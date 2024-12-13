Créateur d'Explicateurs d'Hospitalité avec Avatar : Créez des Vidéos Engagantes

Générez des vidéos explicatives marketing engageantes pour votre marque d'hospitalité, en convertissant facilement des scripts en vidéos professionnelles.

Produisez une vidéo explicative de 45 secondes pour accueillir les nouveaux clients de l'hôtel, en utilisant un "créateur d'explicateurs d'hospitalité avec avatar" pour présenter les principales commodités et les procédures d'enregistrement. Le public cible est constitué de clients nouvellement arrivés, recherchant des informations rapides et essentielles dans le cadre de leur expérience d'accueil. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, avec un avatar AI amical dans le hall moderne de l'hôtel, accompagné d'une musique de fond douce et ambiante et d'une voix off claire et rassurante. Cette vidéo utilise la fonctionnalité "text-to-video from script" de HeyGen pour des mises à jour de contenu sans effort, garantissant cohérence et facilité de localisation à travers les établissements.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo explicative de 60 secondes est nécessaire pour présenter l'expérience exclusive d'une villa privée dans un complexe de luxe aux potentiels réservataires et agences de voyage. Cette présentation élégante doit mettre en scène un "avatar AI" réaliste agissant comme un concierge virtuel, guidant les spectateurs à travers les caractéristiques et points forts de la villa. L'esthétique visuelle doit être opulente et sereine, avec des images haute définition du complexe et de la villa, accompagnées d'une musique orchestrale sophistiquée et d'une voix off calme et articulée. L'utilisation des "avatars AI" de HeyGen garantit une expérience de guide virtuel cohérente et de haute qualité, transmettant efficacement le prestige de la marque et encourageant les réservations.
Exemple de Prompt 2
Pour le personnel de l'hôtellerie, une vidéo de formation interne de 90 secondes est requise, axée sur les nouvelles pratiques durables au sein d'une chaîne hôtelière. Ciblant les équipes de réception, de ménage et de gestion, cette vidéo utilisera un style "vidéo explicative animée" avec un texte clair et concis à l'écran pour transmettre des informations critiques. La présentation visuelle doit être professionnelle et informative, avec un avatar AI adapté au monde des affaires démontrant les procédures, accompagné d'une musique de fond professionnelle et entraînante et d'une voix off directe et encourageante. L'utilisation des "templates & scenes" de HeyGen permet une production rapide de contenu éducatif structuré et engageant.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes conçue pour annoncer un forfait 'Évasion Côtière' à durée limitée pour un complexe balnéaire. Cette vidéo dynamique cible les voyageurs en quête d'aventure et les familles, visant à "créer des vidéos AI engageantes" qui mettent en avant la promotion unique de l'hospitalité. Visuellement, elle doit être lumineuse et énergique, présentant des images époustouflantes de la plage et des commodités du complexe à travers des coupes rapides, avec un avatar AI enthousiaste exprimant son excitation. Une bande sonore contemporaine et entraînante et une voix off persuasive viendront compléter les visuels, tout en utilisant le "media library/stock support" de HeyGen pour intégrer facilement des éléments scéniques à couper le souffle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur d'Explicateurs avec Avatar AI

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes pour l'hospitalité avec des avatars AI. Transformez du texte en contenu professionnel et personnalisable en quelques étapes simples.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Commencez par choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes conçus pour représenter votre marque. Ces avatars AI donnent vie à votre message d'hospitalité avec des expressions humaines.
2
Step 2
Entrez Votre Script
Collez votre script préparé directement dans la plateforme. La fonctionnalité puissante de text-to-video from script de HeyGen générera automatiquement des voix off au son naturel pour votre avatar.
3
Step 3
Personnalisez Votre Scène
Améliorez votre vidéo avec des arrière-plans professionnels, des couleurs de marque et des logos. Utilisez des modèles et des scènes flexibles pour aligner parfaitement votre vidéo explicative avec l'esthétique de votre marque d'hospitalité.
4
Step 4
Générez et Exportez
Examinez votre vidéo explicative et apportez les ajustements finaux. Une fois satisfait, générez votre vidéo de haute qualité et exportez-la facilement dans divers ratios d'aspect pour un partage fluide sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez un Contenu Informatif pour les Clients

Fournissez des vidéos claires et multilingues avec des avatars AI pour informer les clients sur les politiques de l'hôtel, les services et les attractions locales, améliorant ainsi leur expérience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos créatives pour l'industrie hôtelière ?

HeyGen permet aux marques d'hospitalité de créer facilement des vidéos explicatives engageantes et du contenu personnalisé. En utilisant des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables, la création de vidéos pour l'accueil des clients, les campagnes marketing ou les supports promotionnels devient efficace et percutante, améliorant directement votre production créative.

Quelles sont les fonctionnalités principales offertes par HeyGen pour générer des vidéos AI ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos AI professionnelles grâce à des capacités avancées de text-to-video et des avatars AI réalistes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme d'avatars AI personnalisables et utiliser la génération de voix off intégrée pour produire un contenu de haute qualité et engageant de manière efficace.

Comment HeyGen soutient-il une production vidéo efficace avec un contrôle créatif ?

HeyGen offre des modèles flexibles, des contrôles de marque complets et un redimensionnement des ratios d'aspect pour garantir une cohérence créative et une efficacité dans tous vos projets vidéo. Cela permet aux utilisateurs de générer des vidéos explicatives marketing et de formation engageantes tout en maintenant une forte identité de marque et en réduisant les coûts de production vidéo.

HeyGen peut-il générer des vidéos en plusieurs langues pour des audiences mondiales ?

Oui, HeyGen prend en charge la production de vidéos multilingues, permettant aux créateurs d'atteindre facilement un public mondial. Vous pouvez générer des vidéos dans de nombreuses langues et inclure des sous-titres ou des légendes générés automatiquement pour une accessibilité améliorée et une portée internationale plus large.

