Créez une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes ciblant le nouveau personnel d'accueil, démontrant les interactions courantes avec les clients. Le style visuel doit être soigné et professionnel, mettant en scène des avatars AI réalistes engagés dans un processus de check-in simulé, avec une voix off calme et encourageante. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen donnent vie à ces scénarios sans effort, et comment vous pouvez générer le script en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir du script.

