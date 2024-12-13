Générateur de Formation par Avatar : Créez des Cours Engagés Rapidement
Transformez vos cours en ligne en vidéos de formation interactives et captivantes. Exploitez la puissance des avatars AI pour captiver votre audience et améliorer l'apprentissage.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes destinée aux employés et clients existants, démontrant une nouvelle fonctionnalité de produit ou une mise à jour logicielle dans le cadre de cours en ligne continus. Cette vidéo nécessite un style visuel engageant et dynamique avec un texte clair à l'écran, généré directement à partir d'un script détaillé en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, garantissant que tous les points clés sont efficacement transmis par un générateur de vidéo AI.
Produisez une vidéo de communication interne personnalisée de 30 secondes pour les équipes de L&D ou les responsables de département, annonçant une mise à jour spécifique de l'équipe ou une histoire de succès dans le cadre de l'eLearning. La vidéo doit utiliser un avatar AI personnalisé qui parle avec une génération de voix off chaleureuse et encourageante, adoptant un style visuel et audio amical et professionnel pour favoriser l'esprit d'équipe et l'engagement.
Générez une vidéo tutorielle rapide de 45 secondes, adaptée à tout le personnel comme rappel d'une politique d'entreprise ou d'un conseil de sécurité rapide, s'intégrant parfaitement dans les cours interactifs existants. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo visuellement claire et directe, soutenue par un audio concis, garantissant que le message est percutant et facilement assimilable pour un transfert de connaissances rapide par un générateur de cours AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation avec l'AI.
Améliorez les programmes de formation professionnelle et les cours en ligne en créant des vidéos d'avatars AI dynamiques et engageantes qui améliorent la rétention et la compréhension des apprenants.
Créez Plus de Cours et Atteignez Plus d'Apprenants dans le Monde Entier.
Évoluez la création de votre contenu éducatif avec l'AI, générant rapidement de nombreux modules de formation et cours en ligne pour un public mondial.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation captivantes sans effort en utilisant des avatars AI et une plateforme simplifiée et facile à utiliser. Cela réduit considérablement le temps de production et la complexité.
Puis-je utiliser des avatars AI personnalisés pour ma marque avec HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de créer des avatars AI personnalisés ou même un double numérique de vous-même, permettant un contenu personnalisé et de marque. Notre générateur d'avatars AI garantit que l'identité unique de votre marque se démarque.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour les cours en ligne et le contenu eLearning ?
HeyGen sert de générateur de cours AI efficace, offrant des fonctionnalités telles que des voix off AI réalistes et un support multilingue pour créer rapidement des cours en ligne et des matériaux eLearning engageants. Il aide à fournir un contenu de haute qualité de manière efficace.
Pourquoi utiliser HeyGen pour la formation par avatar ?
HeyGen agit comme un générateur de formation par avatar efficace, vous permettant de produire des vidéos de formation dynamiques mettant en vedette des avatars AI réalistes. Cette technologie aide à améliorer l'intégration et l'engagement des employés avec un contenu professionnel et cohérent.