Créez une vidéo d'une minute ciblant les fondateurs de startups occupés, démontrant à quel point il est facile de générer des mises à jour percutantes pour les investisseurs. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec un avatar AI amical présentant des jalons et des progrès clairs et concis. Utilisez la fonctionnalité puissante de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer un texte simple en un message vidéo dynamique, économisant un temps précieux tout en garantissant une communication cohérente et de haute qualité avec les parties prenantes.

Générer une Vidéo