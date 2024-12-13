Créateur de Communication Interne avec Avatar : Engagez Votre Équipe
Créez des vidéos de communication interne professionnelles et engageantes plus rapidement avec le texte-à-vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les équipes d'aide à la vente, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité produit. Le style visuel et audio doit être énergique et moderne, visant à créer des vidéos plus rapidement. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement une présentation percutante, avec un avatar AI qui met efficacement en avant les points de vente clés.
Produisez une annonce de marque soignée de 60 secondes pour les départements marketing, mettant en avant la dernière initiative de l'entreprise. La présentation visuelle doit être de haute qualité et conforme à la marque, avec une voix confiante et articulée. Employez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour assurer une image de marque unique et cohérente, facilitant l'application d'éléments d'avatar AI personnalisables tout en maintenant un contrôle fort de la marque tout au long de la vidéo.
Créez une vidéo de micro-apprentissage concise de 15 secondes à destination des équipes de formation et développement, expliquant un conseil rapide sur le lieu de travail. Le style doit être informatif et amical, avec un dialogue généré par AI clair et concis. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour créer du contenu engageant de manière efficace, en utilisant un avatar AI parlant pour délivrer une formation personnalisée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation des employés en délivrant du contenu vidéo dynamique alimenté par AI.
Rationalisez l'Apprentissage Interne.
Développez des cours d'apprentissage interne complets plus rapidement, assurant une communication cohérente à travers toutes les équipes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos communications internes avec des avatars AI ?
Le créateur d'avatars AI de HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo engageant et cohérent pour les communications internes, transformant rapidement le texte en vidéo à partir de scripts. Cela facilite la diffusion de messages importants dans votre organisation avec des vidéos professionnelles de qualité studio.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour la création de contenu vidéo ?
HeyGen simplifie la création de contenu vidéo en vous permettant de générer des vidéos professionnelles à partir de scripts texte-à-vidéo en utilisant des avatars réalistes. Nos modèles préconstruits et notre interface conviviale vous aident à créer des vidéos plus rapidement pour la formation, l'aide à la vente, et plus encore, sans avoir besoin d'équipement de tournage.
Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding dans HeyGen pour mon entreprise ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos avatars AI, garantissant qu'ils s'alignent avec l'identité de votre marque. Vous pouvez appliquer des contrôles de branding et choisir parmi une variété d'avatars réalistes pour créer du contenu vidéo engageant et conforme à votre marque.
Comment HeyGen soutient-il les équipes RH pour la formation et l'intégration des employés ?
HeyGen permet aux équipes RH de créer des vidéos de formation efficaces et des supports d'intégration en utilisant des dialogues générés par AI et des avatars AI personnalisables. Avec le support de plusieurs langues, vous pouvez fournir un contenu de formation personnalisé qui résonne avec une main-d'œuvre diversifiée, assurant une communication cohérente.