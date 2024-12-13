Créez des vidéos RH engageantes avec un créateur de vidéos RH Avatar
Stimulez l'engagement des employés et simplifiez la formation RH avec des avatars AI puissants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo informative de 60 secondes pour tous les employés, expliquant une nouvelle politique de formation en conformité avec clarté et professionnalisme. Le style visuel doit intégrer des graphiques épurés et des médias de stock pertinents pour illustrer les points clés, tandis que l'audio présente une voix neutre et autoritaire générée directement à partir d'un script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, garantissant l'exactitude.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux employés existants, conçue pour stimuler l'engagement des employés pour une nouvelle initiative interne. Le style visuel doit être dynamique et optimiste, avec des images positives, et utiliser la génération avancée de voix off de HeyGen pour délivrer un message énergique et motivant.
Développez une vidéo d'instruction concise de 40 secondes pour les membres de l'équipe RH, offrant des conseils rapides sur la navigation dans le nouveau logiciel RH dans le cadre de leur formation. Le style visuel doit être épuré et enregistré à l'écran, avec une voix claire et concise guidant les utilisateurs, et mettant en avant les sous-titres/captions précis de HeyGen pour assurer l'accessibilité et renforcer les étapes clés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation et l'engagement RH.
Exploitez les avatars AI pour stimuler l'engagement des employés et améliorer la rétention des connaissances dans toutes les vidéos de formation et d'intégration RH.
Élargissez l'apprentissage RH mondial.
Créez efficacement un plus grand volume de cours de formation RH, atteignant des employés diversifiés à l'échelle mondiale avec des capacités vidéo AI multilingues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation RH ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer rapidement le texte en "vidéos de formation RH" professionnelles. Avec des "avatars AI" et des capacités de "texte-à-vidéo", il agit comme un "créateur de vidéos RH AI" efficace, rendant les "vidéos de formation" pour "l'engagement des employés" accessibles et simples pour tout département RH.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer du contenu efficace d'intégration et de recrutement ?
Absolument. HeyGen propose des "modèles personnalisables" et des "avatars AI" spécialement conçus pour les "vidéos d'intégration" et les initiatives de "recrutement". Cela permet aux équipes RH de produire rapidement du contenu engageant, améliorant "l'engagement des employés" dès le premier jour.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un puissant générateur d'avatars AI pour les communications RH ?
HeyGen se distingue comme un "générateur d'avatars AI" de premier plan en offrant des "avatars AI" réalistes, une "génération de voix off" diversifiée, et un support pour des "avatars multilingues". Cela permet aux organisations de créer du contenu de "créateur de vidéos RH Avatar" percutant qui résonne avec une main-d'œuvre mondiale.
HeyGen propose-t-il des solutions pour la formation en conformité et d'autres apprentissages RH essentiels ?
Oui, HeyGen est idéal pour développer des "formations en conformité" cruciales et d'autres matériels de "formation RH". Il prend en charge les "sous-titres/captions" et peut générer du contenu vidéo facilement adaptable pour diverses plateformes d'apprentissage, y compris une potentielle "intégration LMS" pour un déploiement sans faille.