Générateur d'Explications d'Assurance avec Avatar : Créez des Explications Engagantes

Exploitez les avatars AI pour simplifier les explications de politiques complexes et engagez les clients avec des vidéos personnalisées.

Créez une vidéo explicative technique de 1,5 minute pour les agents et courtiers d'assurance, conçue pour simplifier les politiques complexes. Le style visuel doit être professionnel et moderne, avec un avatar AI délivrant des informations précises accompagnées de superpositions de texte claires. L'audio sera une voix off AI claire et autoritaire, utilisant les capacités de génération d'avatars et de voix off de HeyGen pour communiquer efficacement les détails complexes des politiques.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative éducative de 2 minutes destinée aux nouveaux employés et stagiaires en assurance, illustrant les avantages des nouvelles offres de produits. Le style visuel doit être engageant et pédagogique, incorporant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que des graphiques de soutien de la bibliothèque multimédia. Une voix off amicale et informative générée à partir de texte en vidéo à partir du script garantira clarté et compréhension pour tous les apprenants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo personnalisée de 1 minute pour les titulaires de police existants et les clients potentiels, visant à simplifier les explications de politique concernant les mises à jour récentes. Le style visuel doit être accueillant et accessible, avec un avatar parlant réaliste aux expressions faciales dynamiques. Cette vidéo utilisera les avatars AI de HeyGen et les sous-titres/captions pour assurer l'accessibilité et la clarté, avec redimensionnement et exportation des formats pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo marketing concise de 45 secondes pour les équipes de marketing d'assurance et les créateurs de contenu, conçue pour une génération rapide de contenu sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être dynamique et rapide, utilisant la capacité de texte en vidéo de HeyGen pour animer rapidement les scènes. Une voix off professionnelle et entraînante accompagnera des visuels nets, avec redimensionnement et exportation des formats pour un affichage optimal sur diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Explications d'Assurance avec Avatar

Transformez rapidement des politiques d'assurance complexes en explications vidéo claires et engageantes avec des avatars AI réalistes et des outils intuitifs, simplifiant la communication pour vos clients.

1
Step 1
Créez Votre Script Explicatif
Commencez par entrer les détails de votre politique ou explication dans l'éditeur de texte. Notre technologie de texte en vidéo préparera votre script pour la conversion en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Associez votre avatar choisi à une voix off naturelle et engageante générée à partir de votre script.
3
Step 3
Personnalisez avec Branding et Visuels
Appliquez vos contrôles de marque, y compris les logos et les schémas de couleurs, et améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents de notre bibliothèque multimédia ou des modèles intuitifs pour rendre les politiques complexes digestes.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Produisez votre vidéo finale, complète avec sous-titres/captions automatiques, et exportez-la dans divers formats d'aspect. Partagez facilement vos vidéos parlantes personnalisées sur tous vos canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Publicités Vidéo d'Assurance à Fort Impact

.

Générez des vidéos parlantes personnalisées et convaincantes avec des avatars AI pour stimuler les ventes et commercialiser efficacement de nouveaux produits et avantages d'assurance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives AI ?

Le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer facilement du texte en vidéo en utilisant une gamme diversifiée d'avatars parlants réalistes. Ce processus intuitif vous permet de créer rapidement des vidéos engageantes, simplifiant l'ensemble du flux de production vidéo.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes comme des contrôles de marque avancés, vous permettant d'aligner parfaitement les vidéos avec l'identité de votre marque. De plus, la plateforme prend en charge les sous-titres/captions automatiques et la génération de voix off de haute qualité, améliorant l'accessibilité et la valeur de production.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI efficace conçu pour vous aider à créer rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et le marketing vidéo. Son processus de texte en vidéo simplifié, combiné à des modèles intuitifs, vous permet de produire un contenu convaincant sans expertise approfondie en montage vidéo.

Comment le générateur d'explications d'assurance avec avatar de HeyGen peut-il bénéficier à l'industrie de l'assurance ?

HeyGen fonctionne comme un générateur avancé d'explications d'assurance avec avatar et créateur de vidéos explicatives d'assurance, facilitant la création de vidéos parlantes personnalisées. Cette capacité permet aux entreprises de simplifier les politiques complexes et de fournir des vidéos explicatives éducatives claires, améliorant l'engagement et la communication avec les clients.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo