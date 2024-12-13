Créateur de Mises à Jour pour Investisseurs : Rapports Vidéo AI pour Fondateurs

Captivez les investisseurs avec des rapports vidéo professionnels et personnalisés. Nos avatars AI transforment vos mises à jour en communications claires et engageantes.

Imaginez une vidéo convaincante de 60 secondes où le fondateur d'une startup présente ses mises à jour mensuelles aux investisseurs à l'aide d'un avatar professionnel AI, exposant les principaux indicateurs et réalisations récentes. Le style visuel doit être élégant et corporatif, avec des graphiques animés et des visualisations de données, accompagnés d'une voix off confiante et articulée. Cette vidéo est destinée aux investisseurs en phase de démarrage, conçue pour montrer une croissance constante et instaurer la confiance sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un rapport vidéo dynamique de 45 secondes pour les entreprises en phase de croissance, démontrant les progrès et la croissance constante à leur base d'investisseurs. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et épurée, intégrant des tableaux de bord financiers et des indicateurs de performance clairs, le tout piloté par une capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script qui garantit que chaque détail est transmis avec précision. Cette pièce est destinée aux investisseurs qui apprécient la clarté et les récits basés sur les données.
Exemple de Prompt 2
Développez une mise à jour personnalisée de 30 secondes pour les investisseurs, abordant les défis actuels et les demandes spécifiques du conseil d'administration. Cette vidéo est destinée aux fondateurs qui doivent communiquer de manière franche et directe avec leurs investisseurs stratégiques, en utilisant un style audio authentique et conversationnel généré via la génération de voix off. Les visuels doivent être minimalistes, centrés sur le locuteur, avec un texte subtil à l'écran soulignant les défis et les solutions, favorisant une connexion authentique.
Exemple de Prompt 3
Produisez un rapport vidéo AI complet de 90 secondes pour les entreprises actuellement en levée de fonds, visant à fournir une vue d'ensemble de leur stratégie de relations avec les investisseurs et des récents jalons. Employez un style visuel visionnaire et inspirant, en passant entre différents modèles et scènes pour mettre en valeur différents aspects de l'entreprise, de la traction sur le marché aux projections futures, en faisant un argument solide pour un investissement supplémentaire auprès des capital-risqueurs et des investisseurs providentiels potentiels.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Mises à Jour pour Investisseurs avec Avatars

Créez rapidement des mises à jour professionnelles et engageantes pour les investisseurs avec des avatars AI, en veillant à ce que votre message se démarque auprès des parties prenantes et transmette efficacement les informations clés.

1
Step 1
Collez Votre Script de Mise à Jour pour Investisseurs
Commencez par coller votre script de mise à jour pour investisseurs dans un modèle de mise à jour préconçu, en utilisant notre interface intuitive pour structurer votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre message, ajoutant une touche personnelle et engageante à vos mises à jour pour investisseurs.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents, de la musique, et appliquez vos contrôles de marque pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle qui s'aligne avec l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Rapport Vidéo Engagé
Générez votre rapport vidéo engageant avec des sous-titres automatiques et exportez-le dans le format d'aspect souhaité, prêt à être partagé directement avec vos investisseurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez la Confiance des Investisseurs avec des Rapports Impactants

Fournissez des mises à jour vidéo puissantes et inspirantes qui communiquent clairement la vision, la croissance constante et les opportunités futures aux investisseurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les mises à jour pour les fondateurs de startups ?

HeyGen transforme les mises à jour traditionnelles des investisseurs en rapports vidéo dynamiques AI en utilisant des avatars AI réalistes et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script. Cela crée des rapports vidéo plus engageants pour les fondateurs de startups à partager avec leurs équipes d'investissement.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur efficace de mises à jour pour investisseurs avec avatars ?

HeyGen simplifie la création de mises à jour personnalisées pour les investisseurs avec des modèles de mise à jour prêts à l'emploi et une fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo à partir d'un script. Cela permet une production rapide de rapports vidéo AI professionnels, économisant un temps précieux pour les fondateurs de startups.

HeyGen peut-il intégrer des indicateurs clés et des données financières dans les rapports vidéo AI ?

Oui, HeyGen vous permet d'intégrer facilement des indicateurs clés, des données financières et d'autres points de données cruciaux dans vos rapports vidéo AI. Cela aide à présenter efficacement les progrès financiers solides et les perspectives stratégiques à vos investisseurs et parties prenantes.

Les avatars AI de HeyGen sont-ils personnalisables pour les vidéos de mise à jour pour investisseurs ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant de personnaliser les avatars AI, d'incorporer votre identité de marque et d'utiliser la génération de voix off pour des mises à jour personnalisées pour les investisseurs. Cela garantit que vos vidéos de mise à jour pour investisseurs reflètent constamment l'image professionnelle de votre entreprise.

