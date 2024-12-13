Créateur de Formation Logistique par Avatar pour un Apprentissage Moderne

Exploitez les avatars AI pour une formation d'entreprise rentable. Améliorez l'évolutivité et l'engagement de l'apprentissage de vos employés avec des présentateurs numériques avancés.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les responsables RH et les directeurs de formation, démontrant comment simplifier la formation à la conformité. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec un avatar AI amical délivrant des mises à jour clés des politiques avec une voix off claire et engageante. Utilisez les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour montrer l'efficacité de la génération de vidéos de formation RH soignées.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo percutante de 60 secondes destinée aux responsables des opérations logistiques et aux coordinateurs de formation, illustrant la puissance d'un créateur de formation logistique par avatar pour une formation rapide des employés. Adoptez un style visuel dynamique et pratique, soutenu par une voix autoritaire, pour montrer comment de nouveaux modules d'intégration peuvent être rapidement déployés. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off pour une création de contenu rapide et évolutive.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux créateurs de contenu e-learning, mettant en avant le rapport coût-efficacité et la facilité d'utilisation d'un générateur de vidéo AI. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne, épurée et motivante, avec une voix off encourageante pour une création de contenu rapide. Mettez en avant le texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen et le support de la bibliothèque/média stock pour transformer facilement les idées en contenu engageant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sophistiquée de 90 secondes pour les équipes RH mondiales et les responsables de formation internationaux, axée sur la création fluide de formations multilingues à la conformité en utilisant des générateurs d'avatars AI. Employez un style visuel global, professionnel et inclusif, associé à une voix rassurante et claire qui souligne la cohérence à travers les régions. Démontrez les avatars AI de HeyGen, la génération de voix off et les fonctionnalités de sous-titres/captions pour garantir des supports de formation efficaces et universellement accessibles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Formation Logistique par Avatar

Produisez rapidement des vidéos de formation logistique engageantes et efficaces. Exploitez les avatars AI pour rationaliser votre processus de production et fournir un contenu évolutif et de haute qualité.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou créez un présentateur numérique personnalisé pour incarner vos formateurs pour divers scénarios logistiques, propulsé par des générateurs d'avatars AI avancés.
2
Step 2
Rédigez Votre Script de Formation
Saisissez votre matériel de formation spécifique sous forme de texte. La plateforme utilise sa capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour convertir automatiquement votre script en voix off naturelles, synchronisées avec votre avatar AI choisi, devenant un puissant générateur de vidéos AI.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez les Scènes
Améliorez votre vidéo de formation d'entreprise en utilisant des modèles et scènes professionnels, en incorporant des médias pertinents et en appliquant des contrôles de marque pour s'aligner avec les directives visuelles de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Générez votre vidéo de formation logistique complète en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect, la rendant prête pour une intégration fluide dans votre système de gestion de l'apprentissage ou d'autres plateformes de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets de Formation Complexes

.

Transformez des informations logistiques complexes en leçons vidéo AI faciles à comprendre et visuellement engageantes pour une meilleure compréhension.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de formation RH et l'intégration des employés ?

HeyGen révolutionne les vidéos de formation RH et l'intégration des employés en utilisant des générateurs d'avatars AI avancés et des présentateurs numériques. Cela permet aux organisations de créer un contenu de formation des employés très engageant et cohérent de manière efficace, garantissant que les informations critiques sont transmises efficacement à toutes les équipes.

Quelles capacités font de HeyGen un puissant générateur de vidéos AI pour l'apprentissage en entreprise ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI pour l'apprentissage en entreprise, offrant la conversion de texte en vidéo et la génération de voix off réalistes. Ses modèles diversifiés et ses contrôles de marque simplifient la création de vidéos de formation professionnelle et de conformité, rendant les sujets complexes plus accessibles.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être utilisés pour des scénarios de formation logistique spécialisés ?

Absolument, les avatars AI de HeyGen servent de présentateurs numériques polyvalents même pour des formations logistiques hautement spécialisées. Ces générateurs d'avatars AI permettent une instruction visuelle personnalisée, améliorant l'engagement et la compréhension dans des modules de formation complexes avec facilité et évolutivité.

Comment HeyGen soutient-il l'évolutivité et l'intégration des flux de travail pour des besoins de formation divers ?

Le logiciel alimenté par AI de HeyGen est conçu pour l'évolutivité, permettant la production rapide de vastes bibliothèques de formation pour répondre aux demandes évolutives. Il facilite l'intégration fluide des flux de travail grâce à des fonctionnalités comme les exports SCORM, garantissant la compatibilité avec les systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour un déploiement efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo