et exportations d'aspect-ratio" pour diverses plateformes. Déployez votre formation polie, générée par l'IA, pour éduquer et protéger votre main-d'œuvre de fabrication.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures de Sécurité Complexes

Traduisez les réglementations de sécurité de fabrication complexes en contenu vidéo clair et facilement compréhensible, améliorant la compréhension et la conformité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité par IA ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de transformer du texte en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes, simplifiant la production de vidéos de formation à la sécurité essentielles pour toute industrie, y compris un environnement de fabrication.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la production vidéo personnalisable ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes comme la conversion texte-en-vidéo, vous permettant de taper des scripts et de générer des vidéos facilement. Vous pouvez également utiliser des modèles personnalisables et intégrer vos propres contrôles de marque pour un résultat professionnel et sur mesure.

HeyGen peut-il prendre en charge des voix off personnalisées et la diversité des avatars ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération de voix off de haute qualité et vous permet même de cloner votre propre voix pour une touche personnalisée. Il offre une gamme diversifiée d'avatars AI pour garantir que votre contenu résonne avec divers publics pour l'apprentissage en ligne ou la formation à la sécurité.

De quelles manières HeyGen peut-il améliorer le contenu d'apprentissage en ligne et de formation à la sécurité ?

HeyGen améliore l'apprentissage en ligne en permettant aux responsables RH de produire rapidement des vidéos engageantes, économisant un temps considérable. Notre plateforme permet la création de vidéos natives aux prompts, garantissant que vos vidéos de formation à la sécurité sont claires, cohérentes et facilement comprises par votre public.

