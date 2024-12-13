Générateur d'Intégration RH avec Avatar : Simplifiez Votre Formation

Produisez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux équipes RH et aux managers, montrant comment un générateur d'intégration RH avec avatar simplifie la création de vidéos d'intégration engageantes avec l'IA. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des éléments de capture d'écran de l'interface HeyGen combinés à une génération de voix off confiante et articulée, démontrant le processus fluide de la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo narrative accueillante de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, les introduisant à la culture de l'entreprise à travers des expériences d'intégration personnalisées. Le style visuel et audio doit être chaleureux, amical et énergique, mettant en scène un avatar IA diversifié les saluant et fournissant des informations clés, favorisant une expérience employé forte dès le premier jour.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour les managers RH et les spécialistes de la formation et du développement, mettant en avant la polyvalence de la création de supports de formation personnalisés avec un générateur d'intégration RH avec avatar. Le style visuel doit être vibrant et moderne, illustrant des changements de scène rapides et démontrant une création vidéo efficace, soulignant la facilité d'adaptation des modèles et scènes de HeyGen pour divers modules d'apprentissage.
Générez une vidéo informative de 50 secondes conçue pour les professionnels RH cherchant à automatiser la formation d'intégration pour des équipes mondiales, en se concentrant sur la facilité de création de messages cohérents. L'approche visuelle doit être propre et professionnelle avec une touche d'inclusivité mondiale, montrant la capacité de HeyGen à prendre en charge le contenu multilingue grâce à la génération sophistiquée de voix off et aux sous-titres/captions générés automatiquement.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur d'Intégration RH avec Avatar

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes et personnalisées avec des avatars IA pour accueillir les nouveaux employés et simplifier vos processus RH.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Intégration
Commencez par rédiger votre message de bienvenue et les informations essentielles d'intégration. Utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer automatiquement votre contenu écrit en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez et Personnalisez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour représenter votre entreprise. Personnalisez leur apparence et leur voix pour créer une persona numérique amicale et cohérente pour vos nouveaux employés.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels et de Marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents, de la musique de fond et des contrôles de marque pour qu'elle s'aligne parfaitement avec la culture de votre entreprise. Utilisez des modèles et des scènes pour un aspect professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo d'Intégration
Finalisez votre vidéo et redimensionnez & exportez-la dans le format souhaité. Partagez-la facilement sur vos portails RH ou plateformes d'apprentissage pour offrir une expérience d'intégration cohérente et professionnelle.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultiver la Culture d'Entreprise et le Sentiment d'Appartenance

Créez des messages de bienvenue et des introductions culturelles convaincants en utilisant des avatars IA pour instaurer un sentiment d'appartenance et d'enthousiasme dès le premier jour pour les nouveaux employés.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'intégration RH avec des vidéos d'intégration IA ?

HeyGen permet aux équipes RH de créer des vidéos d'intégration IA engageantes en utilisant des avatars IA réalistes et la synthèse vocale, automatisant les supports de formation pour les nouveaux employés. Cela garantit une expérience employé cohérente et professionnelle dès le premier jour.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour des expériences d'intégration personnalisées ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de marque, des avatars IA personnalisés et un support multilingue pour la génération de voix off. Cela permet aux managers RH de personnaliser les expériences d'intégration pour des équipes mondiales et d'intégrer les nouveaux employés dans la culture de l'entreprise de manière fluide.

HeyGen peut-il vraiment automatiser la formation d'intégration pour les équipes RH ?

Oui, HeyGen simplifie les processus RH en permettant une création rapide de vidéos à partir de scripts, utilisant des avatars IA pour fournir des supports de formation cohérents. Cela aide les équipes RH à automatiser la formation d'intégration, libérant un temps précieux tout en garantissant que chaque nouvel employé reçoit des expériences vidéo complètes et engageantes.

Comment les avatars IA de HeyGen améliorent-ils l'expérience d'intégration des employés ?

Les avatars IA de HeyGen agissent comme des instructeurs numériques cohérents, offrant un visage professionnel et engageant pour tout le contenu d'intégration. Cette capacité du générateur d'intégration RH avec avatar crée un canal de communication accueillant et personnalisé, améliorant considérablement l'expérience globale des nouveaux employés.

