Créez une vidéo d'instruction d'une minute pour le nouveau personnel de l'hôtellerie, démontrant les protocoles de sécurité essentiels à l'aide d'avatars AI amicaux dans divers scénarios hôteliers. Le style visuel doit être épuré et accueillant, avec une voix off claire et rassurante, pour garantir la production de vidéos d'intégration efficaces.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes ciblant les responsables RH et les spécialistes de la formation et du développement, montrant comment notre générateur de vidéos AI simplifie la création de contenu de formation à la sécurité au travail. Utilisez un style visuel professionnel et moderne avec une narration confiante et articulée, mettant en avant l'efficacité de la conversion de texte en vidéo à partir de script pour un déploiement rapide du contenu.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de mise à jour de 45 secondes pour les responsables de la conformité et le personnel existant, illustrant les récents changements dans les réglementations de sécurité et la conformité au RGPD dans le secteur de l'hôtellerie. Le style visuel et audio doit être autoritaire et concis, utilisant des modèles et des scènes intégrés pour diffuser rapidement des informations critiques à travers des vidéos de formation à la sécurité engageantes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 2 minutes destinée aux grandes organisations avec des effectifs diversifiés, démontrant une solution vidéo évolutive pour une formation personnalisée à la sécurité dans plusieurs langues. La vidéo doit avoir une portée mondiale avec une représentation diversifiée et des transitions dynamiques, montrant la puissance de la génération de voix off pour offrir un support multilingue efficace à tous les employés.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Sécurité en Hôtellerie avec Avatar

Créez des vidéos de formation à la sécurité engageantes et personnalisables pour votre personnel hôtelier avec des avatars AI, assurant un message cohérent et une intégration simplifiée.

1
Step 1
Créez Votre Script de Sécurité
Commencez par définir vos protocoles de sécurité spécifiques à l'hôtellerie. Utilisez la capacité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir de script pour transformer votre contenu écrit en scènes dynamiques pour une formation à la sécurité au travail efficace.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une vaste bibliothèque d'avatars AI pour représenter vos instructeurs ou scénarios. Personnalisez leur apparence et leur voix pour résonner avec votre équipe hôtelière, rendant la formation pertinente et percutante.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Image de Marque
Intégrez des médias pertinents et appliquez les contrôles de marque de votre organisation (logo, couleurs) pour assurer la cohérence. Cela aide à créer des vidéos engageantes qui renforcent l'identité de votre entreprise dans chaque module.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo avec un redimensionnement et des exportations de format d'aspect appropriés pour diverses plateformes. Partagez facilement votre Solution Vidéo Évolutive complétée avec votre personnel, prête à être déployée à travers les systèmes de gestion de l'apprentissage ou les canaux internes.

Clarifiez les Sujets de Sécurité Complexes

Clarifiez les Sujets de Sécurité Complexes

Transformez des protocoles de sécurité hôteliers complexes en leçons vidéo facilement compréhensibles et digestes pour un apprentissage efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité engageantes ?

HeyGen utilise une technologie avancée de Générateur de Vidéos AI pour transformer des scripts textuels en vidéos engageantes mettant en scène des avatars AI réalistes. Cette capacité de Conversion de Texte en Vidéo accélère considérablement la production de vidéos de formation à la sécurité de haute qualité, assurant une communication claire.

Quelles intégrations techniques HeyGen propose-t-il pour les programmes de formation à la sécurité au travail ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour soutenir une Solution Vidéo Évolutive, y compris des modèles personnalisables et divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Bien que l'intégration directe avec les systèmes de gestion de l'apprentissage soit prise en charge via des exportations vidéo standard, HeyGen garantit que votre image de marque personnalisée est maintenue pour une formation à la sécurité au travail cohérente.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être personnalisés pour des besoins de formation spécifiques ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour ses avatars AI, permettant des apparences et des styles de voix diversifiés pour personnaliser votre contenu vidéo. Cela vous permet de créer une Personnalisation Vidéo ciblée pour différents aspects de la formation à la sécurité au travail.

HeyGen prend-il en charge la formation multilingue pour les équipes mondiales ?

Absolument, le Générateur de Vidéos AI de HeyGen inclut un support multilingue complet, vous permettant de créer des vidéos de formation à la sécurité dans diverses langues. Cela garantit que vos messages de sécurité critiques atteignent efficacement tous les employés, quelle que soit leur langue maternelle.

