Générez une vidéo de formation à la sécurité d'une minute destinée aux nouveaux employés de fabrication, démontrant les protocoles essentiels d'utilisation des machines dans un environnement de fabrication réaliste. La vidéo doit présenter un avatar AI amical guidant les spectateurs à travers les étapes cruciales, en utilisant une conversion texte-en-vidéo claire à partir du script pour les instructions et une génération de voix off professionnelle pour assurer la compréhension. Le style visuel doit être lumineux et engageant, avec un ton audio rassurant, visant à rendre les vidéos de formation à la sécurité plus accessibles et efficaces pour les responsables RH.

Générer une Vidéo