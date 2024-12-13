créateur de vidéos LMS avec avatar : Boostez l'E-Learning avec l'AI

Créez des vidéos professionnelles d'Avatar AI pour votre LMS. Exploitez le Texte en vidéo à partir de script de HeyGen pour produire efficacement du contenu e-learning engageant.

Créez une vidéo dynamique de 45 secondes montrant comment une nouvelle campagne marketing peut tirer parti d'un "générateur d'avatars AI" pour produire rapidement des "créations vidéo" captivantes. Cette vidéo professionnelle et entraînante, destinée aux professionnels du marketing, doit présenter des visuels éclatants, une voix off claire et enthousiaste, et démontrer la facilité de sélection des "Modèles & scènes" avec divers "avatars AI" pour donner vie aux concepts instantanément.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un tutoriel informatif de 60 secondes pour les créateurs de contenu e-learning, illustrant la puissance de la conversion "texte en vidéo". Cette vidéo éducative et concise, destinée aux éducateurs et formateurs, doit utiliser un style visuel épuré avec une voix calme et articulée, démontrant comment "Texte en vidéo à partir de script" transforme sans effort les leçons en "vidéos AI avec tête parlante" professionnelles avec "Sous-titres/captions" générés automatiquement pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant comment transformer des images statiques en "Vidéos d'Avatar AI" dynamiques. Le style visuel doit être inspirant et amical, accompagné d'une bande sonore motivante, soulignant comment l'utilisation de "Photo en Vidéo" combinée avec le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" et la "Génération de voix off" polyvalente peut créer des publicités convaincantes sans nécessiter de tournage intensif ou d'acteurs professionnels.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle énergique de 40 secondes ciblant les entrepreneurs et fondateurs de startups, en mettant l'accent sur la polyvalence d'une "plateforme vidéo AI". Cette vidéo moderne et rythmée, avec une musique dynamique et une narration claire, doit montrer visuellement à quel point il est facile de personnaliser les "avatars AI" et comment le "Redimensionnement & exportation des formats" garantit que le contenu est parfait sur tous les réseaux sociaux, simplifiant ainsi leur stratégie de contenu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos LMS avec avatar

Créez facilement du contenu e-learning engageant avec des avatars AI, transformant le texte en vidéos dynamiques prêtes pour votre Système de Gestion de l'Apprentissage.

1
Step 1
Créez votre Avatar AI
Commencez par sélectionner ou générer un avatar AI réaliste pour être votre instructeur numérique. Cet avatar AI délivrera votre contenu e-learning avec une touche professionnelle.
2
Step 2
Rédigez votre Contenu Pédagogique
Saisissez votre script éducatif directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité puissante de texte en vidéo transformera votre texte en voix off au son naturel, prête à être narrée par votre avatar.
3
Step 3
Personnalisez avec Branding et Visuels
Personnalisez votre vidéo en appliquant les contrôles de branding de votre organisation, y compris les logos et les couleurs de marque. Utilisez des modèles et des scènes pour améliorer l'attrait visuel de votre leçon.
4
Step 4
Exportez pour une Intégration LMS Sans Accroc
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans le format optimal, tel que SCORM, garantissant une compatibilité parfaite. Votre vidéo e-learning alimentée par l'AI est maintenant prête pour une intégration sans accroc dans votre Système de Gestion de l'Apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élevez l'Engagement dans la Formation des Employés

Exploitez les vidéos d'avatar AI pour créer des supports de formation dynamiques et interactifs qui améliorent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos créatives avec des avatars AI ?

HeyGen permet la création de vidéos créatives en permettant aux utilisateurs de générer des Vidéos d'Avatar AI de haute qualité et des vidéos AI avec tête parlante à partir de simples entrées de texte, transformant les idées en contenu visuel captivant. Cela simplifie le processus de production pour divers projets créatifs.

Quels types d'avatars AI puis-je générer avec HeyGen ?

Le générateur d'avatars AI de HeyGen vous permet de créer divers avatars AI, y compris des porte-paroles numériques réalistes à partir de photos ou de choisir parmi une large gamme d'options préfabriquées. Cela facilite la création de vidéos AI avec tête parlante personnalisées pour tout projet.

Comment HeyGen convertit-il le texte en vidéo ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéo en analysant votre script et en l'associant aux avatars AI, voix off et scènes sélectionnés. Cette plateforme vidéo AI simplifie la création de vidéos, prenant même en charge la production de vidéos multilingues.

HeyGen est-il adapté à la création de contenu e-learning ?

Oui, HeyGen est une plateforme vidéo AI idéale pour l'e-learning, fonctionnant comme un créateur de vidéos LMS avec avatar. Il permet aux créateurs de générer facilement des leçons engageantes avec des avatars AI et peut être intégré dans des systèmes de gestion de l'apprentissage existants, prenant même en charge l'exportation SCORM.

