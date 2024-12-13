Générateur de Formation par Avatar : Créez des Cours Engagés Rapidement

Transformez vos cours en ligne en vidéos de formation interactives et captivantes. Exploitez la puissance des avatars AI pour captiver votre audience et améliorer l'apprentissage.

Développez une vidéo de formation de 45 secondes, accueillante et informative, destinée aux nouveaux employés, pour les initier à la culture d'entreprise et aux premières étapes essentielles. La vidéo doit présenter un avatar AI professionnel en tant que présentateur, utilisant un audio clair et amical ainsi qu'un style visuel épuré, rendant le processus d'intégration engageant et efficace pour les départements RH cherchant à rationaliser leurs vidéos de formation initiale.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes destinée aux employés et clients existants, démontrant une nouvelle fonctionnalité de produit ou une mise à jour logicielle dans le cadre de cours en ligne continus. Cette vidéo nécessite un style visuel engageant et dynamique avec un texte clair à l'écran, généré directement à partir d'un script détaillé en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, garantissant que tous les points clés sont efficacement transmis par un générateur de vidéo AI.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne personnalisée de 30 secondes pour les équipes de L&D ou les responsables de département, annonçant une mise à jour spécifique de l'équipe ou une histoire de succès dans le cadre de l'eLearning. La vidéo doit utiliser un avatar AI personnalisé qui parle avec une génération de voix off chaleureuse et encourageante, adoptant un style visuel et audio amical et professionnel pour favoriser l'esprit d'équipe et l'engagement.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo tutorielle rapide de 45 secondes, adaptée à tout le personnel comme rappel d'une politique d'entreprise ou d'un conseil de sécurité rapide, s'intégrant parfaitement dans les cours interactifs existants. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo visuellement claire et directe, soutenue par un audio concis, garantissant que le message est percutant et facilement assimilable pour un transfert de connaissances rapide par un générateur de cours AI.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Formation par Avatar

Rationalisez le développement de votre formation professionnelle avec des avatars AI, créant des vidéos engageantes et évolutives qui éduquent votre équipe de manière efficace et efficiente.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation professionnelle dans l'éditeur de texte. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo transforme votre script en dialogue parlé.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes ou téléchargez votre avatar personnalisé pour représenter votre marque et délivrer le contenu de formation.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix Off
Enrichissez votre formation avec des images, vidéos et musiques de fond pertinentes de notre vaste bibliothèque multimédia. Utilisez des voix off AI pour une narration au son naturel dans plusieurs langues.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Finalisez votre vidéo en définissant le ratio d'aspect souhaité, puis exportez-la en haute définition, prête à être distribuée sur votre système de gestion de l'apprentissage ou d'autres plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos et Clips Engagés pour les Réseaux Sociaux en Quelques Minutes

Produisez rapidement des vidéos d'avatars AI captivantes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir les programmes de formation, stimuler les inscriptions et partager efficacement des extraits éducatifs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation captivantes sans effort en utilisant des avatars AI et une plateforme simplifiée et facile à utiliser. Cela réduit considérablement le temps de production et la complexité.

Puis-je utiliser des avatars AI personnalisés pour ma marque avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de créer des avatars AI personnalisés ou même un double numérique de vous-même, permettant un contenu personnalisé et de marque. Notre générateur d'avatars AI garantit que l'identité unique de votre marque se démarque.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour les cours en ligne et le contenu eLearning ?

HeyGen sert de générateur de cours AI efficace, offrant des fonctionnalités telles que des voix off AI réalistes et un support multilingue pour créer rapidement des cours en ligne et des matériaux eLearning engageants. Il aide à fournir un contenu de haute qualité de manière efficace.

Pourquoi utiliser HeyGen pour la formation par avatar ?

HeyGen agit comme un générateur de formation par avatar efficace, vous permettant de produire des vidéos de formation dynamiques mettant en vedette des avatars AI réalistes. Cette technologie aide à améliorer l'intégration et l'engagement des employés avec un contenu professionnel et cohérent.

