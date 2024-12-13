Créateur de Vidéos de Formation avec Avatars pour Vidéos de Formation IA

Créez facilement des vidéos de formation captivantes pour les employés et stimulez l'engagement grâce à des avatars IA dynamiques.

Produisez une vidéo d'intégration de 60 secondes destinée aux nouveaux employés et aux responsables RH, démontrant comment les 'avatars IA' peuvent simplifier la formation initiale. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, avec des avatars diversifiés présentant les politiques et la culture de l'entreprise, accompagnés d'une voix off amicale et professionnelle générée facilement grâce à la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script' de HeyGen, garantissant un message cohérent dans toutes les 'vidéos de formation IA' pour les nouveaux employés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 'formation d'entreprise' convaincante de 45 secondes pour les spécialistes produits et les équipes de vente, mettant en avant les caractéristiques d'un nouveau produit à l'aide d'un 'avatar personnalisé'. L'esthétique visuelle doit être élégante et high-tech, avec des graphismes nets et une voix off confiante et enthousiaste, enrichie par des 'Sous-titres/captions' précis pour l'accessibilité. Cette vidéo mettra en lumière les points de vente clés, rendant l'apprentissage engageant et mémorable pour le public.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour le personnel de support informatique et les utilisateurs finaux, expliquant une mise à jour logicielle complexe avec un 'présentateur IA'. Le style visuel doit être épuré et axé sur le tutoriel, utilisant des enregistrements d'écran et des animations claires, soutenus par une voix off précise et informative. Utilisez les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour assembler rapidement une 'vidéo de formation IA' professionnelle qui simplifie les concepts techniques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 'formation des employés' persuasive de 50 secondes destinée aux équipes mondiales et aux départements RH internationaux, démontrant comment des 'avatars IA parlants réalistes' peuvent offrir une formation cohérente dans plusieurs langues. L'approche visuelle doit être globale et inclusive, avec des avatars parlant différentes langues, et la 'Génération de voix off' mettant en avant les capacités multilingues. Cette vidéo soulignera l'efficacité et la portée des 'vidéos de formation d'entreprise' dans le monde entier.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation avec Avatars

Créez facilement des vidéos de formation engageantes et efficaces alimentées par l'IA pour votre équipe avec des avatars parlants réalistes, réduisant le temps et les coûts de production.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA parlants réalistes ou créez des avatars personnalisés pour représenter l'identité unique de votre marque. Cette première étape utilise notre technologie puissante d'avatars IA.
2
Step 2
Créez du Contenu de Formation à partir d'un Script
Saisissez votre contenu de formation sous forme de script. Notre éditeur de texte en vidéo puissant animera instantanément votre présentateur IA sélectionné, transformant le texte en visuels dynamiques pour vos vidéos de formation IA.
3
Step 3
Améliorez avec Branding et Sous-titres
Élevez vos vidéos de formation d'entreprise en incorporant le logo et les couleurs de votre marque à l'aide de contrôles de marque dédiés. Générez automatiquement des sous-titres précis pour une meilleure accessibilité.
4
Step 4
Exportez des Vidéos de Qualité Studio
Téléchargez vos vidéos de formation des employés complétées dans divers formats et ratios d'aspect. Nos outils prennent en charge le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour s'adapter à toute plateforme, offrant des résultats de qualité studio.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Matériaux de Formation Complexes

.

Transformez des connaissances spécifiques au poste complexes en vidéos claires et digestes alimentées par l'IA, rendant les sujets complexes plus faciles à comprendre et à maîtriser pour les stagiaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le créateur d'avatars IA de HeyGen peut-il améliorer la créativité et l'engagement de mes vidéos de formation ?

Le créateur d'avatars IA de HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation IA dynamiques et engageantes avec des avatars IA parlants réalistes. Vous pouvez utiliser une variété d'avatars personnalisés et de présentateurs IA pour diffuser votre contenu, augmentant considérablement l'engagement des spectateurs et rendant vos vidéos de formation d'entreprise plus mémorables et percutantes.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour produire des vidéos de formation d'entreprise de haute qualité, dignes d'un studio ?

HeyGen offre un éditeur de texte en vidéo complet avec des modèles et des scènes préconstruits, vous permettant de produire des vidéos de qualité studio sans effort. Vous pouvez exploiter des fonctionnalités telles que la génération de voix off, une bibliothèque multimédia riche et des contrôles de marque pour créer des vidéos de formation d'entreprise professionnelles et visuellement attrayantes.

Puis-je personnaliser les avatars IA parlants réalistes de HeyGen pour correspondre à ma marque pour les vidéos de formation des employés ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation visuelle significative, y compris la création d'avatars personnalisés et l'application de contrôles de marque, pour aligner parfaitement vos présentateurs IA avec l'esthétique de votre entreprise. Cela garantit que vos vidéos de formation des employés conservent une apparence cohérente, professionnelle et conforme à la marque.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de transformation de texte en vidéos de formation IA engageantes avec support multilingue ?

La plateforme de HeyGen simplifie la création de contenu en convertissant directement votre script en vidéos de formation IA engageantes grâce à une technologie avancée de texte en vidéo. Elle inclut des sous-titres automatiques, la génération de voix off et un support multilingue robuste, rendant simple la création de contenu de formation accessible et pertinent à l'échelle mondiale pour tout public.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo