Générateur d'Intégration RH avec Avatar : Simplifiez Votre Formation
Automatisez des formations d'intégration engageantes pour les nouveaux employés. Offrez des expériences personnalisées avec des avatars IA et améliorez la satisfaction des employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo narrative accueillante de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, les introduisant à la culture de l'entreprise à travers des expériences d'intégration personnalisées. Le style visuel et audio doit être chaleureux, amical et énergique, mettant en scène un avatar IA diversifié les saluant et fournissant des informations clés, favorisant une expérience employé forte dès le premier jour.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour les managers RH et les spécialistes de la formation et du développement, mettant en avant la polyvalence de la création de supports de formation personnalisés avec un générateur d'intégration RH avec avatar. Le style visuel doit être vibrant et moderne, illustrant des changements de scène rapides et démontrant une création vidéo efficace, soulignant la facilité d'adaptation des modèles et scènes de HeyGen pour divers modules d'apprentissage.
Générez une vidéo informative de 50 secondes conçue pour les professionnels RH cherchant à automatiser la formation d'intégration pour des équipes mondiales, en se concentrant sur la facilité de création de messages cohérents. L'approche visuelle doit être propre et professionnelle avec une touche d'inclusivité mondiale, montrant la capacité de HeyGen à prendre en charge le contenu multilingue grâce à la génération sophistiquée de voix off et aux sous-titres/captions générés automatiquement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Formation d'Intégration Personnalisée.
Développez et distribuez efficacement des cours d'intégration complets et des supports de formation en utilisant des avatars IA pour atteindre divers nouveaux employés à l'échelle mondiale.
Améliorer l'Engagement et la Rétention des Nouveaux Employés.
Utilisez des vidéos d'intégration IA pour rendre la formation dynamique et interactive, améliorant considérablement l'expérience des employés et la rétention des connaissances pour les nouveaux employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer l'intégration RH avec des vidéos d'intégration IA ?
HeyGen permet aux équipes RH de créer des vidéos d'intégration IA engageantes en utilisant des avatars IA réalistes et la synthèse vocale, automatisant les supports de formation pour les nouveaux employés. Cela garantit une expérience employé cohérente et professionnelle dès le premier jour.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour des expériences d'intégration personnalisées ?
HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de marque, des avatars IA personnalisés et un support multilingue pour la génération de voix off. Cela permet aux managers RH de personnaliser les expériences d'intégration pour des équipes mondiales et d'intégrer les nouveaux employés dans la culture de l'entreprise de manière fluide.
HeyGen peut-il vraiment automatiser la formation d'intégration pour les équipes RH ?
Oui, HeyGen simplifie les processus RH en permettant une création rapide de vidéos à partir de scripts, utilisant des avatars IA pour fournir des supports de formation cohérents. Cela aide les équipes RH à automatiser la formation d'intégration, libérant un temps précieux tout en garantissant que chaque nouvel employé reçoit des expériences vidéo complètes et engageantes.
Comment les avatars IA de HeyGen améliorent-ils l'expérience d'intégration des employés ?
Les avatars IA de HeyGen agissent comme des instructeurs numériques cohérents, offrant un visage professionnel et engageant pour tout le contenu d'intégration. Cette capacité du générateur d'intégration RH avec avatar crée un canal de communication accueillant et personnalisé, améliorant considérablement l'expérience globale des nouveaux employés.