Créez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouvelles recrues, mettant en scène un avatar AI amical expliquant la culture d'entreprise. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, accompagné d'une voix off claire et professionnelle. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer facilement le récit de ces vidéos d'intégration essentielles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux responsables RH et aux spécialistes de la formation, démontrant les meilleures pratiques pour les modules de formation des employés. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et engageante avec une musique de fond entraînante et une narration confiante. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect professionnel qui améliore ces vidéos de formation cruciales.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de mise à jour concise de 30 secondes pour les employés existants sur les nouvelles politiques de l'entreprise, en utilisant un générateur de vidéo AI. Le style visuel doit être lumineux et simple, avec un ton audio rassurant et des sous-titres automatiques pour l'accessibilité. Un avatar AI parlant délivrera les messages clés directement pour assurer la clarté.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de communication d'entreprise de 45 secondes pour la direction, présentant l'avenir des communications internes avec des avatars personnalisés. Le style visuel doit être soigné et high-tech, avec une voix off sophistiquée. Améliorez la présentation en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels convaincants sur la plateforme vidéo AI.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos RH avec Avatar

Créez sans effort des vidéos RH et de formation professionnelles avec des avatars AI. Transformez le texte en contenu engageant pour rationaliser votre communication et développement des employés.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI et Modèle
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" réalistes et de modèles conçus professionnellement pour commencer votre projet de vidéo RH ou de formation.
2
Step 2
Rédigez Votre Script et Générez la Voix
Saisissez votre message RH ou contenu de formation directement dans l'"éditeur de texte-à-vidéo". HeyGen le convertira instantanément en une voix off naturelle pour votre avatar sélectionné.
3
Step 3
Améliorez avec le Branding et les Médias
Personnalisez vos "vidéos RH" en ajoutant le logo de votre entreprise, les couleurs de la marque et les médias pertinents de la vaste bibliothèque pour assurer la cohérence et l'impact.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo et Partagez
Finalisez vos "vidéos de formation" en choisissant le ratio d'aspect et la qualité souhaités. Exportez votre vidéo complète, prête à être partagée sans effort sur vos plateformes ou LMS préférés.

Rationaliser les Communications RH

Produisez rapidement des annonces RH convaincantes, des mises à jour de politiques et des messages de motivation internes en utilisant des avatars AI parlants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos RH et de formation des employés ?

HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos RH et de formation des employés professionnelles sans effort grâce à son générateur de vidéos AI. Vous pouvez utiliser des avatars AI parlants pour produire des vidéos d'intégration engageantes et du contenu de conformité essentiel, simplifiant ainsi votre processus de formation des employés.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour les communications d'entreprise ?

HeyGen transforme le texte en vidéos captivantes avec facilité, agissant comme un éditeur de texte-à-vidéo intuitif. Ses modèles de vidéos personnalisables et ses voix AI signifient que vous n'avez pas besoin de compétences en montage pour gagner un temps considérable dans la production de communications d'entreprise de haute qualité.

HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé et les avatars AI uniques ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise de manière transparente dans vos vidéos. Vous pouvez également créer des avatars personnalisés pour assurer la présence unique de votre marque, en plus d'une large sélection d'avatars AI existants.

HeyGen peut-il aider à créer divers types de vidéos d'entreprise au-delà des RH ?

Absolument. Bien qu'excellent pour les vidéos RH et de formation, le générateur de vidéos AI polyvalent de HeyGen peut produire une large gamme de contenus d'entreprise. En utilisant des avatars AI, les entreprises peuvent réaliser des économies significatives de coûts et de temps pour tous leurs besoins en communication vidéo.

