Boostez la Formation avec un Générateur de Vidéos LMS Avatar

Créez des vidéos de formation engageantes plus rapidement grâce à la capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour un e-learning efficace.

Produisez une vidéo de formation convaincante de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise et les créateurs de contenu e-learning, mettant en vedette des avatars AI professionnels expliquant des concepts complexes avec des voix off claires et autoritaires. Le style visuel doit être épuré et engageant, en utilisant la fonctionnalité puissante de HeyGen de conversion de texte en vidéo pour transformer efficacement le matériel écrit en contenu éducatif de haute qualité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, présentant un nouveau produit avec des avatars AI réalistes qui délivrent un message énergique et persuasif. L'esthétique visuelle doit être moderne et vibrante, enrichie par les divers modèles et scènes de HeyGen pour capter immédiatement l'attention et transmettre efficacement les avantages du produit.
Exemple de Prompt 2
Développez un contenu éducatif informatif de 45 secondes pour les éducateurs et les créateurs de cours en ligne, mettant en vedette un présentateur AI amical créé grâce à la création d'avatars personnalisés, délivrant des leçons engageantes. La vidéo doit avoir un style visuel accessible et illustratif, complété par la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir le récit et rendre l'apprentissage plus interactif.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo captivante de 90 secondes pour les équipes de communication mondiales et les entreprises internationales, démontrant la puissance du support multilingue en présentant un avatar AI parlant couramment plusieurs langues, avec des sous-titres précis. Cet exemple de création de contenu vidéo doit employer un style visuel clair et professionnel, en tirant parti des capacités robustes de génération de voix off et de sous-titres/captions de HeyGen pour atteindre efficacement un public diversifié.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos LMS Avatar

Transformez sans effort vos scripts de formation en vidéos engageantes et professionnelles avec des présentateurs AI réalistes, parfaitement formatées pour votre Système de Gestion de l'Apprentissage.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation Engagé
Commencez par coller ou taper votre contenu de formation directement dans notre éditeur de texte en vidéo intuitif. Notre plateforme convertit instantanément votre script en une vidéo dynamique, prête pour une personnalisation supplémentaire.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes ou créez votre propre présentateur personnalisé. Ensuite, associez votre avatar choisi à une voix off naturelle, disponible en plus de 120 langues, pour délivrer efficacement votre message.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec de la musique de fond, des médias stock de notre vaste bibliothèque, et intégrez le logo et les couleurs de votre marque. Utilisez nos modèles préconstruits pour garantir un aspect professionnel et cohérent pour votre contenu éducatif.
4
Step 4
Exportez pour une Intégration LMS Sans Accroc
Finalisez votre vidéo avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, puis exportez-la dans le format d'aspect optimal pour vos besoins. Votre vidéo de formation complétée est maintenant prête pour une intégration sans accroc dans n'importe quel Système de Gestion de l'Apprentissage.

Cas d'Utilisation

Améliorez la Livraison de Contenu Éducatif

Produisez sans effort un contenu éducatif clair et concis pour divers sujets, améliorant la compréhension au sein de votre LMS.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer du contenu vidéo engageant avec des avatars AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer du contenu vidéo engageant à grande échelle en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités de conversion de texte en vidéo. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos professionnelles avec un présentateur virtuel en quelques minutes, simplifiant ainsi votre processus de création de contenu vidéo.

Puis-je personnaliser les avatars AI et leurs environnements dans HeyGen pour ma marque ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation étendue, vous permettant de créer des avatars personnalisés et d'adapter leurs tenues et arrière-plans pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Cela garantit que votre présentateur virtuel s'aligne parfaitement avec vos vidéos marketing ou votre contenu éducatif.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos d'avatars AI idéal pour la formation et l'e-learning ?

HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos d'avatars AI idéal pour la formation et l'e-learning en permettant la création de vidéos de formation engageantes avec des avatars AI réalistes. Vous pouvez rapidement produire du contenu éducatif et l'intégrer à un LMS, rendant l'apprentissage plus dynamique et accessible.

Comment HeyGen facilite-t-il la production vidéo efficace pour divers besoins de contenu ?

HeyGen simplifie la création de contenu vidéo en transformant facilement le texte en vidéo, en utilisant des avatars AI et une bibliothèque de modèles préconstruits. Cette puissante plateforme vidéo AI vous permet de générer rapidement des vidéos marketing, du contenu éducatif, et plus encore, vous aidant à évoluer efficacement dans la création de contenu.

