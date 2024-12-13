Produisez une vidéo explicative de 45 secondes pour accueillir les nouveaux clients de l'hôtel, en utilisant un "créateur d'explicateurs d'hospitalité avec avatar" pour présenter les principales commodités et les procédures d'enregistrement. Le public cible est constitué de clients nouvellement arrivés, recherchant des informations rapides et essentielles dans le cadre de leur expérience d'accueil. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, avec un avatar AI amical dans le hall moderne de l'hôtel, accompagné d'une musique de fond douce et ambiante et d'une voix off claire et rassurante. Cette vidéo utilise la fonctionnalité "text-to-video from script" de HeyGen pour des mises à jour de contenu sans effort, garantissant cohérence et facilité de localisation à travers les établissements.

