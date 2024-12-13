Créateur de Vidéos d'Instruction d'Avatar : Créez des Vidéos de Formation Engagantes

Produisez sans effort des vidéos de formation professionnelles. Utilisez des avatars AI avancés pour transformer vos scripts en contenu dynamique et engageant.

Créez une vidéo explicative de produit convaincante de 45 secondes ciblant les clients potentiels curieux des nouvelles fonctionnalités logicielles, en utilisant un style visuel moderne et épuré avec des graphiques animés et une narration audio amicale et enthousiaste. Utilisez les puissants avatars AI de HeyGen pour présenter les principaux avantages, rendant les informations complexes facilement compréhensibles et engageantes pour les spectateurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'intégration accueillante de 60 secondes destinée aux nouveaux employés ou aux nouveaux utilisateurs de la plateforme, conçue avec une esthétique visuelle chaleureuse et invitante et un ton audio professionnel et rassurant. Cette vidéo de formation peut tirer parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour guider les individus à travers leurs premières étapes, assurant une introduction fluide et informative à leur nouvel environnement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing percutante de 30 secondes pour les abonnés des réseaux sociaux et les clients potentiels, avec un style visuel dynamique et rapide, complété par une musique entraînante et une voix confiante. Mettez en avant l'efficacité d'un générateur de vidéos AI en incorporant la génération avancée de voix off de HeyGen, démontrant à quelle vitesse un contenu professionnel peut être créé pour capter l'attention du public.
Exemple de Prompt 3
Créez un conseil rapide engageant de 50 secondes pour les utilisateurs existants, mettant en avant une fonctionnalité de personnalisation spécifique dans un créateur de vidéos d'instruction d'avatar. Le style visuel et audio doit être informatif et concis, offrant des conseils étape par étape, et utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour assurer clarté et précision dans la démonstration, permettant aux utilisateurs de personnaliser efficacement leur contenu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'instruction d'avatar

Transformez sans effort vos scripts en vidéos d'instruction engageantes avec des avatars alimentés par AI, simplifiant la création de contenu pour la formation, le marketing, et plus encore.

1
Step 1
Créez votre projet avec un script
Commencez par créer une nouvelle vidéo et coller votre script d'instruction. Notre plateforme utilise "Texte en vidéo à partir d'un script" pour synchroniser automatiquement votre contenu, posant les bases de votre vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Donnez vie à vos instructions en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI". Votre avatar choisi narrera ensuite votre script, rendant votre contenu plus engageant et personnel.
3
Step 3
Personnalisez votre vidéo avec des modèles
Améliorez votre vidéo d'instruction en la personnalisant avec des "modèles et scènes" professionnels. Ajoutez facilement votre marque, de la musique de fond et d'autres éléments visuels pour s'aligner avec votre message.
4
Step 4
Exportez et partagez votre chef-d'œuvre
Une fois satisfait, exportez facilement votre vidéo d'instruction de haute qualité. Utilisez "Redimensionnement et exportations de rapport d'aspect" pour vous assurer que votre contenu est parfaitement formaté pour toute plateforme ou public, prêt pour un impact immédiat.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Efficacité de la Formation en Entreprise

Exploitez les avatars AI et le contenu vidéo dynamique pour augmenter significativement l'engagement des stagiaires et la rétention d'informations dans les programmes de formation en entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les projets créatifs ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, simplifiant la production de divers contenus créatifs. Les utilisateurs peuvent tirer parti de modèles prêts à l'emploi et d'avatars AI réalistes pour transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles rapidement et efficacement.

HeyGen peut-il être utilisé pour produire des vidéos marketing et explicatives de haute qualité ?

Absolument. HeyGen est une plateforme vidéo AI idéale pour créer des campagnes vidéo marketing engageantes, des vidéos explicatives de produits complètes et du contenu vidéo d'intégration efficace. Ses capacités avancées de génération de texte en vidéo et de génération de voix off permettent la production de vidéos soignées et professionnelles pour divers besoins créatifs.

Quelles fonctionnalités de personnalisation HeyGen offre-t-il pour mon contenu vidéo ?

HeyGen offre de vastes fonctionnalités de personnalisation pour garantir que vos vidéos reflètent l'identité de votre marque. Vous pouvez personnaliser vos avatars AI choisis, appliquer des contrôles de marque tels que des logos et des couleurs, et utiliser diverses scènes pour correspondre parfaitement à votre vision créative.

Comment puis-je créer des vidéos d'instruction ou de formation engageantes avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement devenir un créateur de vidéos d'instruction d'avatar, produisant des vidéos de formation convaincantes et des modules de formation à la conformité. Notre plateforme vous permet de sélectionner un avatar parlant, d'entrer votre script et de générer des vidéos de qualité professionnelle parfaites pour éduquer votre public.

