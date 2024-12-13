Créateur de Vidéos d'Intégration avec Avatar AI : Rationalisez l'Intégration RH

Révolutionnez l'intégration des nouveaux employés. Créez des vidéos engageantes et personnalisées qui simplifient la formation grâce à des avatars AI avancés.

Concevez une présentation technique d'une minute pour les responsables RH et les administrateurs informatiques, démontrant comment le Créateur de Vidéos d'Intégration avec Avatar AI simplifie la création de contenu. La vidéo doit avoir un style visuel propre et professionnel avec une voix off informative, mettant en avant le processus fluide de conversion d'un script en vidéo à l'aide d'avatars AI et de fonctionnalités avancées de texte-à-vidéo pour automatiser les tâches au sein de leurs systèmes existants.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo engageante et amicale de 90 secondes destinée aux équipes de formation et développement, montrant comment une expérience d'intégration personnalisée pour les nouveaux employés peut être créée. Le style visuel doit être accueillant et clair, incorporant divers avatars AI s'adressant directement au public, enrichis par des sous-titres précis. Illustrez comment divers modèles professionnels et scènes contribuent à une première impression de haute qualité, améliorant considérablement l'expérience globale des employés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de deux minutes orientée business pour les directeurs RH et les responsables des opérations, mettant l'accent sur les gains d'efficacité dans l'intégration RH. Le style visuel doit être moderne et direct, utilisant des avatars AI professionnels pour expliquer comment HeyGen aide à rationaliser les flux de travail. Démontrez la création rapide de vidéos d'intégration complètes grâce à l'utilisation intelligente d'avatars AI et de texte-à-vidéo à partir de script, soulignant comment les équipes peuvent rapidement déployer de nouveaux supports de formation.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique et inclusive de 45 secondes ciblant les équipes RH mondiales, en mettant l'accent sur la polyvalence des avatars personnalisés et la diffusion multilingue. Le style visuel et audio doit être vibrant et culturellement sensible, mettant en vedette une gamme d'avatars personnalisés. Soulignez comment la génération de voix off facilite la communication au sein de divers effectifs, montrant la capacité à personnaliser le contenu avec le support de la bibliothèque multimédia/stock pour une introduction des employés véritablement personnalisée et mondiale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration avec Avatar

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes et personnalisées pour les nouveaux employés en utilisant des avatars AI pour améliorer l'expérience des employés et rationaliser la formation RH.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Intégration
Rédigez votre message de bienvenue ou utilisez nos modèles professionnels pour définir les informations clés de votre vidéo d'intégration des employés.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Personnalisez votre vidéo en choisissant un avatar AI pour délivrer votre message, ajoutant une présence humaine à votre contenu d'intégration RH.
3
Step 3
Appliquez la Personnalisation de la Marque
Assurez la cohérence en appliquant les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour aligner votre vidéo d'intégration avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Générez votre vidéo d'intégration de haute qualité, complète avec des sous-titres générés automatiquement, prête à accueillir et informer efficacement vos nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Nouveaux Employés avec des Avatars AI

.

Utilisez des avatars AI pour créer des messages de bienvenue motivants et des vidéos sur la culture d'entreprise, favorisant une expérience positive des employés dès le premier jour.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration engageantes avec avatars AI ?

HeyGen simplifie la création de votre contenu de `vidéo d'intégration` en utilisant des `avatars AI` avancés et un puissant `générateur de vidéos AI`. Vous pouvez facilement transformer du texte en `narration text-to-speech` naturelle pour `rationaliser les flux de travail` pour l'`intégration RH`.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI et le branding vidéo dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue, vous permettant de créer des `avatars personnalisés` uniques et d'appliquer des `contrôles de branding` comme les logos et les couleurs à vos `modèles professionnels`. Cela garantit que vos vidéos d'`intégration des employés` s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise et améliorent l'`expérience des employés`.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour les vidéos de formation des employés à l'échelle mondiale ?

Oui, HeyGen offre un `support multilingue` robuste pour la `narration text-to-speech`, vous permettant de `créer des vidéos` pour les `nouveaux employés` dans différentes régions. Cette capacité assure une `formation des employés rationalisée` et une communication claire dans le monde entier.

À quelle vitesse puis-je générer une `vidéo d'intégration` en utilisant les capacités AI de HeyGen ?

Avec le `générateur de vidéos AI` efficace de HeyGen et ses `modèles professionnels`, vous pouvez rapidement produire des `vidéos d'intégration` de haute qualité à partir de script. Cette capacité réduit considérablement le temps de production, vous permettant de livrer rapidement une `expérience des employés` cohérente aux `nouveaux employés`.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo