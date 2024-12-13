Créez des vidéos RH engageantes avec un créateur de vidéos RH Avatar

Stimulez l'engagement des employés et simplifiez la formation RH avec des avatars AI puissants.

Créez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouvelles recrues, en adoptant un ton enthousiaste et professionnel. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec un avatar AI engageant qui présente la culture de l'entreprise et les informations clés du premier jour, soutenu par une voix off amicale et dynamique.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo informative de 60 secondes pour tous les employés, expliquant une nouvelle politique de formation en conformité avec clarté et professionnalisme. Le style visuel doit intégrer des graphiques épurés et des médias de stock pertinents pour illustrer les points clés, tandis que l'audio présente une voix neutre et autoritaire générée directement à partir d'un script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, garantissant l'exactitude.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux employés existants, conçue pour stimuler l'engagement des employés pour une nouvelle initiative interne. Le style visuel doit être dynamique et optimiste, avec des images positives, et utiliser la génération avancée de voix off de HeyGen pour délivrer un message énergique et motivant.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'instruction concise de 40 secondes pour les membres de l'équipe RH, offrant des conseils rapides sur la navigation dans le nouveau logiciel RH dans le cadre de leur formation. Le style visuel doit être épuré et enregistré à l'écran, avec une voix claire et concise guidant les utilisateurs, et mettant en avant les sous-titres/captions précis de HeyGen pour assurer l'accessibilité et renforcer les étapes clés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos RH Avatar

Créez rapidement des vidéos professionnelles de formation RH, d'intégration et de communication avec des avatars AI, simplifiant votre production de contenu.

1
Step 1
Choisissez votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que présentateur. Cela apporte une touche humaine à votre contenu de formation RH.
2
Step 2
Écrivez ou collez votre script
Saisissez directement votre script de formation RH, d'intégration ou de conformité. Notre plateforme convertira votre texte en un dialogue vidéo engageant pour votre avatar choisi.
3
Step 3
Personnalisez vos scènes
Améliorez votre vidéo en sélectionnant parmi divers modèles et scènes personnalisables. Ajoutez des arrière-plans, du texte et d'autres éléments pour renforcer efficacement votre message.
4
Step 4
Exportez votre vidéo RH
Finalisez votre vidéo RH de haute qualité. Exportez-la dans le format d'aspect souhaité, prête à être intégrée dans votre LMS ou partagée à travers les canaux de communication internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Stimulez la motivation des employés

.

Créez rapidement des vidéos de motivation et d'engagement des employés convaincantes pour inspirer votre personnel et favoriser une culture d'entreprise positive.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation RH ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer rapidement le texte en "vidéos de formation RH" professionnelles. Avec des "avatars AI" et des capacités de "texte-à-vidéo", il agit comme un "créateur de vidéos RH AI" efficace, rendant les "vidéos de formation" pour "l'engagement des employés" accessibles et simples pour tout département RH.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer du contenu efficace d'intégration et de recrutement ?

Absolument. HeyGen propose des "modèles personnalisables" et des "avatars AI" spécialement conçus pour les "vidéos d'intégration" et les initiatives de "recrutement". Cela permet aux équipes RH de produire rapidement du contenu engageant, améliorant "l'engagement des employés" dès le premier jour.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un puissant générateur d'avatars AI pour les communications RH ?

HeyGen se distingue comme un "générateur d'avatars AI" de premier plan en offrant des "avatars AI" réalistes, une "génération de voix off" diversifiée, et un support pour des "avatars multilingues". Cela permet aux organisations de créer du contenu de "créateur de vidéos RH Avatar" percutant qui résonne avec une main-d'œuvre mondiale.

HeyGen propose-t-il des solutions pour la formation en conformité et d'autres apprentissages RH essentiels ?

Oui, HeyGen est idéal pour développer des "formations en conformité" cruciales et d'autres matériels de "formation RH". Il prend en charge les "sous-titres/captions" et peut générer du contenu vidéo facilement adaptable pour diverses plateformes d'apprentissage, y compris une potentielle "intégration LMS" pour un déploiement sans faille.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo