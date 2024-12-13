Boostez la Formation avec Notre Générateur de Formation Hôtelière par Avatar

Créez rapidement des vidéos de formation au service client engageantes et des modules d'intégration en utilisant des avatars AI pour améliorer l'engagement du personnel.

Créez une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes ciblant le nouveau personnel d'accueil, démontrant les interactions courantes avec les clients. Le style visuel doit être soigné et professionnel, mettant en scène des avatars AI réalistes engagés dans un processus de check-in simulé, avec une voix off calme et encourageante. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen donnent vie à ces scénarios sans effort, et comment vous pouvez générer le script en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir du script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'intégration de 60 secondes pour les nouveaux concierges d'hôtel, présentant les principales commodités de l'établissement et les attractions locales. La vidéo doit avoir un style visuel accueillant et informatif, utilisant divers modèles et scènes pour présenter l'information clairement, accompagnée d'une génération de voix off amicale et articulée. Cette pièce vise à intégrer rapidement les nouvelles recrues dans leurs rôles grâce à des vidéos de formation engageantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez un module de formation au service client concis de 30 secondes pour des équipes hôtelières diversifiées, axé sur la gestion des plaintes des clients avec empathie. La vidéo doit adopter un style visuel propre et empathique, mettant en scène un avatar AI démontrant un langage corporel approprié, avec des sous-titres/captions clairs et accessibles pour soutenir la compréhension multilingue. Ce court segment améliorera l'engagement du personnel et la satisfaction des clients.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo dynamique de 50 secondes pour les managers de restaurant, illustrant les meilleures pratiques pour la vente incitative au service à table. Employez un style visuel vibrant et énergique, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des séquences de restauration pertinentes et une voix off Texte-en-vidéo confiante et persuasive. Ce prompt vise à fournir des insights rapides et actionnables pour le perfectionnement du personnel dans le secteur de l'hôtellerie.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Formation Hôtelière par Avatar

Créez sans effort des vidéos de formation hôtelière engageantes avec des avatars AI. Transformez vos scripts en contenu professionnel de micro-apprentissage pour améliorer l'engagement du personnel et le service client.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation. La capacité de texte-en-vidéo de HeyGen vous permet de transformer facilement votre texte en dialogue parlé pour votre avatar AI, parfait pour les besoins du générateur de vidéos de formation hôtelière.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter vos instructeurs ou scénarios. Ces humains numériques fournissent un visage cohérent et professionnel pour votre générateur de formation hôtelière par avatar, améliorant la relation et l'engagement.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et du Branding
Exploitez divers modèles de vidéos et scènes pour enrichir l'attrait visuel de votre vidéo. Intégrez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour garantir que votre formation s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise et les options de personnalisation.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Une fois votre vidéo de formation hôtelière terminée, utilisez la fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes. Téléchargez et intégrez facilement vos vidéos de formation professionnelles dans votre LMS pour une intégration du personnel sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire Rapidement des Vidéos de Micro-apprentissage Engagantes

.

Produisez rapidement des vidéos de micro-apprentissage engageantes et des clips courts pour une formation hôtelière juste-à-temps et des mises à jour rapides.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer la formation hôtelière ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-en-vidéo pour créer des vidéos de formation engageantes pour le secteur hôtelier. Cela permet une formation efficace au service client et un engagement du personnel, assurant des expériences d'intégration cohérentes pour votre équipe.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour la formation ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation de haute qualité en utilisant des avatars AI réalistes et la génération de voix off, permettant aux entreprises de produire rapidement des vidéos de micro-apprentissage. Sa plateforme intuitive prend en charge divers besoins de formation, de l'intégration complète au développement continu du personnel.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le contenu vidéo généré par HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos avatars AI et votre contenu vidéo. Vous pouvez personnaliser les scripts via texte-en-vidéo et utiliser les contrôles de branding pour aligner vos vidéos de formation avec l'identité spécifique de votre organisation.

HeyGen prend-il en charge la génération de vidéos de formation multilingues ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue robuste, vous permettant de créer des vidéos de formation qui répondent à une main-d'œuvre mondiale diversifiée. Cette capacité garantit que vos matériaux d'engagement et d'intégration du personnel sont accessibles et efficaces pour tout le monde.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo