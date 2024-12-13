Créateur de Vidéos d'Apprentissage avec Avatar : Créez des Formations Engagantes

Transformez l'apprentissage et le développement. Produisez des vidéos de formation professionnelles en utilisant des avatars AI, sans compétences en montage requises.

578/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour les agences créatives et les responsables de marque, en soulignant la puissance des "avatars personnalisés" et des "éléments de marque" cohérents à travers les campagnes. Visuellement, la vidéo doit être élégante et marquée, avec divers avatars AI professionnels interagissant dans différents "modèles et scènes", le tout sur une bande sonore professionnelle et entraînante. Montrez comment les "avatars AI" de HeyGen peuvent être intégrés de manière transparente, garantissant que l'identité de la marque reste forte dans toutes les productions.
Exemple de Prompt 2
Concevez un extrait didactique de 30 secondes pour les créateurs de cours en ligne et les éducateurs, démontrant la création rapide de "contenu court et engageant" grâce à la technologie "créateur de vidéos d'apprentissage avec avatar". Le style visuel doit être épuré et didactique, utilisant un avatar AI calme et autoritaire pour délivrer une leçon concise, accompagné d'une "génération de voix off" naturelle et de "sous-titres/captions" générés automatiquement. Ce prompt met en avant comment HeyGen simplifie la création de modules d'apprentissage rapides et digestes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante de 60 secondes destinée aux équipes marketing et aux créateurs de contenu, illustrant la facilité de "collaborer de manière créative" sur des "vidéos d'avatar" pour une distribution multi-plateforme. Le style visuel doit être rapide et riche en visuels, montrant comment différents membres de l'équipe peuvent contribuer à un seul projet, avec des transitions dynamiques et une bande sonore contemporaine. Mettez en avant la fonctionnalité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen, garantissant qu'une vidéo peut être facilement adaptée pour divers canaux de médias sociaux et campagnes numériques.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Apprentissage avec Avatar

Transformez votre contenu d'apprentissage en leçons vidéo engageantes sans effort avec des avatars alimentés par l'AI, simplifiant la création de vidéos de formation et explicatives.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez dans une bibliothèque diversifiée d'avatars publics ou téléchargez un avatar personnalisé pour représenter votre marque ou message. Cela exploite les puissants avatars AI de HeyGen.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script d'Apprentissage
Collez votre matériel de cours ou script d'apprentissage directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script générera automatiquement des voix off réalistes et une synchronisation labiale.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Visuels
Améliorez votre vidéo avec le logo de votre entreprise, ses couleurs et une musique de fond pour maintenir la cohérence de la marque. Utilisez des contrôles de marque complets (logo, couleurs) pour un aspect soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'apprentissage, en choisissant le ratio d'aspect et les paramètres de qualité appropriés. Exportez et partagez sans effort vos vidéos de formation de qualité professionnelle. Cela utilise le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets médicaux et améliorez l'éducation en santé

.

Clarifiez les informations médicales complexes, rendant l'éducation en santé plus accessible et efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos créatives ?

HeyGen transforme le texte en vidéo en utilisant des avatars AI avancés et des voix naturelles, vous permettant de créer des vidéos professionnelles sans compétences complexes en montage. Vous pouvez rapidement générer du contenu court et engageant pour divers projets créatifs.

Quels éléments de marque puis-je personnaliser avec HeyGen ?

HeyGen offre aux utilisateurs des contrôles de marque robustes, y compris l'intégration de votre logo et de vos couleurs de marque directement dans vos vidéos d'avatar. Vous pouvez également personnaliser vos avatars et utiliser des modèles préconstruits pour maintenir un alignement fort de la marque dans tout votre contenu.

HeyGen peut-il prendre en charge divers styles de vidéos pour différents projets créatifs ?

Absolument ! HeyGen propose une gamme de styles d'animation et de styles vidéo divers adaptés à tout, des vidéos explicatives aux vidéos animées. La plateforme facilite également la collaboration créative des équipes sur les projets, garantissant des résultats uniques.

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils la narration créative ?

Les avatars réalistes de HeyGen donnent vie à vos scripts avec des expressions réalistes et des capacités de synchronisation labiale, permettant des vidéos d'avatar captivantes. Cette personnalisation avancée pilotée par l'AI permet une communication visuelle unique, engageante et professionnelle, parfaite pour la narration créative.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo