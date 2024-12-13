Créateur de Vidéos de Formation Logistique : Créez du Contenu Engageant Rapidement

Transformez votre formation d'entreprise avec du contenu engageant. Exploitez les avatars AI pour créer rapidement des vidéos explicatives dynamiques.

Créez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes destinée aux responsables logistiques et aux formateurs d'entreprise, montrant comment les "avatars AI" de HeyGen peuvent transformer la "formation d'entreprise" traditionnelle en un "contenu véritablement engageant". Le style visuel doit être moderne et énergique, utilisant des graphiques animés vibrants pour mettre en avant les principaux avantages, complétés par une voix off amicale et professionnelle générée par la plateforme.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo claire et instructive de 60 secondes pour les petites et moyennes entreprises logistiques, démontrant la simplicité d'utilisation de HeyGen en tant que "Créateur de Vidéos de Formation Logistique". Le style visuel doit être épuré et direct, avec des enregistrements d'écran de l'interface de la plateforme combinés à un texte animé fluide, tandis qu'une voix off calme et rassurante guide les spectateurs à travers le processus "texte-à-vidéo à partir d'un script" en utilisant des "Modèles & scènes" préconstruits.
Exemple de Prompt 2
Développez un module de "micro-apprentissage" concis de 30 secondes conçu pour le personnel logistique, tel que le personnel d'entrepôt ou les chauffeurs-livreurs, mettant en scène un "avatar personnalisé" expliquant une procédure de sécurité rapide. Le style visuel et audio doit être amical et direct, utilisant des environnements animés réalistes pour illustrer la procédure, enrichi par des "sous-titres/captions" clairs pour l'accessibilité dans des environnements bruyants.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle soignée de 90 secondes ciblant les départements RH et L&D au sein de grandes entreprises logistiques, illustrant la polyvalence de HeyGen pour créer divers "vidéos de formation", y compris une "vidéo explicative" détaillée sur un nouveau système d'inventaire. L'approche visuelle doit être professionnelle et informative, intégrant des séquences de haute qualité de la "Bibliothèque de médias/support de stock" avec des superpositions graphiques élégantes, et livrée avec une voix off confiante et autoritaire, assurant un "redimensionnement et exportation des formats d'image" sans faille pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Formation Logistique avec Avatars

Créez facilement des vidéos de formation logistique professionnelles et engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités intelligentes de texte-à-vidéo.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Formation
Commencez par saisir votre script, en décrivant le matériel de formation logistique spécifique dont vous avez besoin. La capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script utilisera cette base.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant un avatar AI approprié dans notre bibliothèque diversifiée pour présenter votre formation. Vous pouvez également générer des avatars personnalisés.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix
Intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias et laissez HeyGen générer automatiquement des voix off naturelles basées sur votre script, en utilisant une génération avancée de voix off.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finalisée
Finalisez votre vidéo de formation logistique professionnelle et utilisez les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen pour la télécharger dans votre format et résolution préférés, prête à être distribuée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Concepts Logistiques Complexes

.

Transformez des processus logistiques complexes en vidéos de formation claires et digestes en utilisant les capacités du générateur de vidéos AI, rendant l'apprentissage accessible et intuitif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur d'avatars AI de HeyGen peut-il améliorer la production de vidéos créatives ?

Le générateur avancé d'avatars AI de HeyGen permet aux utilisateurs de créer des avatars AI époustouflants et réalistes pour diverses applications. Ces avatars personnalisés donnent vie aux scripts, rendant votre contenu créatif plus engageant et dynamique que jamais avec un générateur de vidéos AI.

HeyGen peut-il être utilisé comme Créateur de Vidéos de Formation Logistique ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour créer des vidéos de formation logistique professionnelles. Ses capacités de texte-à-vidéo et ses divers modèles de vidéos simplifient la production de contenu engageant pour la formation d'entreprise.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour les vidéos de formation d'entreprise ?

Utiliser HeyGen pour les vidéos de formation d'entreprise offre des avantages significatifs, notamment des économies de coûts et une intégration simplifiée des flux de travail. Vous pouvez rapidement générer du contenu engageant avec des avatars AI et un support multilingue, rendant la formation accessible et percutante.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour créer rapidement du contenu de vidéo explicative ?

Oui, HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour créer du contenu de vidéo explicative avec rapidité et efficacité. Utilisez la fonctionnalité texte-à-vidéo et une large gamme de modèles de vidéos pour produire du contenu captivant et engageant sans effort.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo