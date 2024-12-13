Générateur d'Éducation K-12 avec Avatar : Vidéos AI Engagantes pour l'Apprentissage

Créez des leçons captivantes et stimulez l'engagement des élèves avec des avatars AI réalistes.

Imaginez créer une vidéo explicative animée de 45 secondes pour des élèves de la maternelle à la cinquième année, rendant un concept scientifique complexe comme la photosynthèse accessible et captivant. Cette vidéo présenterait des visuels vibrants et cartoonesques ainsi qu'un avatar AI enthousiaste et amical pour délivrer le contenu, transformant des idées abstraites en contenu éducatif animé mémorable et assurant un engagement élevé des élèves grâce à son style visuel et audio dynamique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les collégiens (classes 6-8), une vidéo de 60 secondes pourrait introduire une nouvelle unité d'histoire sur les civilisations anciennes avec un impact visuel saisissant. Utiliser les modèles et scènes de HeyGen permet de créer une leçon explicative visuellement riche et informative, complétée par une voix off autoritaire et des images historiques captivantes, exploitant des modèles conçus professionnellement pour captiver et éduquer efficacement ce public cible.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo concise de 30 secondes sur un conseil en arts du langage pour les lycéens devrait capter l'attention immédiatement. Imaginez un design moderne et épuré mettant en scène un avatar parlant charismatique délivrant des conseils pratiques sur la rédaction d'essais, avec des points clés renforcés par un texte clair à l'écran généré sans effort à partir d'un script en vidéo dans HeyGen, assurant une compréhension maximale pour ce public exigeant.
Exemple de Prompt 3
Offrez un retour personnalisé aux élèves de la maternelle à la terminale avec une vidéo réconfortante de 20 secondes, où un avatar AI personnalisé délivre des commentaires spécifiques et encourageants sur leur dernier projet. Le style visuel doit être chaleureux et personnel, complété par une génération de voix off de soutien qui transmet une véritable appréciation, créant ainsi des vidéos de retour d'information personnalisées positives qui favorisent la croissance et la confiance.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Éducation K-12 avec Avatar

Transformez sans effort vos leçons K-12 en contenu éducatif animé engageant en utilisant des avatars AI et une suite d'outils de création vidéo intuitifs.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour personnaliser votre contenu éducatif et capter l'attention des élèves.
2
Step 2
Créez un Contenu Engagent à partir d'un Script
Convertissez sans effort vos plans de leçon en vidéos dynamiques en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script", générant une narration réaliste.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres/Légendes pour l'Accessibilité
Améliorez la compréhension et l'inclusivité en utilisant la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen, rendant l'apprentissage accessible à tous les élèves de la maternelle à la terminale.
4
Step 4
Exportez et Stimulez l'Engagement des Élèves
Finalisez et "exportez" vos vidéos explicatives de haute qualité, prêtes à être partagées et à "stimuler l'engagement" dans votre classe K-12.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Récits Historiques Vivants

.

Transformez les événements historiques en récits vidéo captivants alimentés par l'AI qui immergent les élèves K-12 dans le passé.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de contenu éducatif K-12 ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer du contenu éducatif engageant pour les élèves de la maternelle à la terminale en utilisant son générateur de vidéos AI. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles conçus professionnellement et du contenu éducatif animé pour simplifier des sujets complexes et augmenter l'engagement des élèves.

Quel type de personnalisation d'avatar HeyGen offre-t-il pour l'apprentissage K-12 ?

HeyGen propose une personnalisation flexible des avatars, permettant aux éducateurs de créer des avatars AI diversifiés et réalistes. Cela permet de générer des vidéos de retour d'information personnalisées pour les élèves et des leçons explicatives engageantes, faisant de HeyGen un générateur d'éducation K-12 avec avatar polyvalent.

HeyGen prend-il en charge la conversion de script en vidéo pour les leçons K-12 ?

Absolument. HeyGen offre une fonctionnalité de conversion de script en vidéo fluide, transformant le texte en leçons explicatives dynamiques avec des voix off AI. Cette suite complète d'outils de création vidéo aide les éducateurs à produire efficacement du contenu de haute qualité et engageant pour les élèves de la maternelle à la terminale.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de contenu éducatif animé ?

HeyGen simplifie la création de contenu éducatif animé grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses avatars AI réalistes. Il offre une expérience de création vidéo native aux invites, facilitant la mise en vie des idées pour des matériaux engageants pour les élèves de la maternelle à la terminale.

